An Giang xuất khẩu thành công lô xoài hạt lép đầu tiên sang Hàn Quốc

Lô xoài xoài hạt lép đầu tiên với 13 tấn được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu sang Hàn Quốc trên cơ sở hợp đồng đã ký kết của Hợp tác xã GAP Cù Lao Giêng (huyện Chợ Mới) và Công ty TNHH Hoàng Phát Fruit (huyện Châu Thành, tỉnh Long An).

Bà Nguyễn Thị Minh Thúy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu tại sự kiện xuất khẩu lô xoài hạt lép đầu tiên sang Hàn Quốc. Ảnh: Hồng Cẩm

Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu bước sự hợp tác liên kết sản xuất và tiêu thụ giữa hợp tác xã GAP Cù Lao Giêng với các công ty xuất nhập khẩu trái cây trong và ngoài tỉnh An Giang.

Qua đó thúc đẩy kết nối sản xuất - tiêu thụ sản phẩm xoài theo chuỗi giá trị, xuất khẩu sang các thị trường có lợi thế cạnh tranh cao thông qua ký kết hợp đồng tiêu thụ và cung cấp vật tư đầu vào trả tiền cuối vụ, tạo lòng tin đối với hợp tác xã, bà con nông dân đối với Hợp tác xã GAP Cù Lao Giêng.

Bà Nguyễn Thị Minh Thúy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết: An Giang hiện có 12.000 ha diện tích trồng xoài. Trong đó Chợ Mới là địa phương có diện tích trồng xoài lớn nhất tỉnh với tổng diện tích sản xuất xoài trên 6.400 ha, trong đó xoài tượng da xanh tập trung chủ yếu ở 3 xã Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp, Bình Phước Xuân, với tổng diện tích 4.204 ha.

Huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang xuất khẩu lô xoài hạt lép đầu tiên sang Hàn Quốc. Ảnh: Hồng Cẩm

Đại biểu thực hiện nghi thức xuất khẩu lô xoài hạt lép đầu tiên sang Hàn Quốc. Ảnh: Hồng Cẩm

Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang đã hỗ trợ tích cực cho nông dân An Giang nói chung và huyện Chợ Mới nói riêng trong việc xây dựng hệ thống thủy lợi phục vụ phát triển vùng sản xuất xoài, tập huấn, tuyên truyền vận động người dân sản xuất theo hướng an toàn, VietGAP, hỗ trợ cấp mã số vùng trồng nhằm đáp ứng các yêu cầu khắt khe của các thị trường khó tính.

Hiện diện tích xoài sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP của huyện Chợ Mới trên 704 ha, đã cấp được 41 mã số vùng trồng xoài tượng da xanh với diện tích trên 6.149 ha xuất khẩu sang các thị trường Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc.

Ông Cù Minh Trọng - Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới, cho biết: Xác định nông nghiệp là hướng đi chủ lực, là nền tảng cho việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương, thời gian qua huyện Chợ Mới đã mạnh dạn đột phá trong sản xuất nông nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, thúc đẩy liên kết sản xuất, tiêu thụ giữa các tổ chức nông dân, hợp tác xã với các doanh nghiệp.

Từ quý IV/2021 đến nay, Hợp tác xã đã liên kết với nhiều công ty xuất nhập khẩu trong và ngoài tỉnh An Giang xuất trên 293 tấn xoài 3 màu VietGAP và xoài hạt lép sang thị trường Mỹ và Hàn Quốc. Ảnh: Hồng Cẩm

“Nhận thức được tầm quan trọng của việc liên kết sản xuất, sản xuất theo tập thể để có thể vươn ra biển lớn, nông dân xã Bình Phước Xuân đã chủ động liên kết lại với nhau qua Chi hội nông dân ấp, sau đó nâng lên thành Hợp tác xã GAP Cù Lao Giêng từ tháng 9/2020.

Từ quý IV/2021 đến nay, Hợp tác xã đã liên kết với nhiều công ty xuất nhập khẩu trong và ngoài tỉnh An Giang xuất trên 293 tấn xoài 3 màu VietGAP và xoài hạt lép sang thị trường Mỹ và Hàn Quốc”- ông Trọng cho biết.