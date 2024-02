Giá cà phê trong nước giảm nhẹ, giá thế giới đi lên

Arabica và Robusta thế giới đều có xu hướng tăng

Các yếu tố cơ bản hỗ trợ giá cà phê Robusta như sự kháng giá từ các nước sản xuất chính và sự chậm trễ nguồn cung do các tuyến hàng hải thế giới vẫn đang bị ách tắc vẫn chưa có gì thay đổi.

Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London có xu hướng tăng. Kỳ hạn giao tháng 3 tăng thêm 72 USD, lên 3.317 USD/tấn, trong các kỳ hạn giao xa đều tăng. Cụ thể, kỳ hạn giao tháng 5 tăng 76 USD, lên 3.185 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 7 tăng 61 USD, lên 3.085 USD/tấn, các mức tăng đáng kể. Khối lượng giao dịch ở mức trung bình.

Giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York cũng tăng. Kỳ hạn giao tháng 3 tăng 3,20 cent, lên 192.00 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 5 tăng 2,86 cent, lên 188,70 cent/lb, các mức tăng rất đáng kể. Khối lượng giao dịch duy trì ở mức “khủng”, hiếm thấy.

Cập nhật: 09/02/2024 lúc 18:36:01

Giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay giảm 100 đồng/kg so với hôm qua. Cụ thể, các địa phương đang thu mua cà phê với giá trong khoảng 77.700 - 78.800 đồng/kg. Trong đó, tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Gia Lai lần lượt đạt mức 77.700 đồng/kg và 78.400 đồng/kg. Cùng thời điểm khảo sát, hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông lần lượt ghi nhận mức giá là 78.500 đồng/kg và 78.800 đồng/kg.

Giá cà phê Arabica tại New York tăng mặc dù dữ liệu báo cáo tồn kho ICE – US hồi phục nhẹ lên mức cao hai tháng rưỡi song nó đã không gây áp lực lên sàn giao dịch cà phê kỳ hạn. Trong khi đó, báo cáo tồn kho ICE – Europe hôm qua, thứ năm 08/02, tiếp tục giảm thêm 640 tấn, tức giảm 2,48% so với ngày trước đó, xuống đứng ở 25.200 tấn (khoảng 420.000 bao, bao 60 kg), mức thấp kỷ lục mới đã duy trì đà tăng giá của kỳ hạn giao ngay. Các yếu tố cơ bản như sự kháng giá từ các nước sản xuất chính và sự chậm trễ nguồn cung do các tuyến hàng hải thế giới vẫn đang bị ách tắc hỗ trợ giá cà phê Robusta vẫn chưa có gì thay đổi.

Theo Hiệp hội Công nghiệp Cà phê Brazil – ABIC, các nhà rang xay quốc tế đang sử dụng nguồn cung Arabica natural dồi dào để phối trộn rang xay thay thế Robusta hiện có giá đắt đỏ để gia tăng lợi nhuận.

Theo Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam, lượng cà phê thiếu hụt của các hợp đồng đã ký khoảng 80.000-150.000 tấn. Các chuyên gia cũng dự báo tình trạng này sẽ tiếp tục diễn ra trong năm 2024. Do đó, hạt cà phê nhân xuất khẩu trong năm tới từ Việt Nam có thể là sự kết hợp giữa cà phê cũ và cà phê tươi.

Tuy niên vụ cà phê 2023-2024 mất mùa, song bà con nông dân vùng trọng điểm cà phê Tây Nguyên vẫn rất phấn khởi vì giá tăng cao ở mức cao kỷ lục, giúp thu về lợi nhuận cao.

Tây Nguyên là vùng trọng điểm cà phê cả nước với diện tích trên 600 ngàn ha. Ngay cả những địa bàn chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu gây mất mùa, sản lượng giảm sút nhưng với mức giá cà phê đạt cao kỷ lục gần 80 triệu đồng một tấn khiến cho bà con nông dân, hợp tác xã vô cùng phấn khởi. Nhờ tính toán chi phí đầu tư vào vườn cà phê một cách hợp lý, cộng với quá trình thu hái đảm bảo quả chín trên 80%, nên vụ cà phê năm nay nhiều hộ trồng cà phê lãi lớn.

Hiện nay rất nhiều diện tích cà phê được bà con nông dân sản xuất theo các tiêu chuẩn an toàn, chất lượng. Nhờ xây dựng liên kết chuỗi giá trị, nên dù gặp biến động về giá, song bà con cùng các hợp tác xã vẫn đảm bảo cung cấp nguyên liệu cho doanh nghiệp đã ký kết hợp đồng trước đó.

Những năm gần đây cà phê Robusta Việt Nam có chỗ đứng trên thị trường cà phê thế giới, chứng thực giá cà phê hiện nay rất cao, giúp nông dân sản xuất cà phê bền vững thay đổi, tạo kế sinh nhai tốt.