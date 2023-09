Giá cà phê ngày 13/9: Hai sàn điều chỉnh giảm, xoay quanh ngưỡng 66.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 13/9: Sắc đỏ bao phủ các sàn giao dịch cà phê thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London đảo chiều suy yếu. Kỳ hạn giao ngay tháng 11 giảm 9 USD, xuống 2.430 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 1/2024 giảm 11 USD, còn 2.336 USD/tấn, các mức giảm nhẹ. Khối lượng giao dịch ở mức trung bình.

Tuong tự, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York cũng đảo chiều suy yếu. Kỳ hạn giao ngay tháng 12 giảm 0,85 cent, xuống 152 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 3/2024 giảm 0,70 cent, còn 153,15 cent/lb, các mức giảm nhẹ. Khối lượng giao dịch trên mức trung bình.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 13/09/2023 lúc 10:48:01 (delay 10 phút)

Tại thị trường nội địa, giá cà phê các vùng trọng điểm đảo chiều giảm 200 đồng xuống mức giá trung bình 65.400 đồng/kg. Mức giá thấp nhất tại Lâm Đồng đã rời khỏi mức 65.000 đồng/kg và giá cao nhất tại Đắk Nông cũng mất mốc 66.000 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay giảm 200 đồng, xuống dao động trong khung 64.900 – 65.800 đồng/kg.

Giá cà phê kỳ hạn điều chỉnh giảm trên cả hai thị trường sau một phiên giao dịch với DXY hồi phục rất đáng kể đã gây khó cho giá cả hàng hóa, chứng khoán nói chung. Giá cà phê hai sàn đã có lúc giảm khá sâu, tuy nhiên DXY suy yếu trở lại lúc gần cuối phiên đã hỗ trợ cho cả hai sàn cà phê giảm bớt những thua lỗ trước đó do lo ngại nguồn cung thiếu hụt vẫn còn nguyên.

Trong khi đó, dữ liệu báo cáo tồn kho ICE – London hôm đầu tuần đã tăng lên mức cao hai tuần rưỡi và Tổng cục Hải quan Việt Nam báo cáo kết quả xuất khẩu tháng 8 cao hơn dự báo trước đó đã gây áp lực lên giá cà phê kỳ hạn.

Khối lượng thương mại trên cả hai sàn vẫn chưa thể hiện sự tích cực, do phần lớn các quỹ và đầu cơ vẫn còn đứng bên ngoài các thị trường để thăm dò tin tức về các chỉ số kinh tế Mỹ (CPI) được báo cáo vào hôm nay, sẽ làm rõ hơn quan điểm của Fed trong việc tạm ngừng tăng lãi suất tiền tệ tại kỳ họp sắp tới như thị trường kỳ vọng.

Tiêu thụ cà phê thế giới tăng 4,2% lên 175,6 triệu bao trong năm cà phê 2021/22. ICO kỳ vọng mức tiêu thụ sẽ tăng 1,7% lên 178,5 triệu bao trong năm cà phê 2022/23. Cũng theo ICO, thị trường cà phê thế giới dự kiến sẽ trải qua một năm thâm hụt nữa, với mức thiếu hụt ước tính là 7,3 triệu bao trong năm cà phê 2022/23.

Trong hai niên vụ 2021/22 và 2022/23, ước tính tổng sản lượng cà phê thiếu hụt toàn cầu là 14,4 triệu bao (loại 60 kg). Niên vụ trước xuất khẩu cà phê nhân xanh toàn cầu giảm 2,8% và 10 tháng đầu niên vụ hiện tại giảm 5,7%. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu các nhà rang xay đã chuyển sang sử dụng lượng hàng tồn kho nhiều hơn.

Theo dữ liệu báo cáo sơ bộ của Tổng cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê trong tháng 8/2023 chỉ đạt 84.647 tấn (khoảng 1,41 triệu bao), giảm 30,97% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn so với ước báo trước đó của Tổng cục Thống kê là 90 ngàn tấn, do đó lũy kế xuất khẩu cà phê 8 tháng đầu năm 2023 chỉ giảm 5,37% so với cùng kỳ năm 2022.

USDA đã dự báo xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong niên vụ tới chỉ ở mức 27,5 triệu bao (loại 60kg), mức thấp nhất trong 3 niên vụ gần đây. Dự báo El Nino xuất hiện và sẽ gây ảnh hưởng xấu đến mùa vụ cà phê tại các quốc gia sản xuất hàng đầu châu Á, đặc biệt là Việt Nam, khiến cho vấn đề hồi phục nguồn cung cà phê tại đây vẫn là một thách thức lớn.

Tại hai quốc gia Brazil và Indonesia cho thấy những tín hiệu không mấy khả quan về nguồn cung cà phê niên vụ 2023/24. Sản lượng của Indonesia được USDA dự báo chỉ khoảng 9,7 triệu bao, giảm về mức thấp nhất trong 12 năm.

Theo Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), mặc dù nguồn cung toàn cầu thiếu hụt nhưng giá cà phê thế giới tiếp tục giảm trong tháng 8/2023 khi các nhà rang xay chuyển sang sử dụng lượng hàng tồn kho nhiều hơn thay vì đẩy mạnh mua vào.

Bệnh đốm mắt cua trên cây cà phê

Bệnh đốm mắt cua là một trong những căn bệnh gây hại phổ biến trên cây cà phê. Bệnh xuất hiện chủ yếu trên lá cà phê, biểu hiện của bệnh là trên lá xuất hiện những vết có hình tròn đồng tâm, bệnh gây ảnh hưởng trực tiếp đến sự sinh trưởng và phát triển của cây giống. Khi bệnh xuất hiện cần có biện pháp xử lý kịp thời để bệnh không làm ảnh hưởng đến năng suất.

Nguyên nhân phát sinh bệnh đốm mắt cua trên cây cà phê

Bệnh do nấm Cercospora coffeicola gây ra. Biểu hiện ban đầu là xuất hiện trên lá, quả và sau đó lây lan ra cành cây. Biểu hiện của bệnh trên lá cà phê, trên quả là có những vòng tròn đồng tâm phần chính giữa có màu xám và những chấm đen nhỏ quanh viền có màu nâu đỏ bên ngoài cùng có màu vàng. Những quả bị nấm xâm nhập sẽ bị nấm đen từng vùng hoặc hết cả quả. Bệnh lan qua cành chạy dọc theo chiều dài của cành. Những cây bị bệnh nặng sẽ ngừng sinh trưởng lá bị vàng đi rồi rụng, quả vàng chín ép ảnh hưởng đến năng suất. Thời điểm phát triển của bệnh là quanh năm nhất là giai đoạn vườn ươm và kiến thiết cơ bản. Những cây thiếu nước, không được chăm sóc và tỉa cành thường xuyên, đất cằn cỗi thiếu dinh dưỡng và thiếu phân nấm sẽ bùng phát rất nhanh.

Cách phòng trừ bệnh đốm mắt cua cho cây cà phê

Chăm sóc vườn cây, bón phân để cung cấp chất dinh dưỡng đầy đủ và thường xuyên cho cây sinh trưởng khỏe mạnh. Tỉa cành, chặt cây che bóng để tạo nên độ thông thoáng cho vườn cây.

Khi cây bị bệnh dùng thuốc bảo vệ thực vật Anvil 5 SC (0.2%), Tilt 250 EC (0.1%), Bumper 250EC (0,1%) phun 2 – 3 lẫn mỗi lần phun cách nhau 2 tuần.

Bệnh đốm mắt cua trên cây cà phê không gây ảnh hưởng nghiêm trọng như bệnh tuyến trùng hay bệnh gỉ sắt nhưng sẽ khiến cây ngừng sinh trưởng làm ảnh hưởng đến năng suất, cho nên chăm sóc tốt và áp dụng những biện pháp phòng trừ bệnh này là điều bà con không nên bỏ qua.