Khảo sát giá gia cầm hôm nay 6/6 tại các vùng, chúng tôi thấy giá gà công nghiệp không có biến động. Ảnh: HĐ

Giá gà trắng vẫn chững ở mức thấp

Theo ông Phạm Văn Hà, chủ trại gà ở Lương Sơn (Hòa Bình), giá gà công nghiệp lông trắng vẫn ở mức thấp khoảng từ 24.000 đồng đến 26.000 đồng/kg, trong khi giá thành chăn nuôi gà đang ở mức trên 30.000 đồng/kg.

"Giá thấp nhưng nhiều trại có gà xuất chuồng lứa này vẫn phải "ngậm đắng" bán cho thương lái. Nếu để nuôi càng lâu, các trại càng bị thua lỗ nhiều hơn", ông Hà nói.

Tại các vùng phía Nam, giá gà trắng vẫn giữ ở mức trên dưới 20.000 đồng/kg, có trại bán gà đẹp size trên 3,3kg/con mới được 23.000 đồng/kg.

Bên cạnh đó, giá gà lông màu tại các vùng Đông Nam Bộ duy trì ở mức dưới 40.000 đồng/kg; giá gà nòi nuôi trên 4,5 tháng bán ra tại các trại ở Đồng Nai, Bình Phước khoảng trên 67.000 đồng/kg; giá gà ta Minh Dư có trại bán được 70.000 đồng/kg.

Tại các vùng miền Bắc, giá gà ta loại trên 4 tháng tuổi bán ở các khu vực Hà Nội, Hà Nam cao nhất mới được khoảng 70.000 đồn/kg; giá gà ta lai có trại bán trên 60.000 đồng/kg; giá gà mía Sơn Tây dao động từ 70.000 đồng đến 75.000 đồng/kg, tùy loại.

Giá vịt có nơi tăng nhẹ

So với giá thị trường ngày 5/6, giá vịt thịt hôm nay tại một số vùng miền Bắc có nơi tăng nhẹ đạt mức 38.500 đồng/kg vịt cánh; vịt nướng bán tốt mới được gần 35.000 đồng/kg; giá vịt bơ có trại ở Hưng Yên chỉ bán khoảng 34.000 đồng đến 35.000 đồng/kg.

Giá vịt thịt hôm nay có nơi tăng nhẹ. Ảnh: HĐ

Tại các vùng phía Nam, giá vịt siêu thịt dao động trên dưới 30.000 đồng/kg, có trại ở Đồng Nai bán vịt đẹp trên 3,4kg/con cao nhất mới đạt 34.000 đồng/kg; giá vịt xiêm từ 63.000 đồng đến 66.000 đồng/kg; giá vịt trời có trại bán trên 90.000 đồng/con; giá vịt đẻ thải loại bán từ 60.000 đồng đến 70.000 đồng/con.

Giá ngan trắng thịt (ngan hơi) bán từ trên 60.000 đồng đến 70.000 đồng/kg, ngan đực nuôi dài ngày bán cho các nhà hàng, quán ăn cao nhất đạt 80.000 đồng/kg.

Cách chăm sóc vịt trên sàn lưới cho năng suất cao:

Theo ông Phạm Văn Ngọ, chủ trại nuôi vịt trên sàn lưới ở Bình Lục (Hà Nam), trong chăn nuôi vịt sàn lưới, các trại luôn phải đảm vật nuôi có nước uống đầy đủ suốt ngày đêm, vịt không thể ăn mà không có nước uống. Ðảm bảo nước không lạnh quá dưới 120C cho vịt tuần đầu, không dưới 8 - 100C ở tuần tuổi 2, 3 nhưng cũng không quá 20 - 220C.

Cũng theo ông Ngọ, khi cho vịt ăn, các trại cũng phải lưu ý khẩu phần ăn của vịt, kết hợp giữa thức ăn cám công nghiệp đủ tiêu chuẩn với thức ăn từ phụ phẩm nông nghiệp như rau muống, trái cây băm nhỏ lẫn ngô cám, nên đàn vịt lớn nhanh. Lượng thức ăn khoảng 180 - 200 g/con/ngày. Bà con nên cho ăn 3 - 4 bữa trong ngày, có thể tận dụng ăn 50% thức ăn viên + 50% lúa, xác mì, cua, ốc, rau xanh... Ngoài ra, người nuôi cũng cần trộn thêm khoáng, premix, bột đậu nành trong khẩu phần ăn hàng ngày.

Ông Ngọc cho biết thêm ở vị trí cho vịt ăn có trải tấm bạt vuông mỗi bể 1,5 m để hứng những hạt thức ăn dính theo mỏ vịt văng ra. Giữa tấm bạt đặt trống ăn hình trụ rỗng, thức ăn viên từ lòng trống tự động cấp xuống máng hình vành khuyên. Vịt đứng xung quanh máng lấy thức ăn, ít hoặc không có sự tranh dành.

Trong hình thức nuôi này, chất thải tươi của vịt sẽ rơi xuống nền sàn xi măng. Vì vậy, hàng ngày các trại cần vệ sinh sạch sẽ, gom khô như phân chim, hàng tuần tổng vệ sinh và khử trùng 1 lần.

Ðể đáp ứng nhu cầu cho vịt tắm, ông Ngọ khuyên bà con nên xây lắp bể cạn với sức chứa khoảng vài chục con để vịt thay phiên nhau tắm, khi thấy nước thiếu thì vặn bơm bổ sung. Nước cần được thay hàng ngày. Nước thải sẽ được gom xử lý hoặc trực tiếp tưới cây. Sau khi tắm, bầy vịt ra sàn lưới ngoài trời rỉa lông, phơi nắng.

Hàng ngày kiểm tra sức khỏe đàn vịt bằng mắt và cảm quan vào buổi sáng. Nếu phát hiện cá thể nào đi đứng khó khăn, xõa cánh, chảy nước mắt, phân dính lông, phân trắng... cho cách ly ngay, theo dõi và xử lý điều trị thuốc ngay mới giảm thiểu được thiệt hại.