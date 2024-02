Giá cà phê ngày 15/2: Giá cà phê trong nước tiếp tục giảm

Giá cà phê ngày 15/2/2024: Giá cà phê trong nước về 78.000 đồng/kg

Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London sụt giảm liên tiếp phiên thứ ba. Kỳ hạn giao tháng 3 giảm thêm 97 USD, xuống 3.187 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 5 giảm thêm 73 USD, còn 3.090 USD/tấn, các mức giảm mạnh. Khối lượng giao dịch rất cao trên mức trung bình.

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York cũng sụt giảm liên tiếp phiên thứ ba. Kỳ hạn giao tháng 3 giảm thêm 5,95 cent, xuống 187,05 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 5 giảm thêm 5,25 cent, còn 182,80 cent/lb, các mức giảm khá mạnh. Khối lượng giao dịch duy trì rất cao trên mức trung bình.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMFCập nhật: 15/02/2024 lúc 13:48:01 (delay 15 phút)

Giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay giảm 1.200 đồng/kg. Các địa phương đang thu mua cà phê với giá trong khoảng 76.900 - 78.000 đồng/kg. Cụ thể, tỉnh Lâm Đồng có giá thấp nhất là 76.900 đồng/kg. Tiếp đến là tỉnh Gia Lai và với giá 77.600 đồng/kg. Song song đó, tỉnh Đắk Lắk có giá là 77.700 đồng/kg và tỉnh Đắk Nông ghi nhận mức giao dịch là 78.000 đồng/kg - cao nhất trong các địa phương.

Dự báo các vùng trồng cà phê chính ở miền Nam Brazil sẽ có mưa trong hai tuần tới đã đè nặng lên giá cà phê kỳ hạn. DXY tiếp tục tăng mạnh trong rổ tiền tệ và áp lực của ngày thông báo đầu tiên (FND) trên cả hai sàn đã thúc đẩy đầu cơ thanh lý vị thế ròng hiện đang nắm để giảm thiểu rủi ro, trong khi kỳ vọng Fed sẽ bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất ngày càng lùi xa sau báo cáo các chỉ số kinh tế Mỹ tăng trưởng tích cực.

Tác động chính lên các thị trường cà phê kỳ hạn những phiên vừa qua là báo cáo của Hiệp hội các nhà xuất khẩu cà phê (Cecafé) ở Brazil cho thấy xuất khẩu cà phê trong tháng 1 đã tăng tới 39% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cà phê Arabica đạt 3,208 triệu bao, chiếm 80,98% tổng khối lượng và Conilon Robusta đạt 457,787 bao chiếm 11,56% tổng khối lượng xuất khẩu.

Dữ liệu báo cáo của ICE – Europe hôm qua thứ tư ngày 14/2 giảm thêm 960 tấn, tức giảm 3,94% so với một ngày trước đó, xuống ở mức 23.430 tấn (khoảng 390.500 bao, bao 60 kg), tiếp tục đứng ở mức thấp kỷ lục kể từ năm 2014.

Giá cà phê thế giới được theo dõi và tổng hợp bởi ICO (I-CIP) đã đạt bình quân 176,4 US cent/pound (khoảng 171,1 – 185,5 US cent/pound) trong tháng đầu tiên của năm 2024, tăng nhẹ 0,4% so với tháng trước và tăng 12,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây cũng là mức giá cao nhất đạt được trong 10 tháng trở lại đây trong bối cảnh giá cà phê Robusta tăng lên ngưỡng cao nhất kể từ năm 1994 đã bù đắp cho sự sụt giảm của cà phê Arabica.

Cụ thể, giá cà phê Robusta tăng 9,6% so với tháng trước lên mức bình quân 148,5 US cent/pound, có thời điểm chạm ngưỡng 153,3 US cent/pound, mức cao nhất trong gần 30 năm.

Giá cà phê Robusta được thúc đẩy bởi những lo ngại liên tục về tình hình nguồn cung, đặc biệt là ở Indonesia và Việt Nam, đồng thời tồn kho trên sàn ICE thấp kỷ lục.

Tại Việt Nam, các thương nhân vẫn đang giữ lại hạt cà phê với kỳ vọng giá cao hơn, điều này càng làm trầm trọng thêm các vấn đề về nguồn cung vốn đang thắt chặt tại quốc gia sản xuất Robusta lớn nhất thế giới này.