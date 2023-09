Giá cà phê ngày 15/9: Hai sàn cùng hồi phục, cà phê trong nước tăng sát ngưỡng 67.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 15/9: Tăng trên diện rộng, tiến sát ngưỡng 67.000 đồng/kg

Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London tiếp nối đà hồi phục. Kỳ hạn giao ngay tháng 11 tăng thêm 16 USD, lên 2.495 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 1/2024 tăng thêm 6 USD, lên 2.368 USD/tấn, các mức tăng đáng kể. Khối lượng giao dịch duy trì trên mức trung bình.

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York cũng đảo chiều hồi phục. Kỳ hạn giao ngay tháng 12 tăng 2,05 cent, lên 154 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 3/2024 tăng 1,75 cent, lên 154,90 cent/lb, các mức tăng rất đáng kể. Khối lượng giao dịch khá cao trên mức trung bình.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 15/09/2023 lúc 10:42:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay tăng 300 – 400 đồng, lên dao động trong khung 65.900 - 66.900 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay tăng 300 – 400 đồng, lên dao động trong khung 65.900 - 66.900 đồng/kg. Theo đó, tỉnh Lâm Đồng có giá thấp nhất là 65.900 đồng/kg, tăng 400 đồng/kg. Tiếp đến là tỉnh Gia Lai với 66.400 đồng/kg, tăng 300 đồng/kg. Cùng thời điểm khảo sát, tỉnh Đắk Lắk có giá thu mua là 66.600 đồng/kg, tăng 300 đồng/kg. Đắk Nông ghi nhận mức giao dịch là 66.900 đồng/kg, tăng 400 đồng/kg. Đây là mức cao nhất trong các địa phương được khảo sát.

Giá cà phê hai sàn cùng hồi phục trong một phiên giao dịch có sự lưỡng lự do USDX hồi phục nhẹ gây khó khăn ngay từ đầu phiên. Chỉ khi có thông tin Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) quyết định nâng lãi suất đồng Euro lên thêm 0,25% mới kích giá cà phê trên cả hai sàn kỳ hạn lấy lại màu xanh để thẳng tiến, bởi châu Âu là thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất thế giới.

Dữ liệu của ICE – London cho thấy tồn kho Robusta lưu trữ do sàn quản lý hôm qua thứ năm ngày 14/9 đã tăng thêm 1.300 tấn, lên ở mức 37.750 tấn (khoảng 629.167 bao, bao 60 kg), chủ yếu từ nguồn cung Brazil được giao tại kho cảng Antwerp của Bỉ. Điều này đã khiến sức tăng trên sàn có phần bị hạn chế nhưng cũng chưa thể làm giảm bớt mối lo thiếu hụt Robusta của thị trường tiêu dùng và mức giá chênh lệch giữa các tháng kỳ hạn đang được đẩy lên rất cao nhằm thu hút cà phê giao về sàn để đăng ký bán đấu giá. Nhất là trong giai đoạn giá cà phê kỳ hạn được thị trường nhận định đang trong chu kỳ giảm do hàng từ Brazil vụ mới dồi dào và Việt Nam bắt đầu đước vào thu hoạch tại những vùng quả cà phê chin sớm.

Trong khi đó, đồng Reais tăng thêm 0,9%, đưa tỷ giá lên ở mức 1USD = 4,8720 R$, phản ánh sự lạc quan của thị trường hàng hóa nói chung rằng Cục Dữ trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ không tăng lãi suất nữa, nên đã không khuyến khích người Brazil bán cà phê xuất khẩu, cũng góp phần hỗ trợ thị trường giá tăng.

Bệnh vàng và rụng lá ở cây cà phê do thiếu dinh dưỡng

Nguyên nhân: Nguyên nhân gây ra bệnh vàng và rụng lá ở trên cây cà phê là do thiếu một trong những chất dinh dưỡng thiết yếu như đạm, lân, kali, lưu huỳnh, magie, canxi, kẽm, sắt, đồng, mangan, molypden…

Triệu chứng: Nếu cây cà phê bị vàng các lá già (bắt đầu từ giữa lá, sau lan ra toàn bộ lá) và chuyển dần lên các lá non, chồi non kem phát triển, cât cằn cỗi thì đây là triệu chứng cây thiếu đạm. Khi thiếu đạm cành dự trữ ngắn, cà phê ít quả, quả nhỏ, năng suất thấp.

Nếu lá già không sáng bóng, chồi non kém phát triển, số hoa và quả ít thì đây là do cây cà phê thiếu lân.

Nếu lá già vàng dần từ mép lá trở vào, chóp lá trở xuống, sau khô dần và rụng sớm, rụng hàng loạt (nhất là vào cuối mùa mưa) khi quả tăng trưởng mạnh về kích thước thì đây là do cà phê thiếu kali. Khi thiếu kali, quả nhỏ, quả bị rụng nhiều, năng suất thấp, tỷ lệ nhân trên quả thấp. Thiếu kali thường biểu hiện rõ trên giai đoạn cuối mùa mưa vì lúc này cà phê tập trung dinh dưỡng nuôi quả, nhu cầu kali của quả cà phê tăng cao trong khi lượng bón kali thường không đủ.

Nếu lá già bị vàng nhưng gân lá còn xanh, ban đầu vàng nhẹ ở phần thịt lá, sau lan ra toàn bộ lá nhưng phần quanh gân lá vẫn xanh thì đây là biểu hiện của cây thiếu magiê. Thiếu magiê dẫn đến cây sinh trưởng phát triển kém, trái ít, năng suất thấp.

Nếu lá già bị vàng trắng, lá mảng dễ rách, cành dễ gãy, vỏ trái bị nứt nhiều là triệu chứng thiếu canxi. Thiếu canxi thường xảy ra trên các loại đất chua, đất dốc và ít bón vôi và cũng làm giảm năng suất.

Nếu chùm lá non trên ngọn chuyển vàng, lá mỏng thì đây là triệu chứng thiếu lưu huỳnh. Thiếu lưu huỳnh thường xảy ra ở cà phê kiến thiết cơ bản, vườn cà phê kinh doanh ít bị thiếu do nhà vườn thường có sử dụng phân SA hay NPK có chứa lưu huỳnh.

Khi lá non vàng nhưng gân lá còn xanh, chùm lá non ngắn, xùa ra và không nở lớn được thì đây là do cây cà phê thiếu kẽm. Khi thiếu kẽm, cành dự trữ không phát triển được, cây còi cọc, năng suất và chất lượng đều thấp va năm sau rất khó có năng suất di cành không phát triển được.

Thiếu bo làm cho chồi non bị teo dần và chết, lá búp (ngọn) rất nhỏ và khô dần từ mép, tỷ lệ đậu quả thấp và tình trạng rụng quả non rât nhiều làm năng suất và chất lượng đều giảm. Thiếu bo cũng làm cành dự trữ không phát triển được, lá rụng nhiều chỉ còn lại cành mang ít quả, trơ trụi.

Nếu các lá non vàng trắng nhưng còn những đường gân mờ xanh nhưng kích thước lá không quá nhỏ (như thiếu kẽm), cây kém phát triển thì đó là do thiếu mangan. Thiếu mangan cũng làm năng suất và chất lượng cà phê thấp. Nếu cay còi cọc, chồi non yếu, teo dần, bị nấm bệnh tấn công nhiều thì đó là triệu chứng thiếu đồng.

Lá đọt bạc trắng trong khi các lá dưới vẫn xanh bình thường thì đó là triệu chứng thiếu sắt. Trong thực tế thiếu sắt chỉ xảy ra ở những vườn bón quá nhiều lân và vôi. Thiếu dinh dưỡng cũng làm cho cây cà phê bị suy kiệt và yếu nên sâu bệnh dễ tấn công. Trong thực tế những vườn cà phê thiếu dinh dưỡng thường bị rất nhiều sâu bệnh, Trong khi những vườn được bón phân cân đối và đầy đủ lại ít bị sâu bệnh. Một số vườn cà phê có biểu hiện thiếu dinh dưỡng rất rõ mặc dù bón phân khá nhiều là do đất quá chua, đất nhiều boxít nên rễ cà phê kém phát triển không hút được dinh dưỡng từ phân bón.

Biện pháp khắc phục: Bón đầy đủ phân đa lượng, theo từng chu kỳ sinh trưởng của cây, lưu ý những loại phân bón có thêm các nguyên thố vi lượng (thường ghi là TE).

Cần nắm vững những đặc điểm cây cà phê trên đất trồng của mình để bổ sung những dinh dưỡng cho phù hợp.

Trên thực tế cũng có sử dụng phân bón Multi - K để cung cấp chất kali, nhất là giai đoạn từ khi cà phê cho quả non giúp cho quả chín đều và chắc hạt, sử dụng sản phẩm Polyfeed 15.15.30 để bổ sung các nguyên tố vi lượng.

Riệng hiện tượng rụng quả non có hiện tượng nứt vỏ quả non thì nên bổ sung chất canxi thông qua việc sử dụng phân bón Calcium Nitrate.