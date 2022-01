Giá dầu cao kỷ lục trong vòng 3 năm do nguồn cung bị thắt chặt

Ghi nhận trưa nay 17/01, giá dầu thô Brent tăng 15 cent, tương đương 0,16% lên 86,2 USD/thùng vào lúc 10h30 GMT+7, chạm mức cao nhất kể từ ngày 3 tháng 10 năm 2018.

Dầu thô WTI của Mỹ tăng 30 cent, tương đương 0,45%, lên 84,2 USD/thùng, sau khi chạm mức 84,78 USD thùng trong phiên, cao nhất kể từ ngày 10/11/2021.

Biến động giá dầu ngày 17/01/2022. Nguồn: Trading Economics

Đây là sự tăng trưởng tiếp nối của đà phục hồi giá dầu vào tuần trước lần lượt: dầu Brent tăng 5,4% và WTI tăng 6,3% trong tuần qua.

Việc nhu cầu dầu tăng lên chóng mặt do nguồn cung bị thắt chặt và các dấu hiệu cho thấy biến thể Omicron sẽ không gây gián đoạn như lo ngại về nhu cầu nhiên liệu, đã đẩy các loại dầu thô lên mức cao nhất trong nhiều năm. Các nhà kinh tế cho rằng đà tăng của giá dầu Brent sẽ tiếp tục duy trì trong ít nhất vài tháng tới đây.

Ông Toshitaka Tazawa, nhà phân tích tại Fujitomi Securities Co Ltd., nhận định: "Tâm lý tăng giá đang tiếp tục do (nhóm nhà sản xuất) OPEC + không cung cấp đủ nguồn cung để đáp ứng nhu cầu mạnh mẽ trên toàn cầu. Nếu các quỹ (đầu tư) tăng tỷ trọng phân bổ cho dầu thô, giá có thể đạt mức cao kỷ lục như ở năm 2014 – lên tới hơn 100 USD/thùng".

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh (OPEC +) đang dần nới lỏng việc cắt giảm sản lượng được thực hiện từ năm 2020 khi nhu cầu giảm. Nhưng nhiều nhà sản xuất nhỏ hơn lại không thể tăng nguồn cung và tâm lý e ngại, cảnh giác với thừa cung quá nhiều trong tình hình căng thẳng COVID-19 vẫn tồn tại.

Cùng với đó, các bất ổn vì chính trị cũng làm dấy lên lo ngại về việc gián đoạn nguồn cung, nổi bật là xung đột Nga – Ukraine khi Nga công bố có 100.000 quân đang di chuyển ở biên giới Ukraine đe doạ tấn công Ukraine nếu thoả hiệp ngoại giao thất bại.

Kho dự trữ dầu Hoa Kỳ. Ảnh Reuters

Trong tình huống đó, Chính phủ Mỹ đã đàm phán với một số công ty năng lượng quốc tế về kế hoạch dự phòng cung cấp khí đốt tự nhiên cho châu Âu nếu xung đột giữa Nga và Ukraine làm gián đoạn nguồn cung cấp của Nga. Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ cho biết kho dự trữ dầu thô của Mỹ giảm nhiều hơn dự kiến và xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10/2018 – chỉ còn 413,3 triệu thùng (giảm 1,9 triệu thùng – tương đương -0,4% so với dự đoán).

Để giảm bớt áp lực cho thị trường dầu, Trung Quốc cùng các nước tiêu thụ dầu khác đang lập kế hoạch giải phóng dầu trong dịp Tết Nguyên đán từ 31/01 đến 06/02/2022 tuy nhiên vẫn chưa có số liệu cụ thể cũng như xác nhận thông tin sẽ kho dự trữ. Chính vì vậy, trước mắt, các chuyên gia dự đoán nếu tình hình nguồn cung không sớm chuyển biến khả quan, giá dầu thô sẽ tiếp tục tạo ra những kỷ lục mới trong tháng tới đây.