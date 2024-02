Giá cà phê tăng mạnh ngay đầu năm, nguồn cung Robusta xuống thấp kỷ lục

Giá cà phê hôm nay 10/2: Giá cà phê trong nước cao nhất là 78.800 đồng/kg

Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London trở lại xu hướng tăng. Kỳ hạn giao tháng 3 tăng thêm 104 USD, lên 3.349 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 5 tăng 108 USD, lên 3.217 USD/tấn, các mức tăng rất mạnh. Khối lượng giao dịch khá cao trên mức trung bình.

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York cùng xu hướng tăng. Kỳ hạn giao tháng 3 tăng 7,50 cent, lên 196.30 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 5 tăng 5,65 cent, lên 191,50 cent/lb, các mức tăng rất mạnh. Khối lượng giao dịch duy trì ở mức “khủng”, hiếm thấy.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMFCập nhật: 10/02/2024 lúc 14:36:01 (delay 15 phút)

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay đi ngang. Chi tiết, các địa phương đang thu mua cà phê với giá trong khoảng 77.700 - 78.800 đồng/kg. Cụ thể, tỉnh Lâm Đồng có giá thấp nhất là 77.700 đồng/kg. Tiếp đến là tỉnh Gia Lai và với giá 78.400 đồng/kg. Song song đó, tỉnh Đắk Lắk có giá là 78.500 đồng/kg và tỉnh Đắk Nông ghi nhận mức giao dịch là 78.800 đồng/kg - cao nhất trong các địa phương..

Giá cà phê hai sàn kỳ hạn thế giới vừa có phiên tăng tưng bừng đầu năm âm lịch để đón mừng Tết cổ truyền “Con Rồng” bay cao bay xa như thị trường kỳ vọng.

Hỗ trợ xu hướng giá tăng trên cả hai sàn giao dịch cà phê kỳ hạn là báo cáo tồn kho do ICE giám sát tiếp tục giảm xuống ở mức rất thấp. Đáng chú ý là tồn kho ICE – Europe hôm qua thứ sáu ngày 09/02 đã giảm thêm 60 tấn, tức giảm 0,24% so với ngày trước đó, xuống đăng ký ở mức 25.140 tấn (khoảng 419.000 bao, bao 60 kg) mức thấp kỷ lục mới. Trong khi đó, tồn kho ICE – US vẫn quanh quẩn ở mức thấp 24 năm.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tháng 1/2024, xuất khẩu cà phê đạt 230.000 tấn với giá trị đạt 623 triệu USD, tăng 61,6% về khối lượng và tăng 100,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2023.

Năm 2023, xuất khẩu cà phê Việt Nam đạt hơn 1,6 triệu tấn (khoảng 27 triệu bao), giảm 8,7% so với năm 2022 nhưng tăng 4,6% về giá trị lên mức kỷ lục hơn 4,24 tỷ USD. Giá xuất khẩu cà phê của Việt Nam bình quân năm 2023 đạt 2.614 USD/tấn, tăng 14,5% so với năm 2022.

Theo Hiệp hội Cà phê ca cao Việt Nam, niên vụ 2023 - 2024, sản lượng cà phê của Việt Nam dự kiến sẽ giảm xuống 1,6 – 1,7 triệu tấn, thấp hơn so với 1,78 triệu tấn niên vụ 2022 - 2023.