Giả danh công an ép người dân nộp tiền "chạy án"

Chiều 21/9, bà T.T.L, thường trú thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đến Công an thị trấn Bảo Lạc đến trình báo về việc: Từ 9 giờ 30 phút đến 14 giờ 00 phút ngày 21/9, bà nhận được 22 cuộc gọi từ các số máy lạ. Người gọi tự xưng là cán bộ công an, công tác tại Phòng Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội và cán bộ thuộc Phòng Quản lý thông tin huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.

Bà H.T.L. tại Công an thị trấn Bảo Lạc.

Những người này thông báo bà T.T.L. có liên quan đến 2 vụ án ma túy lớn, yêu cầu bà L. chuyển gấp số tiền gần 59 triệu đồng qua một tài khoản ngân hàng để phục vụ công tác điều tra và “chạy án”, nếu không sẽ phải nhận mức án tử hình. Các đối tượng liên tục gọi điện, dùng ngôn từ chuyên môn liên quan đến hoạt động điều tra để gây sức ép đồng thời gọi videocall qua Zalo có hình ảnh người mặc sắc phục công an khiến bà L. hoang mang. Tuy nhiên, do đã được tuyên truyền về các thủ đoạn của đối tượng lừa đảo nên bà L. đã quyết định đến cơ quan công an trình báo.

Công an thị trấn Bảo Lạc (huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng) đã tiếp nhận vụ việc, giải thích rõ những phương thức, thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại của các đối tượng để bà L. không thực hiện giao dịch chuyển tiền theo yêu cầu.