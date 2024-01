Giá cà phê ngày 2/1: Vì sao xuất khẩu cà phê của Việt Nam giảm năm 2023, dự báo tin tốt năm 2024?

Giá cà phê hôm nay 2/1: Giá cà phê trong nước tăng nhẹ

Theo ghi nhận, giá cà phê trên thị trường thế giới tăng. Theo đó, giá cà phê trực tuyến Robusta tại London giao tháng 1/2024 được ghi nhận tại mức 3.046 USD/tấn sau khi giảm 2,15% (tương đương 67 USD).

Giá cà phê Arabica giao tháng 3/2024 tại New York ở mức 188,3 US cent/pound sau khi giảm 4,9% (tương đương 9,7 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 11h12 (giờ Việt Nam).

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 02/01/2024 lúc 11:12:02 (delay 15 phút)

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 02/01/2024 lúc 11:12:02 (delay 15 phút)

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay 2/1 tăng nhẹ 100 - 200 đồng/kg. Các địa phương đang thu mua cà phê với giá trong khoảng 67.500 - 68.400 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay 2/1 tăng nhẹ 100 - 200 đồng/kg. Các địa phương đang thu mua cà phê với giá trong khoảng 67.500 - 68.400 đồng/kg. Theo đó, tỉnh Lâm Đồng có giá thấp nhất là 67.500 đồng/kg - tăng 100 đồng/kg. Kế đến là Gia Lai với giá 68.300 đồng/kg - tăng 200 đồng/kg. Cùng thời điểm khảo sát, hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông giao dịch với mức giá cao nhất là 68.400 đồng/kg, ứng với mức tăng 200 đồng/kg.

Giá cà phê nội địa đang duy trì mức cao vào đầu vụ do nhu cầu mua lớn của các doanh nghiệp xuất khẩu và doanh nghiệp FDI. Xuất khẩu cà phê từ Việt Nam trong năm 2023 ước tính giảm 9,6% so với năm trước đó xuống còn 1,6 triệu tấn.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia, doanh nhân cà phê, giá cà phê Việt Nam vẫn sẽ có triển vọng tích cực trong năm 2024. Nhiều khả năng trong năm 2024, giá cà phê nhân xô ở Việt Nam sẽ ở mức cao nhất thế giới, do sản lượng cà phê Robusta của Việt Nam sẽ tiếp tục giảm.

Bên cạnh đó, nhiều diện tích vốn trồng xen sầu riêng với cà phê, nông dân đang chặt bỏ cà phê để biến vườn trồng xen thành vườn độc canh sầu riêng nhằm đáp ứng quy định về cấp mã vùng trồng sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc.

Đánh giá về niên vụ 2023/2024, Vicofa dự báo sản lượng có thể giảm từ 5-10%, tương ứng mức sản lượng chỉ đạt khoảng 1,6 – 1,7 triệu tấn và sản lượng xuất khẩu dự kiến sẽ chỉ đạt khoảng 1,4 triệu tấn. Lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam không còn hàng tồn kho, trong khi những năm trước là khoảng 200.000 – 300.000 tấn” – Vicofa cho biết.

Đầu vụ mới, cà phê nhân đã được chào bán ở mức 60.000 đồng/kg, giao từ tháng 12/2023 đến tháng 1/2024 - mức giá chưa từng có ở thời điểm đầu vụ do nhu cầu mua lớn của các DN. Thậm chí, lần đầu tiên trong lịch sử, không chỉ các DN trong nước mà cả các DN FDI cũng mua cà phê non (mua trước khi thu hoạch). Đặc biệt, điều mà các DN xuất khẩu đều đang rất lo lắng là nếu như trong năm 2023, đến tháng 6 Việt Nam đã không còn cà phê để mua, thì sang năm 2024 có thể đến tháng 5, thậm chí là tháng 4 đã hết hàng.

Do lượng hàng tại các nước hiện còn không đáng kể, nên thị trường châu Âu đang rất cần cà phê Việt Nam, ít nhất đến tháng 4 khi Indonesia và Brazil vào vụ thu hoạch mới. Nếu tất cả đổ dồn về Việt Nam để mua cà phê nguồn cung sẽ rất căng thẳng. Do đó, dự báo giá cà phê sẽ tiếp tục tăng và có thể cà phê nhân Việt Nam sẽ đắt nhất thế giới trong năm 2024. Chính vì vậy, hiện các DN Việt Nam hầu như không bán xa vì sợ không mua được hàng, dẫn tới rủi ro rất lớn cho DN.

Trong bối cảnh nguồn cung căng thẳng, ngành cà phê Việt Nam cũng đang tập trung nhiều giải pháp cho việc phát triển bền vững, truy xuất nguồn gốc, đặc biệt là việc đáp ứng quy định chống mất rừng EUDR của EU. Hiện các nhà rang xay lớn của thế giới như JDE, Nestle, Tchibo… đang phối hợp với các chính phủ, tổ chức quốc tế, DN… để xây dựng các chương trình cà phê bền vững cũng như cam kết tăng mạnh sản lượng cà phê có chứng nhận trong các năm tới.

Vicofa cho biết, đối với quy định của Nghị viện châu Âu về chống phá rừng và gây suy thoái rừng (EUDR), Việt Nam là một trong những nước tham gia tích cực nhất trong việc thể hiện trách nhiệm bảo vệ môi trường và bảo vệ thiên nhiên. Ngay từ tháng 4/2023, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức rất nhiều cuộc họp với các địa phương, hiệp hội, các tổ chức phi chính phủ để bàn bạc tìm ra lộ trình để thực hiện theo EUDR.

Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính từ sau năm 2000 Việt Nam chỉ có 220 ha bị ảnh hưởng bởi vấn đề truy xuất nguồn gốc liên quan đến phá rừng. Do đó, ảnh hưởng của cà phê Việt Nam đối với vấn đề chống phá rừng là rất nhỏ.

Vicofa kỳ vọng, với sự vào cuộc của Chính phủ, việc đáp ứng quy định của EU không phải là quá khó. Quan trọng là EU sử dụng công cụ gì để Việt Nam có thể cung cấp các tài liệu nhằm đảm bảo khi hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang châu Âu sẽ không xảy ra sự cố.