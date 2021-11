Giá dầu thế giới tăng, chuyên gia hiến kế để tránh nhập khẩu lạm phát

Giá dầu và giá kim loại tăng, lo ngại về nhập khẩu lạm phát là có thật

Chia sẻ tại diễn đàn Nhịp đập kinh tế Việt Nam 2021 với chủ đề "Tài chính cho phục hồi và phát triển bền vững" diễn ra sáng nay 5/11, TS. Trần Toàn Thắng, Trưởng ban Dự báo kinh tế ngành và doanh nghiệp, Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế xã hội Quốc gia (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) - nhấn mạnh, lạm phát sẽ là một trong những rủi ro đối với nền kinh tế Việt Nam.

"Theo dự báo của chúng tôi, giá xăng dầu, giá kim loại và giá lương thực thực phẩm trên thị trường thế giới chưa thể giảm nhanh được, thậm chí giá thế giới có thể tạo một mặt bằng giá mới cao hơn sau đại dịch Covid-19. Do đó, đối với Việt Nam lo ngại về nhập khẩu lạm phát là có thật", ông Thắng nói.

Trong đó, ông Thắng đặc biệt lưu ý ảnh hưởng của giá dầu thế giới tới lạm phát của Việt Nam, bởi mức độ lan tỏa của giá dầu tương đối lớn với tất cả các ngành.

Ảnh hưởng của giá cả quốc tế. (Ngồn: TS Trần Toàn Thắng)

Theo đó, giá dầu tăng sẽ tác động vào lạm phát của nửa đầu năm 2022 của Việt Nam, có thể tiếp tục kéo dài đến hết năm 2022 và trở về mức bình ổn hơn vào năm 2023. Vì vậy, năm 2022 sẽ là thời điểm quan trọng Việt Nam thực hiện kiểm soát lạm phát. Dự báo, giá dầu có thể ảnh hưởng 1 điểm % tới lạm phát của Việt Nam, theo TS Thắng.

Ngoài giá dầu, giá kim loại và giá lương thực thực phẩm có tác động nhưng không quá lớn đến lạm phát của Việt Nam, trong đó, biến động của giá kim loại sẽ ảnh hưởng khoảng 0,2 điểm % tới lạm phát, bởi đó là nguyên liệu đầu vào của các ngành công nghiệp.

Từ thực tế kể trên, Trưởng ban Dự báo kinh tế ngành và doanh nghiệp, Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế xã hội Quốc gia - Bộ Kế hoạch và Đầu tư khuyến nghị, Việt Nam cần đánh giá đúng nguy cơ lạm phát để có biện pháp bình ổn.

"Lạm phát gần đây thấp chủ yếu do cầu tiêu dùng thấp. Hiện nay đang có trao đổi thảo luận về việc chúng ta có nên dừng thu phí môi trường trong xăng dầu hay không vì chi phí này đang chiếm khoảng 3.800 đồng trong 1 lít xăng tương đối cao so với mức giá xăng khoảng 23.000 hiện nay. Nếu giảm được chi phí này sẽ góp phần giảm giá xăng, giúp kiểm soát hoặc ít nhất là ổn định được lạm phát trước áp lực lạm phát tăng do tăng chi phí từ bên ngoài", ông Thắng khuyến nghị.

Dự báo, lạm phát năm 2021 sẽ dao động từ 2 – 2,5% và năm 2022 có thể lên tới 4%.

Tăng trưởng GDP nhiều khả năng đạt khoảng 1,52%

Về tăng trưởng kinh tế, tại diễn đàn TS. Trần Toàn Thắng đã chia sẻ 3 kịch bản dự báo về tăng trưởng GDP quý IV/2021.

Ước tính tăng trưởng 2021. (Ảnh: TS Trần Toàn Thắng)

Kịch bản tốt, tăng trưởng kinh tế quý IV/2021 có thể đạt 3,17%, trong khi cùng kỳ năm ngoái là 4,48%. Đóng góp vào mức tăng trưởng GDP này, lĩnh vực nông nghiệp sẽ có mức tăng trưởng tốt nhất ước tính lên tới 4,2%, tiếp theo là dịch vụ (4%) và công nghiệp – xây dựng khoảng 2%.

Với kịch bản này, tăng trưởng kinh GDP cả năm 2021 ước tính sẽ đạt 1,9%. Tuy nhiên, khả năng này theo ông Thắng là khó khả thi bởi tăng trưởng công nghiệp tháng 10 vẫn đang âm tương đối nặng, vì vậy tăng trưởng 2% trong quý IV là khó.

Kịch bản trung bình, tăng trưởng GDP cả năm 2021 ước khoảng 1,52%, trong đó quý IV đạt mức tăng 2,02%. Trong đó, nông nghiệp vẫn tiếp tục là trụ đỡ với mức tăng trưởng 4,5% trong quý này. "Đây là kịch bản chúng tôi cho rằng khả dĩ nhất cho tăng trưởng năm 2021", ông Thắng nhấn mạnh.

Kịch bản xấu, lĩnh vực nông nghiệp vẫn ghi nhận mức tăng trưởng 4%, nhưng ngược lại công nghiệp – xây dựng và dịch vụ suy giảm lần lượt 3,1% và 2,5%. Kết quả, GDP quý IV/2021 trong kịch bản này ước tăng 1,28% và chỉ đạt 0,43% cho cả năm 2021.

Tổng hợp dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2022. (Nguồn: TS Trần Toàn Thắng)

Đối với ước tính tăng trưởng của năm 2022, TS Trần Toàn Thắng cho rằng kinh tế sẽ không thể phục hồi nhanh theo hình chữ V, tức là từ mức rất thấp lên rất cao. Khả năng được cho là khả thi nhất là tăng trưởng đạt 5,8% trong năm này với giả định, kinh tế thế giới hồi phục tốt; Kiểm soát đại dịch tiếp tục được cải thiện;

Một số nền kinh tế lớn (Mỹ, EU, Nhật Bản) đạt mức tăng trưởng dương trở lại (Mỹ có thể đạt 3-3,5%; Trung Quốc ở mức trên 5%); Không phát sinh các ổ dịch lớn trong nước.

Ngoài ra, một giả định tương đối quan trọng đó là các giải pháp hỗ trợ cần được triển khai tốt và hiệu quả hơn năm 2021.

Với giả định dịch hoàn toàn được khống chế; Chuỗi cung ứng phục hồi nhanh và chi phí logistics giảm nhanh và hỗ trợ doanh nghiệp và người dân đạt hiệu quả cao, tăng trưởng GDP năm 2022 ước đạt 6,7%.