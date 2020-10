Giá gas tháng 11 tăng thêm 19.000 đồng/bình

Từ 1/11, mỗi bình gas 12 kg tăng 19.000 đồng.

Theo thông tin từ các doanh nghiệp kinh doanh gas phía Nam, từ ngày mai (1/11), giá gas bán lẻ trong nước sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm 19.000 đồng/bình loại 12 kg, tăng 71.000 đồng/bình 45 kg và tăng 79.000 đồng/bình 50 kg.



Cụ thể, gas Petrolimex Sài Gòn thông báo giá gas tháng 11 tăng 19.000 đồng, giá bán lẻ tối đa đến tay người tiêu dùng là 341.000 đồng/bình 12 kg.

Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro) cũng tăng 19.000 đồng, giá bán lẻ tối đa đến người tiêu dùng là 343.500 đồng/bình 12 kg.

Nhiều doanh nghiệp khác như Gas Pacific Petro, City Petro… cũng có mức tăng tương tự, giá bán lẻ gas bình 12 kg đến tay người tiêu dùng tối đa 380.000 đồng/bình, tùy hãng.

Theo các công ty gas, nguyên nhân giá gas tăng là do giá gas thế giới tháng 11 tăng 57,5 USD/tấn so với tháng 10, chốt ở mức 435 USD/tấn. Do đó, các doanh nghiệp trong nước phải điều chỉnh theo giá thế giới.

Trao đổi với Dân Việt, đại diện một doanh nghiệp gas cho hay, giá bán lẻ được thương nhân đầu mối thông báo là giá bán tối đa đến người tiêu dùng với Sở Công Thương. Tuy nhiên, các đại lý gas chính hãng có thể áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi khác như giảm giá trực tiếp, kèm quà tặng. Ông cho rằng đây là cách các đại lý giữ chân khách hàng.

Như vậy, từ tháng 7 đến nay, giá gas bán lẻ trong nước đã được điều chỉnh tăng giá 5 lần liên tiếp với tổng mức tăng là 32.500 đồng/bình 12 kg. Nếu tính từ đầu năm đến nay, giá gas đã tăng 7 lần với tổng mức tăng lên đến 114.500 đồng đối với bình 12 kg.