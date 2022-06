Ngày 3/6, thông tin từ Công an TP Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Văn Sơn (SN 1994, Nga My, Phú Bình, Thái Nguyên) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra, khoảng đầu tháng 1/2022, do cần tiền tiêu xài nên Sơn đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hình thức giả danh cán bộ quân đội rao bán pháo hoa của Bộ Quốc phòng trên mạng xã hội.

Đối tượng Dương Văn Sơn đã giả danh cán bộ quân đội, lừa rao bán pháo hoa trên mạng xã hội. Ảnh: CACC

Do có nhu cầu mua số lượng lớn pháo hoa của Bộ Quốc Phòng, anh T (SN 1978, Đống Đa, Hà Nội) đã đặt mua pháo hoa của Sơn. Sơn gửi hình ảnh mặc quân phục quân đội, bảng kê bán hàng có hình ảnh quân phục treo trong phòng ngủ cho anh T để làm tin.

Ngày 21/1/2022, anh T đặt mua 80 thùng pháo hoa loại giàn phun viên, 100 thùng pháo hoa loại phun hoa và chuyển số tiền 80 triệu đồng để đặt cọc. Sau đó, anh T không nhận được pháo hoa như đã hẹn mới biết mình bị lừa nên đã đến cơ quan Công an để trình báo.

Biết không thể trốn tránh hành vi phạm tội của mình, ngày 09/05/2022, Dương Văn Sơn đã đến cơ quan công an đầu thú.