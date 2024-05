Giá đất nền Đông Anh tăng "nóng" do "hiệu ứng" sắp lên quận, chuyên gia cảnh báo rủi ro

Giá đất Đông Anh năm 2024 liên tục tăng

Nhiều môi giới bất động sản cho biết thực tế thông tin Đông Anh lên quận đã có từ cách đây một vài năm. Từ thời điểm bắt đầu có thông tin thị trường đất nền huyện Đông Anh trải qua nhiều biến động từ giai đoạn "sốt" đất năm 2020 đến khi "đóng băng" năm 2023. Tuy nhiên, khi thị trường bất động sản có dấu hiệu tích cực trở lại, giá đất Đông Anh năm 2024 đã tăng trở lại.

Anh Thành Nam, môi giới bất động sản chuyên phân khúc đất nền Hà Nội cho biết giá đất ở Đông Anh năm 2024 tại một số khu vực đã tăng từ 20 - 25% so với thời điểm cuối năm 2023. Đáng chú ý, lượng quan tâm đến đất nền cũng cao hơn và giao dịch đã bắt đầu "hồi phục" trở lại.

"Giá đất Đông Anh năm 2024 đã tăng đáng kể so với năm 2023 nhưng vẫn chưa cao bằng thời điểm sốt đất giai đoạn 2020 - 2021 trước đó. Điều này cho thấy, giá đất nền tại Đông Anh từ nay đến khi chính thức lên quận hứa hẹn còn nhiều tiềm năng để tăng. Khu vực Đông Anh còn có lợi thế từ các thông tin quy hoạch, giao thông tốt cùng với sự đổ bộ của nhiều dự án bất động sản lớn sẽ khiến giá đất Đông Anh còn tăng mạnh", anh Nam nhận định.

Giá đất ở Đông Anh năm 2024 tăng cao do "hiệu ứng" thông tin quy hoạch lên quận (Ảnh: TN)

Theo khảo sát của PV Dân Việt, hiện nay, giá đất Đông Anh năm 2024 tại một số xã đã tăng mạnh so với năm 2023. Cụ thể, tại xã Tiên Dương (huyện Đông Anh), những nơi có vị trí ngõ rộng, mức giá rao bán đang từ 60 - 85 triệu đồng/m2, tăng khoảng 20% so với mức giá tại thời điểm tháng 12/2023 (50 - 70 triệu đồng/m2).

Còn tại xã Xuân Canh, Đông Hội (huyện Đông Anh), giá đất cũng đang ở mức cao sau đợt tăng "nóng" từ cuối năm 2023, thời điểm huyện Đông Anh có thông tin chính thức lên quận. Cụ thể, giá đất nền tại xã Xuân Canh được rao bán ở mức 55 - 70 triệu đồng/m2, tăng khoảng 20% so với thời điểm đầu năm 2023. Đây cũng là khu vực được thành phố Hà Nội xác định xây cầu Tứ Liên, nối với quận Tây Hồ.

Ngoài ra, tại các huyện sắp lên quận khác như Gia Lâm, Hoài Đức, Đan Phượng giá đất nền cũng tăng đáng kể so với thời điểm cuối năm 2023. Tại huyện Gia Lâm, tại các xã Đa Tốn, Kiêu Kỵ gần với "siêu" dự án Vinhomes Ocean Park 1, giá chào bán đang ở mức 55 - 65 triệu đồng/m2, tăng từ 15 - 20% so với cuối năm 2023. Nhiều khu vực đất mặt đường lớn có lợi thế kinh doanh tại xã Cổ Bi đang rao bán ở mức 85 - 100 triệu đồng/m2, thay vì mức 80 - 90 triệu đồng/m2 thời điểm trước Tết Nguyên đán.

Đối với khu vực huyện Hoài Đức, giá đất tại xã Kim Chung rao bán ở mức 85 - 98 triệu đồng/m2, tăng so với mức giá 80 - 85 triệu đồng/m2 cuối năm 2023. Còn tại một số xã như: An Thượng, Di Trạch, La Phù có mức rao bán chủ yếu từ 60 - 90 triệu đồng/m2, tăng mạnh so với cuối năm 2023.

Tại huyện Đan Phượng, giá đất nền cũng ghi nhận những tín hiệu khởi sắc, khi vị trí mặt đường Tân Lập giá rao bán đang ở mức là 65 - 90 triệu đồng/m2, tăng khoảng 15% so với thời điểm tháng 10/2023. Đất dịch vụ khu Tân Tây Đô, giá rao bán cũng thiết lập mức 90 - 95 triệu đồng/m2 tăng từ 5 - 10 triệu đồng/m2 so với cuối năm 2023.

Giá đất nền tại các huyện sắp lên quận tăng nhưng có rủi ro

Theo một số nhà đầu tư bất động sản nhiều kinh nghiệm, giá đất ở Đông Anh năm 2024 vẫn tiếp đà tăng từ thời điểm huyện chính thức có thông tin lên quận từ cuối năm 2023. Hiện nay, mức giá rao bán chủ yếu là do chủ đất "hét giá" vì bám theo các thông tin quy hoạch tốt. Nếu người mua không hiểu rõ bản chất rất dễ "dính bẫy" mua vào thời điểm bị đẩy giá, còn thực chất đây là thời điểm những nhà đầu tư trước đó bán ra để thu lời.

Nhiều chuyên gia cho rằng giá đất ở Đông Anh đã tăng từ giai đoạn năm 2021 - 2022, lúc đó thời điểm Hà Nội có thông tin quy hoạch sông Hồng, xây dựng cầu Tứ Liên, Thượng Cát bắc qua huyện. Trong năm 2023, thì giá đất chững và có giảm xuống vì ảnh hưởng bởi thị trường bất động sản khó khăn. Tuy nhiên, cuối năm 2023, giá đất lại tăng trở lại, có những nơi lên tới 100 triệu đồng/m2. Nhiều loại hình đất đấu giá cũng được săn đón ví thông tin lên quận của Đông Anh. Đến nay, giá đất vẫn ở ngưỡng cao nhưng giao dịch lại không nhiều.

Đầu tư đất các huyện vùng ven sắp lên quận có nhiều rủi ro (Ảnh: TN)

Theo ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, thị trường bất động sản Việt Nam đặc biệt nhạy cảm với thông tin quy hoạch do dữ liệu thông tin chưa được công khai, minh bạch. Hầu hết các thông tin quy hoạch quan trọng đều được “rỉ tai" theo hình thức "kín". Chính vì thể xảy ra không ít vụ người dân nháo nhào đổ xô đi "thu mua gom" bất động sản trước các thông tin quy hoạch.

"Ngay cả khi thông tin chưa xác thực tình trạng chung của thị trường bất động sản thời điểm"sốt" là có hiện tượng giao dịch mua bán, chuyển nhượng diễn ra sôi động khiến giá bán bất động sản không ngừng tăng. Nhà đầu tư rất dễ bị hiệu ứng dây chuyền, sẵn sàng "lao” vào thị trường một cách thiếu cân nhắc và tính toán. Khi giá đã vượt xa giá trị thực, rất dễ bị chôn vốn. Hệ lụy là, giá nhà, đất chưa đến tay người có nhu cầu thực đã bị "thổi" lên nhiều lần", ông Đính cảnh báo.

Ông Đính cũng khuyến cáo nhà đầu tư là mỗi đợt “sốt” qua đi, thị trường bất động sản tại khu vực đó sẽ cần nhiều thời gian để vượt qua giai đoạn đóng băng. Nếu nhà đầu tư sử dụng vốn vay sẽ rất áp lực, thậm chí có khả năng “mất trắng” khi là người đến muộn hoặc là sau cuối của “con sóng”.

Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam nhấn mạnh tình trạng đầu cơ, "thổi giá" khiến giá đất tăng cao sẽ làm gia tăng thêm áp lực cho công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án hạ tầng. Hạ tầng chậm tiến độ sẽ kéo theo các dự án bất động sản thương mại phải đối mặt với tình trạng khó khăn. Điều này tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội của khu vực đó.