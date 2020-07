Giá gia cầm miền Nam tăng gấp 3 lần lúc "thủng đáy", dân không vội tái đàn

Chăn nuôi gà trên đệm lót sinh học ở Đồng Nai. Ảnh: Trần Khánh

Ông Nguyễn Văn Ngọc - chủ trại gà ở huyện Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) kể, trước đó, một số tỉnh, thành xảy ra dịch cúm gia cầm khiến người dùng có e ngại khi mua thịt. Dịch Covid-19 càng làm tiêu thụ sản phẩm khó khăn. Người chăn nuôi gia cầm luôn phải gồng mình gánh lỗ do bán dưới giá thành.



Hơn 1 tháng trở lại đây, giá thịt lợn quá cao, nhu cầu tiêu thụ gia cầm tăng lên trong khi nguồn cung các loại thịt này không dồi dào như trước. Giá bán các loại gia cầm đã tăng gấp 3 lần so với thời điểm chạm đáy. Giá gà công nghiệp hiện trên 55.000 đồng/kg; giá vịt cũng tăng lên 38.000 - 40.000 đồng/kg. Các mức giá này giúp người chăn nuôi gia cầm có lãi tốt hơn.

Tuy nhiên, ông Ngọc đánh giá, việc tái đàn gia cầm lúc này vẫn còn đối diện nhiều khó khăn. Nhất là hiện nay đã vào mùa mưa, dịch bệnh trên gia cầm sẽ diễn biến phức tạp. "Do đó, nhiều người chăn nuôi vẫn đang e dè, chưa vội tăng đàn lúc này" - ông Ngọc nói.

Tại huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai), nông dân Trần Hữu Chiến cho hay, trại gà 5.000 con của ông được chính quyền xã hỗ trợ vaccine và được cán bộ thú y xã tiêm phòng ngừa đầy đủ dưới sự giám sát chặt chẽ của địa phương

Theo ông Chiến, vào mùa mưa, thời tiết có nhiều thay đổi, đàn gia cầm không kịp thích nghi, sức đề kháng kém và rất dễ mắc bệnh. Bên cạnh đó, nhiều hộ nuôi còn duy trì tập quán chăn nuôi nhỏ lẻ, xây dựng chuồng trại đơn giản, chưa có hệ thống đảm bảo an toàn dịch bệnh nên nguy cơ dịch bệnh xảy ra rất cao. Sau các đợt dịch bệnh, người chăn nuôi đã gánh chịu nhiều thiệt, đơn thiệt kép.

"Bên cạnh việc khuyến cáo của ngành chức năng, mỗi hộ chăn nuôi phải tự ý thức trong việc phòng bệnh để tự bảo vệ - ông Chiến chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Xuân Trung - Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, việc các hộ chăn nuôi gia cầm tiếp tục tái đàn, tăng đàn để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng là phù hợp với biện pháp mà Bộ NNPTNT đưa ra để kéo giảm giá thịt lợn. Tuy nhiên, hiện nay đang là thời điểm giao mùa, dịch bệnh rất dễ xảy ra, nhất là trên đàn vật nuôi chưa được tiêm vaccine.

"Do đó, chỉ các trại nuôi bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học mới nên tăng đàn" - ông Trung khuyến cáo.