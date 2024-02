Giá cà phê ngày 20/2: Cà phê nội địa chính thức vượt mốc 82.000 đồng/kg là thông báo mới nhất

Giá cà phê ngày 20/2/2024: Giá cà phê trong nước vượt mốc 82.000 đồng/kg

Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London hồi phục liên tiếp phiên thứ ba. Kỳ hạn giao tháng 3 tăng thêm 49 USD, lên 3.280 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 5 tăng thêm 31 USD, lên 3.172 USD/tấn, các mức tăng rất đáng kể. Khối lượng giao dịch dưới mức trung bình.

Trong khi đó, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York không thay đổi. Do thị trường này đóng cửa nghỉ Lễ tri ân các đời Tổng thống Mỹ ( President’ Day).

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMFCập nhật: 20/02/2024 lúc 11:48:01 (delay 15 phút)

Giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay tăng 500 - 600 đồng/kg.

Giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay tăng 500 - 600 đồng/kg. Các địa phương đang thu mua cà phê với giá trong khoảng 81.300 - 82.100 đồng/kg. Cụ thể, tỉnh Lâm Đồng có giá thấp nhất là 81.300 đồng/kg, tiếp đến là tỉnh Gia Lai và với giá 81.900 đồng/kg, lần lượt tăng 600 đồng/kg và 500 đồng/kg. Tỉnh Đắk Lắk có giá là 82.000 đồng/kg và tỉnh Đắk Nông ghi nhận mức giao dịch là 82.100 đồng/kg - cao nhất trong các địa phương. So với hôm qua, giá cà phê tại hai địa phương này cùng tăng 500 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta tiếp nối đà tăng khi giao dịch một mình do thị trường được hỗ trợ tiếp tục bởi những lo ngại về nguồn cung từ các nước sản xuất chính ở châu Á, nhà kinh doanh tiếp tục đẩy giá chênh lệch (Dif.) lên cao mới mua được hàng.

Dữ liệu báo cáo tồn kho của ICE – Europe ngày hôm qua, thứ hai 19/2, tiếp tục sụt giảm xuống mức thấp kỷ lục ở 19.800 tấn (khoảng 330.000 bao, bao 60 kg), mức thấp từ năm 2014 do báo cáo cho thấy hoạt động mua bán tại Việt Nam bị chậm lại vì kỳ nghỉ Tết Cổ truyền kéo dài.

Trong khi đó, thị trường Brazil vẫn ổn định do thiếu vắng New York, giá tăng nhẹ tại các trung tâm thương mại cà phê chính của đất nước do hoạt động mua bù sau kỳ nghỉ lễ hội Carnival, tỷ giá đồng Reais tăng nhẹ 0,28% lên ở mức 1 USD = 4,9860 R$ đã hỗ trợ xu hướng giá tăng.

Theo các nhà quan sát, áp lực của ngày thông báo đầu tiên (FND) không còn quá nặng nề khi khối lượng hợp đồng mở không còn quá nhiều, trong khi dự báo nguồn cung vẫn tỏ ra sẵn sàng. Ngày thông báo đầu tiên (FND) là ngày nhà đầu tư đưa ra quyết định sẽ giao nhận hàng vật chất hay không, và cũng có thể được chỉ định phải thanh lý Hợp đồng bằng việc giao nhận thật (phụ thuộc tình hình cung cầu thị trường thực tế khi đó).

Ngân hàng đầu tư BBA lớn nhất ở khu vực Mỹ La-tinh, có trụ sở tại London đã đưa ra dự báo về vụ cà phê mới của Brazil niên vụ 2024/2025 là 69,40 triệu bao, cao hơn 4,68% so với niên vụ 2023/2024 trước đó. Dự báo này cao hơn một chút so với mức trung bình của các dự báo độc lập khác, khi họ dự đoán trung bình tổng sản lượng cà phê Brazil trong niên vụ 2024/2025 có khả năng đạt 68 triệu bao.

Theo báo cáo của Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương), tháng 1/2024, giá cà phê Robusta tại thị trường nội địa tăng mạnh so với cuối năm 2023, vượt đỉnh 77.000 đồng/kg và có khả năng sẽ tiếp tục tăng.

Ngày 29/1/2024, giá cà phê Robusta tăng từ 8.900 – 9.200 đồng/ kg (tùy từng khu vực khảo sát) so với cuối năm 2023. Tại các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê Robusta cùng tăng 8.900 đồng/kg, lên mức 77.000 – 77.100 đồng/kg; Tại tỉnh Lâm Đồng, giá tăng 9.100 đồng/kg lên mức 76.500 đồng/kg; Tại tỉnh Đắk Nông, giá tăng 9.200 đồng/kg, lên mức 77.400 đồng/kg.

Theo ước tính, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 1/2024 đạt 210 nghìn tấn, trị giá 621 triệu USD, tăng 1,1% về lượng và tăng 3,5% về trị giá so với tháng 12/2023, so với tháng 01/2023 tăng 47,6% về lượng và tăng 99,6% về trị giá.

Giá xuất khẩu cà phê bình quân tháng 1/2024 đạt mức 2.955 USD/tấn, tăng 2,3% so với tháng 12/2023 và tăng 35,2% so với tháng 1/2023. Năm 2023, xuất khẩu cà phê của Việt Nam thuận lợi khi giá xuất khẩu cà phê Robusta tăng mạnh.

Với tỷ trọng chiếm 87,63% theo lượng và 75,53% về trị giá trong tổng xuất khẩu cà phê của cả nước, giá cà phê Robusta tăng mạnh giúp tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này năm 2023 tăng 4,6% so với năm 2022, mặc dù lượng xuất khẩu giảm 8,7%.