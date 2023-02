Giá học phí đào tạo Giấy phép lái xe ô tô tăng gấp đôi, trung tâm đào tạo đưa ra lý do

Giá học phí đào tạo Giấy phép lái xe ô tô tăng gấp đôi

Từ 01/01/2023, Thông tư 04/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành sửa đổi Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ chính thức có hiệu lực. Theo đó, người học lái xe ô tô phải luyện tập trên cabin ảo, việc này đã khiến học phí đào tạo lái xe tăng đáng kể.

Chi phí đào tạo học lái xe ô tô tăng cao. Ảnh LXHN.

Theo khảo sát của phóng viên Dân Việt, các trung tâm đào tạo lái xe ở Hà Nội hiện nay đã tăng giá so với thời điểm này của năm ngoái.

Gọi điện trực tiếp đến Trung tâm đào tạo lái xe ở Hà Nội để khảo sát, nhân viên tư vấn cho biết giá học Giấy phép lái xe hiện nay đã tăng so với năm ngoái.

Cụ thể, khách hàng muốn học bằng B1 sẽ có giá 15 triệu đồng, trong khi đó học bằng B2 giá cao hơn 1 triệu đồng là 16 triệu đồng. Nhân viên giải thích, giá trên bao gồm trọn gói và sẽ không phát sinh phụ phí thêm trong quá trình học.

Tuy nhiên, học viên sẽ phải đóng thêm một số khoản như lệ phí thi, chi phí học xe chip...

Tìm hiểu thêm một vài Trung tâm đào tạo lái xe khác, giá học cũng tương tự. Đặc biệt, có Trung tâm chỉ thu 12 triệu đồng với bằng B1 và 13 triệu đồng khi khách hàng học bằng B2. Mặc dù vậy, tư vấn cho biết đó là chi phí ban đầu và sẽ phát sinh thêm cũng bằng giá các Trung tâm khác đã tư vấn.

So với thời điểm cách đây 1 năm, giá học Giấy phép lái xe ô tô đã tăng gấp đôi. Theo đó, năm trước khi khách hàng có nhu cầu học Giấy phép lái xe B1 chỉ có giá 7,5 triệu đồng và B2 là 8,5 triệu đồng.

"Tôi đang có nhu cầu đi học bằng lái xe B1, năm ngoái đã tìm hiểu nhưng do dịch Covid-19 nên chưa đi học được. Bây giờ sắp xếp hợp lý để đi học thì giá đã tăng gấp đôi và phải thi thêm nhiều phần hơn nên đang rất băn khoăn", anh Quang Huy, Cầu Giấy - Hà Nội chia sẻ.

Năm 2022, chi phí học lái xe ô tô rẻ, thậm chí có khách hàng học chỗ người quen đào tạo còn có mức giá rẻ hơn.

Anh Mạnh Long ở Mê Linh - Hà Nội cho biết: "Năm ngoái tôi học chỗ người quen bằng B1 giá 6,5 triệu đồng, nhưng học Trung tâm ở ngoại thành Hà Nội. Đợt tôi thi cũng dễ hơn không phải học đường trường nhiều và cabin ảo như hiện nay nên thấy khá may mắn vì quyết định thi sớm".

Vì sao giá học phí đào tạo Giấy phép lái xe ô tô tăng gấp đôi?

So với năm ngoái, hiện nay chương trình học đào tạo Giấy phép lái xe ô tô có sự khác biệt nhiều. Học viên phải học thêm nhiều phần như cabin ảo, phải học đủ thời gian đường trường mới được thi cấp Giấy phép lái xe theo đúng quy định của Thông tư 04/2022/TT-BGTVT.

Thi cabin ảo mô phỏng tình huống giao thông mới được áp dụng. Ảnh ST.

Khi phóng viên hỏi tư vấn viên của Trung tâm đào tạo lái xe vì sao giá lại tăng gấp đôi so với năm ngoái thì người này cũng chia sẻ: "So với năm ngoái giá học đã tăng gấp đôi bởi bây giờ học viên sẽ phải học thêm 810km đường trường, tương đương với 20 giờ học, còn B1 là 710km. Ngoài ra, hiện nay phải học cabin ảo nên chi phí cũng cao hơn so với trước đây".

Tổng thời gian học Giấy phép lái xe ô tô hiện nay vào khoảng 4 tháng học viên sẽ đủ điều kiện thi.

Bên cạnh đó, theo các trung tâm, sở dĩ học phí đào tạo lái xe tăng cao là bởi hiện nay họ phải đầu tư trang thiết bị như cabin ảo, thiết bị giám sát quãng đường trường của học viên theo đúng quy định và thời gian học tăng nên giá học phí cũng tăng.

Giáo viên tên Được (Hà Nội) chia sẻ với Dân Việt: "Hiện nay, thi khó hơn trước vì học viên sẽ phải thi mô phỏng cabin ảo với 10 câu là 10 tình huống thường gặp trong giao thông thực tế. Tuy nhiên, để thi được mô phỏng cabin ảo, người học sẽ phải thi đỗ lý thuyết, và sau đó mới thi thực hành lái xe trong hình và trên đường".

Người này cũng cho biết, giá mỗi bộ cabin ảo phục vụ việc học tại các Trung tâm đào tạo lái xe hiện nay có giá khoảng 500 triệu đồng.

Mức giá học Giấy phép lái ô tô tăng cao và thi khó hơn khiến nhiều người dân tỏ lo lắng.

"Trước đây, tâm lý chủ quan chưa có ô tô nên không cần phải đi học bằng làm gì. Bây giờ mới thấy đó là suy nghĩ sai lầm bởi có bằng lái xe rất quan trọng. Như Tết gia đình thuê xe đi về quê, chồng uống rượu rồi không lái xe được nên phải bắt taixi về, nếu mình biết lái có phải tốt không", chị Tháo, Xuân Đỉnh - Hà Nội chia sẻ.

Cũng tương tự, anh Quân, Long Biên - Hà Nội cho biết: "Giá tăng là một phần, nhưng giờ thi khó hơn rất nhiều, ngoài việc tăng câu hỏi lý thuyết thì hiện nay phải thi cabin ảo, học đủ thời gian trên đường trường là điều tôi lo nhất khi thi".