Giá cà phê ngày 27/9: Giá cà phê trong nước đồng loạt bật tăng trở lại, nguồn cung toàn thế giới khan hiếm

Giá cà phê hôm nay 27/9: Cà phê trong nước tăng cao nhất 300 đồng/kg

Theo ghi nhận, giá cà phê trên thị trường thế giới tăng. Theo đó, giá cà phê trực tuyến Robusta tại London giao tháng 11/2023 được ghi nhận tại mức 2.456 USD/tấn sau khi tăng 0,53% (tương đương 13 USD).

Giá cà phê Arabica giao tháng 12/2023 tại New York ở mức 150,85 US cent/pound sau khi tăng 1,38% (tương đương 2,05 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 10h18 (giờ Việt Nam).

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 27/09/2023 lúc 10:18:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay đảo chiều tăng 200 - 300 đồng/kg. Trong đó, các địa phương đang thu mua cà phê với giá trong khoảng 65.900 - 66.700 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay đảo chiều tăng 200 - 300 đồng/kg. Trong đó, các địa phương đang thu mua cà phê với giá trong khoảng 65.900 - 66.700 đồng/kg. Theo đó, tỉnh Lâm Đồng có giá thấp nhất là 65.900 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg. Tiếp đến là tỉnh Gia Lai với 66.300 đồng/kg, tăng 300 đồng/kg. Cùng thời điểm khảo sát, tỉnh Đắk Lắk có giá thu mua là 66.500 đồng/kg, tăng 300 đồng/kg. Đắk Nông ghi nhận mức giao dịch là 66.700 đồng/kg - cao nhất trong các địa phương được khảo sát, tăng 300 đồng/kg.

Giá cà phê điều chỉnh tăng sau khi hai sàn đã mạnh tay bán ròng liên tiếp trong suốt cả tuần, do áp lực thu hoạch vụ mùa ở Brazil và tỷ giá đồng Reais hiện đang ở mức có lợi để người Brazil đẩy mạnh bán cà phê xuất khẩu.

Giá cà phê kỳ hạn tăng còn có thêm lo ngại về nắng nóng gay gắt trên các vùng trồng cà phê Arabica chính ở miền nam Brazil. Somar Meteorologia báo cáo hôm thứ hai khu vực Minas Gerais chỉ nhận được lượng mưa tương đương 5% mức trung bình lịch sử, trong thời điểm cây cà phê cần mưa hơn bao giờ hết để làm bông vụ mới. Hợp tác xã Cooxupé bày to lo ngại nắng nóng sẽ ảnh hưởng năng suất vụ mùa 2023/2024, vốn là vụ cho sản lượng tăng theo chu kỳ “hai năm một” ở cây cà phê Arabica.

Lo ngại lạm phát trong nước sẽ tăng mạnh sau khi cắt giảm bớt lãi suất 0,5%, Copom – Brazil nhận thấy DXY tăng liên tiếp sẽ gây sự thất vọng cho thị trường hàng hóa nói chung vì có khả năng rơi vào giảm phát, trong khi tâm lý của người tiêu dùng đã sớm tiêu cực trở lại do các tiền tệ mới nổi tiếp tục mất giá.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 8/2023 xuất khẩu cà phê của Việt Nam giảm 22,3% về lượng và giảm 16% kim ngạch so với tháng 7/2023 nhưng giá tăng 8%, đạt 84.647 tấn, tương đương 258,47 triệu USD, giá trung bình 3.053,6 USD/tấn.

Tính chung cả 8 tháng năm 2023, xuất khẩu cà phê giảm 5,4% về lượng, nhưng tăng 3,1% về kim ngạch và tăng 8,9% về giá so với 8 tháng năm 2022, đạt trên 1,2 triệu tấn, tương đương gần 2,96 tỷ USD, giá trung bình 2.463 USD/tấn.

Bệnh thối nứt thân trên cà phê

Bệnh thối nứt thân trên cà phê thường gây hại từ nửa thân và xuống gốc. Khi cây nhiễm bệnh, lá sẽ không còn tươi. Bệnh nặng sẽ gây rụng lá và làm chết cây từ ngọn.

Nguyên nhân: Do nấm Fusarium gây hại

Bệnh thối nứt thân và tác hại:

Những vết bệnh sẽ xuất hiện tại bất kỳ vị trí nào trên cây nhưng xuất hiện nhiều nhất là nửa thân trở xuống phần gốc. Khi cây nhiễm bệnh phần lá của cây sẽ không còn tươi nữa, cây bị nặng có lá có dấu hiệu rụng lá và chết cây từ ngọn.

Bệnh phát triển nhanh chóng và phát triển khi gặp điều kiện thuận lợi như ẩm độ thấp, vườn cà phê không được thông thoáng.

Việc chăm sóc tỉa cành tạo tán không tốt đi kèm với việc bón phân không hợp lý giữa nguyên tố đa lượng với trung vi lượng là nguyên nhân làm cho bệnh thối nứt thân ngày càng nghiêm trọng.

Thời điểm thích hợp gây hại:

Bệnh gây hại nặng vào thời điểm mùa mưa. Đây là giai đoạn cao trào để bệnh phát triển nhanh và mạnh.

Bệnh thối nứt thân cây cà phê và biện pháp phòng trừ hiệu quả:

Nhà vườn cần thực hiện việc tỉa cành và tạo tán cho cây cà phê. Đây là công đoạn giúp cây hạn chế được sâu bệnh và loại bỏ hết những cành cây già cỗi không cho trái, nhường dinh dưỡng cho những cành cho trái phát triển.

Cắt bỏ những cành mọc sát đất hay hướng vào thân.

Cành nhỏ yếu bị sâu bệnh cũng cần cắt bỏ ngay.

Tỉa bỏ cành thứ cấp ở tán cây.

Cắt ngắn một số cành đã qua thu hoạch.

Tăng cường bổ sung thêm Calciamonium N,P,K, S,Mg,Ca và các chất vi lượng như Zn, Bo, Mn, Fe, Cu để cây sinh trưởng tốt hơn. Chọn thời điểm bón phân đúng lúc hợp lý để cây sinh trưởng tốt.

Thường xuyên thăm vườn để phát hiện bệnh sớm và xử lý kịp thời.

Khi phát hiện cây bị bệnh, dùng dao cạo sạch vỏ thân bị bệnh, quét thuốc: Copper Hydroxide (DuPontTM Kocide 53.8 WG), Cuprous Oxide (Norshield 86.2 WG), Agrifos 458…

Nếu cây đã bị khô ngọn cần cưa ngang và đốt bỏ phần bệnh, quét thuốc lên mặt thân bị cưa và nuôi chồi mới.