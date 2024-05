Giá cà phê ngày 28/5: Tại sao nói, cà phê vẫn còn "khỏe" tăng giá, mốc 120.000 đồng/kg trong "tầm tay"?

Giá cà phê ngày 28/5/2024: Thị trường cà phê tiếp đà tăng

Hoa Kỳ sẽ kỷ niệm Ngày lễ Tưởng niệm vào thứ hai, ngày 27/5 và thị trường cà phê Arabica ở New York sẽ đóng cửa, trong cùng ngày Vương quốc Anh cũng sẽ kỷ niệm Ngày lễ Ngân hàng Mùa xuân do đó cả hai thị trường New York và London cùng đóng cửa trong ngày thứ hai.

Theo ghi nhận phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê trên thị trường thế giới biến động tăng.

Cụ thể, giá cà phê trực tuyến Robusta tại London giao tháng 7/2024 được ghi nhận tại mức 3.892 USD/tấn sau khi tăng 1,91%. Các kỳ hạn còn lại đều tăng.

Giá cà phê Arabica giao tháng 7/2024 tại New York ở mức 218,25 UScent/pound sau khi tăng 1,21%.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMFCập nhật: 28/05/2024 lúc 11:30:01 (delay 10 phút)

Trong nước, giá cà phê tăng 700 đồng/kg ở các địa phương. Cụ thể, Lâm Đồng và Đắk Nông điều chỉnh giao dịch lên mức thấp nhất và cao nhất khu vực là 115.200 đồng/kg và 116.700 đồng/kg. Mức giá 116.200 đồng/kg hiện được ghi nhận tại hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai sau khi điều chỉnh tăng.

Theo các chuyên gia, với tình hình giá thị trường như hiện nay, kim ngạch xuất khẩu 5 tỷ USD của ngành cà phê trong năm 2024 chắc chắn sẽ đạt được. Tuy nhiên, việc quan trọng là phải xây dựng ngành này phát triển một cách bền vững.

VICOFA cho biết, để giữ vững được kết quả trên, Việt Nam cần phát triển cà phê bền vững từ sản xuất đến chế biến đến xuất khẩu. Đặc biệt là phải tạo ra mối liên hệ giữa doanh nghiệp và người nông dân để xây dựng được các vùng cà phê đạt chất lượng phát triển bền vững. Bên cạnh đó, phải đáp ứng các quy định của châu Âu về chống phá rừng và gây suy thái rừng có hiệu lực từ tháng 6/2023 để thể hiện trách nhiệm của Việt Nam đối với mục tiêu bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên nhiên.

Thương mại toàn cầu gặp khó khăn từ giữa tháng 5/2024 đến nay, gây ra tình trạng thiếu container rỗng, đẩy giá cước vận tải biển tăng trung bình khoảng 30%. Rất nhiều lô hàng bị trì hoãn vận chuyển do thiếu hụt container rỗng dẫn đến tình trạng tồn đọng lớn. Đợt tăng cước mới được ấn định vào ngày 1/6 tới sẽ khiến chi phí vận chuyển mỗi container tăng thêm 1.000 USD, tiếp tục đẩy giá cà phê lên cao.

Công ty dịch vụ tư vấn về hàng hóa Nông sản Safras & Mercado ước tính, tính đến ngày 21/5/2024, gần 15% vụ cà phê mới của Brazil đã được thu hoạch. Vụ thu hoạch năm nay có tốc độ nhanh hơn một chút so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tổng số thu hoạch được cho đến nay, ước tính Brazil đã thu được khoảng 5,3 triệu bao conillon Robusta và khoảng 5,15 triệu bao Arabica.

Colombia cũng là quốc gia đang nỗ lực đáp ứng các yêu cầu mới của EU về không phá rừng, tăng cường khả năng truy xuất nguồn gốc để tuân thủ quy định sản phẩm không phá rừng (EUDR) của EU. Điều này rất quan trọng vì EU nhập hơn 20% lượng cà phê xuất khẩu của Colombia. Vào vụ 2024/25, sản lượng cà phê Colombia dự kiến sẽ đạt khoảng 12,4 triệu bao cà phê nhân, tăng 1,6% so với vụ trước.