Giá heo hơi hôm nay 16/5: Heo hơi miền Đông “lội ngược dòng”, tăng thêm 1 giá

Giá heo hơi miền Đông tăng 1 giá

Ghi nhận giá heo hơi hôm nay 16/5, ở nhiều tỉnh Đông Nam bộ đang có xu hướng tăng mạnh so với 3 ngày trước đó.

Hiện giá heo hơi được thương lái thu mua ở các trại dao động từ 75.500 đồng – 76.000 đồng/kg tùy loại.

Người nuôi heo tại Đồng Nai hi vọng giá heo theo đà tăng lên

Khảo sát ở Đồng Nai, giá heo hơi hôm nay tăng thêm 4.500 đồng/kg so với những ngày giữa tuần, và tăng thêm 1 giá so với hôm qua. Giá heo hơi bán ra ở các huyện Trảng Bom, Thống Nhất, Xuân Lộc (Đồng Nai) hiện đạt 76.000 đồng/kg.

Còn tại Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Dương, giá heo hơi thương lái mua vào là 75.500 đồng/kg. Riêng tỉnh Bình Phước giá heo hơi nhỉnh hơn vài ngày trước nhưng thấp hơn các địa phương khác 2 giá, bán ra ở mức 73.000 đồng/kg.

Trong khi đó, lượng heo hơi về chợ đầu mối Tân Xuân (Hóc Môn – TP.HCM) và Bình Điền (TP.HCM) nhiều hơn hôm qua khoảng 500 con. Có 6.000 con heo đủ loại đổ về chợ khiến giá heo mảnh đầu chợ và cuối chợ chênh nhau nhiều.

Hầu hết các trại heo hiện nay đều xây dựng buồng khử khuẩn để đảm bảo an toàn dịch bệnh cho trang trại

Đặc biệt giá heo móc hàm dao động từ 90.000 đồng – 92.000 đồng/kg loại ngon đầu chợ. Còn giá heo móc hàm cuối chợ chỉ được khoảng 82.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tăng đón đầu giá cám tăng

Bà Nguyễn Thị Minh, người nuôi heo ở huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết, giá heo tại Đồng Nai tăng nhẹ theo từng ngày, đó là dấu hiệu tốt.

Bà Minh và các hộ chăn nuôi khác hi vọng giá heo hơi tiếp tục khởi sắc bởi giá cám đang rập rình tăng lần thứ 7 trong vòng 1 năm qua.

"Tôi nghĩ hiện nay các trại heo cần đảm bảo an toàn sinh học để giữ đàn heo. Giá heo hơi hôm nay tăng thêm 1 giá so với hôm qua, tăng thêm 4 giá so với giữa tuần, đó là tín hiệu tốt.

Bởi các đại lý đã thông báo giá cám chuẩn bị tăng khiến tôi rất lo lắng, nếu giá heo hơi lẹt đẹt như một tháng qua, người nuôi sẽ khó khăn trong việc tái đàn. Mong là qua tuần giá heo hơi tăng lên hơn 80.000 đồng/kg, người nuôi sẽ gỡ gạc được phần nào dù không lời quá nhiều" - bà Minh nói.

Còn theo ông Nguyễn Văn Bình, chủ trại heo tại huyện Thống Nhất (Đồng Nai): "Tôi nghĩ thời gian này số lượng heo không nhiều nên giá heo hơi đang tăng. Do đó các trại cần biết giá trị của heo tránh bị thương lái ép giá.

Hôm nay tôi xuất bán 180 con heo, trọng lượng trung bình 98kg/con với giá 76.000 đồng/kg. Đó là điều đáng mừng. Tôi nghĩ giá heo tăng là đúng vì các chi phí đang leo thang: Xăng tăng, điện nước tăng, nhân công tăng và đặc biệt giá thức ăn chăn nuôi tăng theo ngày".

Ông Nguyễn Trí Công, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cho biết: "Heo hơi mất giá, giá cám tăng khiến các trang trại nhỏ lẻ, các hộ chăn nuôi chịu ảnh hưởng nặng nề. Do đó, các trại nhỏ lẻ và hộ chăn nuôi cần nâng cao an toàn sinh học, đảm bảo an toàn cho heo tránh dịch bệnh ảnh hưởng đến đàn heo. Hơn nữa, về lâu dài cần có các phương án tăng chất lượng đàn heo để cạnh tranh với thị trường. Với những tín hiệu như hiện nay tôi tin giá heo sớm khởi sắc trong thời gian tới".