Giá heo hơi dự báo khó lường vì 2 áp lực lớn, bất ngờ giá heo ở Mỹ tăng kỷ lục

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), tổng đàn heo trên thế giới được dự báo giảm 1,54% trong năm 2021, xuống 1,15 tỷ con.



Nhu cầu tiêu thụ cũng được điều chỉnh giảm khi mức tăng chỉ gần 5% so với năm 2020 (gần 101 triệu tấn), thấp hơn so với mức tăng trưởng 6% trong dự báo hồi tháng 1/2021. Xuất khẩu thịt heo toàn cầu trong năm 2021 giảm 0,5% so với năm 2020; xuống còn 11,5 triệu tấn.