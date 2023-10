Giá cà phê ngày 23/10: Tiếp đà đi lên mạnh đầu tuần

Giá cà phê hôm nay 23/10: Tăng ngày đầu tuần, nguồn cung cà phê vẫn đang khan hiếm

Theo ghi nhận, giá cà phê trên thị trường thế giới tăng đầu tuần. Theo đó, giá cà phê trực tuyến Robusta tại London giao tháng 11/2023 được ghi nhận tại mức 2.577 USD/tấn sau khi tăng 3,2% (tương đương 80 USD).

Giá cà phê Arabica giao tháng 12/2023 tại New York ở mức 165,25 US cent/pound sau khi tăng 0,79% (tương đương 1,3 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 7h10 (giờ Việt Nam).

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 23/10/2023 lúc 11:48:02 (delay 10 phút)

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay tăng 300 - 400 đồng/kg. Cụ thể, các địa phương đang thu mua cà phê với giá trong khoảng 59.400 - 60.300 đồng/kg.

Tỉnh Lâm Đồng có giá thấp nhất là 59.400 đồng/kg, tăng 300 đồng/kg.

Tiếp đến là tỉnh Gia Lai với 60.000 đồng/kg, tăng 400 đồng/kg. Cùng thời điểm khảo sát, tỉnh Đắk Nông giao dịch ở mức 60.100 đồng/kg, tăng 400 đồng/kg. Tỉnh Đắk Lắk ghi nhận mức giao dịch là 60.300 đồng/kg - cao nhất trong các địa phương được khảo sát, tăng 400 đồng/kg.

Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết, thị trường cà phê là tâm điểm thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư. Trong đó, tuần trước, giá Robusta tăng 8,54% và giá Arabica tăng 6,68% so với tham chiếu. Cả hai mặt hàng đều ghi nhận 5/5 phiên mang sắc xanh, đẩy giá giao dịch hiện tại lên mức cao nhất trong hai tháng. Lo ngại về khả năng cung ứng trong ngắn hạn tại hai quốc gia sản xuất hàng đầu khiến lực mua áp đảo trong tuần trước.

Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), nguồn cung cà phê vẫn đang khan hiếm tại Việt Nam trong bối cảnh sản lượng vụ cũ gần như đã hết, còn cà phê vụ mới đang gặp trở ngại trong quá trình thu hoạch. Điều này khiến lượng cà phê xuất khẩu tính đến hiện tại vẫn còn ảm đạm. Theo Tổng cục Hải quan, lũy kế xuất khẩu cà phê đến hết 15/10 của ta giảm 8% so với cùng kỳ năm 2022.

Cùng với đó, khó khăn trong quá trình vận chuyển cà phê tại Brazil dẫn đến lo ngại hạn chế lượng hàng xuất đi ở hiện tại. Các nhà xuất khẩu tại quốc gia Nam Mỹ này đang phàn nàn về tình trạng thiếu xe tải và container cho quá trình vận chuyển cà phê. Đồng thời, mưa lan rộng tại vùng phía Nam khiến thời gian chờ tàu tại cảng Santos, nơi vận chuyển cà phê chính bị kéo dài. Những khó khăn nêu trên làm trì hoãn thời gian và lượng hàng xuất đi.

Sâu đục thân mình trắng - bore (Xylotrechus quadripes Chevrolat) hại cà phê nguy hiểm thế nào?

Đặc điểm gây hại:

Trưởng thành là 1 loại xén tóc nhỏ có màu xanh đen, com cái lớn hơn con đực. Con trưởng thành sau khi vũ hoá nằm trong thân cây 2 - 5 ngày chờ nhiệt độ ấm áp chui ra hoạt động. Con cái sau khi giao phối đẻ trứng vào thời gian 3 - 4 giờ chiều, trứng được đẻ vào đoạn cành hoặc thân có vết nứt, và rải rác mỗi nơi từ 5 - 9 quả, trung bình 1 con cái đẻ từ 85 - 87 trứng.

Sâu non nở ra được 1-2 ngày đục vào vỏ quả, sâu tuổi 1, tuổi 2, tuổi 3 đục sâu vào thân cây và cành, đến tuổi 5, tuổi 6 sâu đục 1 khoảng rộng trong phần gỗ của cây và hoá nhộng tại đó.

Vòng đời từ trứng - sâu non - trưởng thành - đẻ trứng là 200 - 211 ngày trong vụ đông và 126 - 176 ngày đối với vụ hè. Sâu phá hại nặng trên giống cà phê chè. Ruộng cà phê càng dại nắng thì bị càng nặng.

Thời điểm gây hại:

Trong năm sâu thường gây hại nặng vào tháng 1-2 và tháng 4-5

Thuốc phòng trừ:

Nitox 30EC ( Dimethoate 27% + Cypermethrin 3%) sử dụng ở nồng độ 0,25% - 0,3% (25 -30ml thuốc + 10 lít nước).

Nibas ( Fenobucarb 50%) sử dụng ở nồng độ 0,30% - 0,35%(30 - 35ml thuốc + 10 lít nước).

Bini 58 ( Dimethoate 40%) sử dụng ở nồng độ 0,25% - 0,35%(25 - 35ml thuốc + 10 lít nước).

Bonus 40EC (Chlorpyrifos Ethyl 40%): sử dụng ở nồng độ 0,2 – 0,25%.