Giá cà phê ngày 18/12: Giá cà phê trong nước vượt ngưỡng 67.000 đồng/kg

Theo ghi nhận, giá cà phê trên thị trường thế giới biến động không đồng nhất. Theo đó, giá cà phê trực tuyến Robusta tại London giao tháng 1/2024 được ghi nhận tại mức 2.857 USD/tấn sau khi tăng 1,13% (tương đương 32 USD).

Giá cà phê Arabica giao tháng 3/2024 tại New York ở mức 189,30 US cent/pound sau khi giảm 0,68% (tương đương 1,3 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 13h00 (giờ Việt Nam).

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 18/12/2023 lúc 13:00:01 (delay 15 phút)

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay tiếp tục biến động đi lên. Các địa phương đang thu mua cà phê với giá trong khoảng 66.600 - 67.300 đồng/kg. Cụ thể, tỉnh Lâm Đồng có giá thấp nhất là 66.600 đồng/kg. Tiếp đến là Gia Lai với giá 67.200 đồng/kg. Hai tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk ghi nhận mức giao dịch là 67.300 đồng/kg - cao nhất trong các địa phương.

Thông tin thời tiết khô nóng tại các vùng trồng cà phê chính ở miền nam Brazil đe dọa sản lượng vụ mùa sắp tới, kết hợp với suy đoán khả năng Fed không nâng lãi suất USD lên thêm mà có thể bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất vào đầu năm tới đã thúc đẩy các quỹ và đầu cơ quay lại các thị trường mua mạnh đã đẩy giá kỳ hạn tăng liên tiếp. Giá London đã tăng lên mức cao 15 năm, do nguồn cung từ Việt Nam và Indonesia tiếp tục bị thiếu hụt trong khi nhu cầu loại cà phê “giàu vị đắng” của thị trường tiêu dùng toàn cầu ngày càng cao.

Trong tuần qua, DXY có xu hướng mạnh trở lại đã kéo giá cả hàng hóa đồng loạt tăng cao, trong khi đồng Reais chững lại đà giảm cũng không khuyến khích nông dân Brazil đẩy mạnh bán hàng cà phê xuất khẩu.

Công ty Cung ứng và Dự báo nông sản (Conab) vừa công bố khảo sát vụ mùa cà phê lần bốn đã điều chỉnh sản lượng Brazil tăng thêm 0,7 triệu bao Arabica khiến đà tăng của New York bị chững lại và tâm lý lo ngại ước báo toàn cầu thiếu hụt 1 triệu bao của ICO đã giảm bớt.

Tồn kho cà phê Robusta do sàn London Chứng nhận và theo dõi cấp phát, tính đến thứ sáu ngày 15/12 đã giảm thêm 30 tấn, tức giảm 0,09 % so với một tuần trước đó, xuống đăng ký ở mức 34.560 tấn (khoảng 576.000 bao, bao 60 kg), mức thấp hơn 4 tháng, chủ yếu là cà phê xuất xứ từ Brazil.

Nhiều chuyên gia đầu ngành dự báo giá cà phê xuất khẩu của nước ta được cho là duy trì ở mức cao, thậm chí có thể lập đỉnh mới trong năm 2024 do những lo ngại về nguồn cung cà phê toàn cầu. Dự báo xuất khẩu có thể thu về từ 4,5 - 5 tỷ USD vào năm 2024.

Số liệu Tổng cục Hải quan đưa ra, 11 tháng năm 2023, xuất khẩu cà phê của Việt Nam ước đạt xấp xỉ 1,38 triệu tấn, trị giá 3,54 tỷ USD. Lũy kế 11 tháng năm 2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam ước đạt mức 2.570 USD/tấn, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Đáng chú ý, diện tích cà phê nước ta đang bị thu hẹp tại nhiều vùng trồng trọng điểm, trong niên vụ 2023/2024, sản lượng cà phê của Việt Nam dự kiến sẽ giảm xuống ở mức khoảng 1,6 - 1,7 triệu tấn, so với mức 1,78 triệu tấn của niên vụ 2022/2023.

Hiện Việt Nam hiện đứng thứ 6 thế giới về diện tích cây cà phê, nhưng là quốc gia xuất khẩu cà phê đứng thứ 2 trên thế giới.

Những ngày đầu tháng 12/2023, giá cà phê Robusta tại thị trường nội địa tăng mạnh so với cuối tháng 11/2023. Ngày 17/12, thị trường trong nước ghi nhận tăng 6.200 - 7.000 đồng/kg từ ngày 1/12. Mức giá thu mua đạt gần 70.000 đồng/kg. Đây là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử ngành cà phê Việt Nam.

Giá cà phê nội địa đang duy trì mức cao vào đầu vụ do nhu cầu mua lớn của các doanh nghiệp xuất khẩu và doanh nghiệp FDI. Trước thực trạng này, nhiều dự báo cho thấy, từ nay đến hết tháng 4/2024 (khi Indonesia vào vụ mới), tình trạng nguồn cung khan hiếm vẫn diễn ra, khiến giá cà phê nội địa của Việt Nam sẽ tăng ít nhất đến tháng 4/2024.

Hiệp Hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA) cho rằng, dự báo hết năm 2023, xuất khẩu cà phê Việt Nam tiếp tục duy trì mốc 4 tỷ USD như năm 2022.

Đáng chú ý, thời điểm này chỉ có Việt Nam đang thu hoạch cà phê Robusta, cà phê của các nước khác như Indonesia hay Brazil phải qua tháng 4 đến tháng 7/2024 mới thu hoạch.

Không những vậy, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và người dân chuyển đổi sang cây trồng khác nên nguồn cung cà phê Việt Nam, nước có sản lượng Robusta lớn nhất thế giới, cũng suy giảm trong các năm gần đây càng làm tình hình cung ứng hạn chế, góp phần đẩy giá lên cao.