Gia Lai: Bắt 2 cán bộ liên quan việc bồi thường, tái định cư dự án thủy lợi Ia Mơ

Ngày 17/5, hai cán bộ đang công tác tại huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng do vi phạm các quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thực hiện dự án thủy lợi Ia Mơ.

Hồ chứa nước thuỷ lợi Ia Mơ. Ảnh: NH

Theo nguồn tin Dân Việt, lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với Công an huyện Chư Prông tiến hành khám xét chỗ ở, nơi làm việc và ra lệnh bắt tạm giam đối với 2 người là công chức địa chính và nhân viên Ban Đền bù giải phóng mặt bằng huyện Chư Prông. Đó là ông Quách Văn Lực (SN 1987, trú TDP 5, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông), nhân viên Ban Đền bù giải phóng mặt bằng huyện Chư Prông và Bùi Đình Hiếu (SN 1986, trú làng Klah, xã Ia Mơ, huyện Chư Prông), công chức địa chính xã Ia Mơ, huyện Chư Prông. Hai cán bộ này bị bắt do vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 2 người này về hành vi "vi phạm quy định về bồi thường đất, hỗ trợ tái định cư". Hiện tại, vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Hai cán bộ bị bắt do liên quan đến sai phạm về bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án hồ chứa nước Ia Mơ. Ảnh: NH

Được biết, từ năm 2007 dự án thủy lợi Ia Mơ được khởi công với tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng. Đây là công trình đa mục tiêu nhằm đảm bảo quốc phòng an ninh, di dân, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế khu vực biên giới tiếp giáp với Campuchia.

Công trình có nhiệm vụ cấp nước tưới cho hơn 14.000ha đất canh tác (trong đó, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai hơn 10.000ha và huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk 4.000ha). Đồng thời, cấp nước sinh hoạt cho 50.000 người, kết hợp giảm lũ hạ du, nuôi trồng thủy sản, phát triển du lịch. Tuy nhiên, đến nay công trình này chưa phát huy hiệu quả như kỳ vọng do vùng tưới thuộc quy hoạch đất rừng chưa chuyển đổi.