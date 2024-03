Giá chung cư ở Hà Nội năm 2024 cao "chót vót", thời điểm nào sẽ ngừng tăng?

Giá chung cư ở Hà Nội năm 2024 tăng, vì sao?

Về nguyên nhân giá chung cư ở Hà Nội năm 2024 tăng mạnh, các chuyên gia nhận định do nguồn cung căn hộ chung cư sụt giảm.

Thực tế, trong thời gian qua số lượng dự án bất động sản được phê duyệt mới ngày càng khan hiếm. Trong khi đó, các dự án đang triển khai “chật vật" bởi các vướng mắc liên quan đến pháp lý và nguồn vốn. Đây là yếu tố tác động lớn nhất đến việc tăng giá của căn hộ chung cư thời gian qua, nhất là khi nhu cầu tìm mua ở người tiêu dùng luôn ở mức cao.

Bà Dương Thùy Dung, Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam cho biết, giá bán chung cư ở Hà Nội năm 2024 với căn hộ sơ cấp đang dần đuổi kịp mức giá bán tại TP. HCM. Cụ thể, tại Hà Nội, giá bán sơ cấp quý I/2024 ghi nhận ở mức 56 triệu đồng/m2, tăng 5% theo quý và tăng 19% theo năm. Còn tại TP.HCM, giá bán sơ cấp ghi nhận ở mức 62 triệu đồng/m2, tăng 0,1% theo năm và giảm 3% theo quý.

Giá chung cư ở Hà Nội năm 2024 tăng cao do lãi suất tiết kiệm giảm (Ảnh: TN)

Theo báo cáo của CBRE, lượng mở bán mới căn hộ chung cư ở Hà Nội có dấu hiệu khả quan vào cuối quý I/2024. Cụ thể, nguồn cung chung cư quý I/2024 tăng 11% so với cùng kỳ. Tỷ lệ hấp thụ tại thị trường Hà Nội tương đối thấp trong quý I/2024 do Tết và thời điểm ra hàng của phần lớn nguồn cung mới tập trung vào cuối quý. Trong đó, số căn mở bán ở quý I/2024 là 1.827 căn, giảm 46% so với quý IV/2023 và giảm 10% so với quý I/2023.

Cũng trong quý I/2024, giá chung cư ở Hà Nội năm 2024 với căn hộ thứ cấp tiếp tục đà tăng mạnh. Cụ thể, giá bán căn hộ thứ cấp tăng 1% theo quý và giảm 3% theo năm. Chuyên gia của CBRE dự báo, giá căn hộ trên thị trường thứ cấp tại Hà Nội vẫn sẽ tiếp diễn tăng giá, mức tăng từ 16 - 20%.

Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam cũng cho biết, giá chung cư ở Hà Nội năm 2024 tăng đột biến do lãi suất tiền gửi ngân hàng đã giảm rất nhiều so với trước đây. Đã có những thời điểm lãi suất tiết kiệm có thể lên đến hai chữ số, sau đó dù giảm xuống nhưng vẫn giữ ở mức cao trong một thời gian dài.

"Những khoản tiết kiệm này thường có kỳ hạn 1 - 3 năm và đây là thời điểm nguồn tiền này bắt đầu đáo hạn và rút tiền ra. Mức lãi suất hiện thấp so với các kênh đầu tư khác, bất động sản hấp dẫn khiến nguồn tiền chực chờ vào phân khúc này cực kỳ dồi dào, đặc biệt phân khúc chung cư", bà Dung nhận định.

Nguồn cung nhà ở xã hộ tăng sẽ làm giảm giá chung cư?

Theo bà Dương Thùy Dung, giá chung cư không thể tăng mãi được và nó sẽ chỉ dừng lại ở một mức người mua có khả năng chi trả và dừng lại ở mức nào sẽ phụ thuộc vào từng dự án.

Bên cạnh đó, thị trường cũng sẽ có những chu kỳ tăng trưởng 4 - 5 năm. Thị trường Hà Nội trong khoảng 2 năm trở lại đây đã có sự tăng trưởng giá, room tăng giá vẫn còn nhưng đến lúc cũng sẽ dừng lại.

"Ví dụ như tại TP. HCM, trong giai đoạn 2017 - 2021, giá nhà ở đây liên tục tăng cho đến năm 2022 mới chững lại. Bởi nó đã tăng đến mức người mua không chịu nổi, khi mức trung bình của các dự án mở bán mới đều ở khoảng 100 triệu đồng/m2, các dự án bình dân có giá trung bình khoảng tầm 65 triệu đồng/m2, cao nhất có những dự án lên tới 250 triệu đồng/m2. Tương tự như vậy, khi nhìn vào Hà Nội những khu vực có vị trí tốt nó mới chỉ ở mức 70 - 80 triệu đồng/m2 thì đến lúc tăng đến 100 triệu đồng/m2 có thể sẽ phải dừng lại, không tăng được nữa", bà Dung nhận định.

Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng, nguồn cung nhà ở xã hội, nhà ở công nhân sẽ tác động tới thị trường trong thời gian tới, đặc biệt là có thể khiến giá chung cư ở Hà Nội giảm. Tuy nhiên, nguồn cung từ các sản phẩm này cần thời gian hoàn thành các thủ tục pháp lý trước khi đưa ra thị trường và chủ yếu đến từ khu vực xa trung tâm.

Tăng nguồn cung nhà ở giá rẻ để giảm giá chung cư ở Hà Nội (Ảnh: TN)

"Trong ngắn hạn, giá căn hộ tại trung tâm các thành phố lớn sẽ tiếp tục duy trì đà tăng, nhất là tại phân khúc bình dân, trung cấp. Đến năm 2025, khi các văn bản pháp lý liên quan đến lĩnh vực bất động sản có hiệu lực theo hướng gỡ khó cho chủ đầu tư và người mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân. Nguồn cung nhà ở xã hội sẽ bật tăng, mặt bằng giá căn hộ sẽ xuống mức phù hợp hơn với người dân có nhu cầu ở thực", ông Đính nhận định.

Ông Nguyễn Thế Điệp, Phó chủ tịch CLB Bất động sản Hà Nội đánh giá, trong bối cảnh cầu nhiều, cung ít thì việc tăng giá là tất yếu, mặt bằng giá chung cư còn tiếp tục neo ở mức rất cao. Với những dự án đang xây dựng và mới mở bán, biên độ tăng giá sẽ cao hơn, bởi các chủ đầu tư đang chịu áp lực lớn về chi phí đầu vào.

"Do đó, cần có giải pháp tăng nguồn cung nhà ở, đặc biệt nhà ở xã hội, điều này sẽ phần nào giúp giá chung cư, nhà ở giảm bớt. Trong đó, việc giải ngân gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cần tiếp tục đẩy mạnh, các Bộ ngành cũng cần thêm giải pháp để thu hút doanh nghiệp để sớm cải thiện nguồn cung nhà ở xã hội", ông Điệp phân tích.