Lật mặt kẻ giả danh cán bộ công an, lừa đảo hàng tỷ đồng

Cơ quan điều tra Công an TP.Hải Phòng đang điều tra mở rộng vụ án Nguyễn Hải Hà (SN 1981, trú tại Đồng Thái, An Dương, Hải Phòng) - kẻ mạo danh cán bộ công an thực hiện hàng loạt phi vụ lừa đảo.

Qua công tác quản lý địa bàn, quản lý nghiệp vụ, Đội hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hải Phòng nắm thông tin về một đối tượng xưng danh là cán bộ của một cục nghiệp vụ của Bộ Công an, nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Người này rêu rao có thể làm được các giấy tờ chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại các quận, huyện của TP.Hải Phòng; “chạy” vào ngành công an cho những ai có nhu cầu.

Đối tượng Hà cùng các tang vật bị thu giữ. Trong khi các trinh sát đang thu thập tài liệu đấu tranh thì đối tượng này lại tiếp tục đưa ra các thông tin sắp được Bộ điều động về làm lãnh đạo Công an TP.Hải Phòng. Kế hoạch đấu tranh lập tức được đẩy nhanh để sớm ngăn chặn đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Ngày 9/11/2021, các trinh sát phát hiện đối tượng nghi vấn có mặt tại một quán cà phê trên đường Mạc Đăng Doanh, quận Dương Kinh. Khi đối tượng đang nhận tiền của một thanh niên thì tổ công tác ập vào bắt, cùng tang vật là 250 triệu đồng. Kiểm tra phương tiện đối tượng đang sử dụng là xe ôtô mang BKS 51 H-203.60, các trinh sát đã thu giữ 1 giấy chứng nhận kiểm định, 1 bản sao chứng nhận đăng ký xe ôtô, 1 giấy biên nhận thế chấp, một giấy chứng nhận bảo hiểm xe ôtô, 1 khẩu trang màu xanh do một công ty của Bộ Công an sản xuất; 1 đơn xin phục vụ trong ngành của anh Hà Văn Thắng (SN 1995, trú tại tỉnh Thanh Hoá)… Tại cơ quan công an, khi được các trinh sát Đội Hình sự đặc nhiệm giải thích, người thanh niên đồng thời cũng là bị hại của vụ án là anh V.D.T mới biết rằng đã gặp phải đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước những tài liệu, chứng cứ cơ quan công an thu thập, Nguyễn Hải Hà - danh tính đối tượng lừa đảo - đã khai nhận hành vi phạm tội. Mặc dù đã có vợ con nhưng đối tượng vẫn đặt vấn đề yêu đương với 1 cô gái trẻ ở Hải Phòng. Đối tượng đánh bóng bản thân bằng cách giới thiệu là cán bộ công an, có quan hệ quen biết với nhiều vị lãnh đạo có thể xin việc và làm giấy tờ chuyển đổi mục đích sử dụng đất… Hàng ngày, Hà đi từ sáng đến tối và mỗi khi về nhà đều đưa cho bạn gái tiền, nói là chế độ của các hội nghị. Chính vì thế, Hà đã có được lòng tin của người yêu và nhiều bạn bè của cô gái này. Từ đó, đối tượng đã tiếp cận với những người bị hại trong vụ án để thực hiện các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 5/11/2021, Hà đi lễ ở quận Đồ Sơn và đã gặp anh V.D.Th. Sau khi tiếp cận, làm quen, Hà biết anh Th trước đây từng là chiến sĩ nghĩa vụ của Công an TP.Hải Phòng đã ra quân nay có nguyện vọng trở lại công tác. Hà không có nghề nghiệp, không quen biết ai có khả năng xin việc vào công an nhưng tự giới thiệu có quan hệ rộng để nhận của anh Th 300 triệu đồng. Ngày 9/11/2021, Hà liên lạc với anh Th đề nghị chuyển trước 250 triệu đồng để giải quyết việc, khi đối tượng đang nhận tiền để giao dịch thì bị bắt giữ. Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng còn làm rõ đối tượng đã chiếm đoạt của anh B.Đ.Đ (ở huyện Kiến Thuỵ) 600 triệu đồng để nhận đổi mục đích sử dụng đất tại xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thuỵ; lừa của chị N.T.Th (ở huyện Kiến Thuỵ) 110 triệu đồng để đấu thầu hợp đồng thuê đất tại huyện Kiến Thuỵ… Tổng cộng cho đến khi bị bắt, Hà đã chiếm đoạt được trên 2 tỷ đồng.

Phát hiện 1 thi thể sau bụi cây ven đường 20/03/2022 07:44

Cha trình báo dùng búa đánh nhiều nhát vào đầu con trai đang ngủ 20/03/2022 06:00

Người đàn ông bị cắt cổ, tử vong trước hiên nhà 20/03/2022 00:00 M.M (ANTĐ) Chia sẻ