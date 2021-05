Giá thức ăn chăn nuôi tăng “chóng mặt”: Nông dân tự trộn thức ăn để tránh lỗ

Theo ghi nhận của phóng viên báo Dân Việt, những ngày gần đây, giá thức ăn chăn nuôi tiếp tục tăng thêm từ 1.000 - 3.000 đồng/kg.

Nhiều hộ chăn nuôi tự phối trộn thức ăn chăn nuôi để giảm thiểu giá thành.

Giá thức ăn gia súc, gia cầm, thuỷ cầm,... tăng "chóng mặt", khiến người chăn nuôi phải tìm đủ mọi cách để tiết giảm chi phí chăn nuôi, tránh lỗ trong thời điểm dịch bệnh hành hoành.

Phản ánh từ các hộ chăn nuôi ở tỉnh Đồng Nai - trung tâm chăn nuôi của miền Đông Nam bộ: Do giá cám từ các công ty thức ăn gia súc, hiện đang bán ra là 330.000 đồng/bao/25kg.

Tại các đại lý, giá cám ở mức từ 370.000 đồng đến gần 400.000 đồng/bao/25kg. Nguyên nhân giá cám ở đại lý cao, vì người chăn nuôi thường ký nợ với đại lý, khi xuất chuồng mới chi trả tiền cám một lần do đó giá thành tăng.

Bà Nguyễn Thị Hoàng, người nuôi heo ở huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai - cho biết: Hiện nay, giá heo hơi đang ở mức từ 71.000 - 72.000 đồng/kg, trong khi giá cám dao động từ 12.500 - 15.500 đồng/kg, khiến người chăn nuôi rơi vào nguy cơ ôm lỗ nặng.

Để tiết kiệm chi phí thức ăn chăn nuôi, thời gian qua, ngoài mua cám của các công ty, gia đình bà Hoàng phải tự trộn cám cho heo ăn, tiết kiệm chi phí...

Thức ăn chăn nuôi tự trộn đang được nhiều trang trại nuôi gia súc, gia cầm áp dụng để giảm chi phí.

"Để đỡ tiền cám gia đình tôi đang tự trộn thêm thức ăn từ các nguyên liệu như: bắp, bã đậu, đậu, mì,... cho heo ăn. Tuy nhiên, cám tự trộn cũng chỉ tiết kiệm được khoảng 3.000 - 4.000 đồng/kg, không giảm được bao nhiêu. Do đó chúng tôi mong về lâu dài, nhà nước có phương án điều chỉnh giá thức ăn chăn nuôi" - bà Hoàng chia sẻ.

Tương tự, gia đình ông Nguyễn Văn Vinh ngụ huyện Trảng Bom cũng đang dùng phương pháp tự trộn thức ăn để cho vịt và gà ăn. Việc trộn cám đã giúp ông tiết kiệm được phần lớn chi phí thức ăn.

"Vì giá cám cao nên nửa năm nay tôi giảm số lượng cám mua và tăng lượng cám tự trộn. Nhờ vậy chất lượng thịt gà, vịt cũng tăng, dai và thơm ngon hơn. Bên cạnh đó tự trộn cám giúp tôi có lãi thêm khoảng 4.000 đồng/kg cám, nên tiết giảm được chi phí thức ăn" - ông Vinh chia sẻ.

Trong khi đó ông Hoàng Văn Tư, người nuôi heo tại huyện Thống Nhất (Đồng Nai), dù "sốc" khi giá thức ăn chăn nuôi tăng chóng mặt, nhưng vẫn không dám tự trộn thức ăn.

Theo ông Tư, gia đình ông nuôi heo đã 10 năm và chưa bao giờ gặp nạn như 3 năm trở lại đây.

"Tôi thấy hậu quả của dịch tả heo Châu Phi, dịch tai xanh,... còn chưa xử lý xong thì lại gặp dịch Covid-19 khiến nông dân như chúng tôi lao đao. Riêng trại tôi đảm bảo an toàn sinh học từ khâu chuồng trại đến cả thức ăn nên tôi không dám tự trộn thức ăn cho heo. Tôi phải mua cám từ các công ty để đảm bảo an toàn cho heo. Tôi hi vọng giá thức ăn sớm được kiểm soát để người nuôi heo bớt khổ" - ông Tư buồn bã nói.