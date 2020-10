Gia Lai: Chi hội trưởng là tỷ phú nông dân có cách làm giàu hay còn giúp bà con xóm làng khá giả

Ông Nguyễn Đức Thắng (bên phải)-tỷ phú nông dân nuôi cá giống trao đổi với "đồng nghiệp" về các sản phẩm nông sản của quê hương được trưng bày giới thiệu tại bên lề buổi lễ kỷ niệm 90 năm ngày lập Hội Nông dân Việt Nam và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh; Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V và Tuyên dương chi hội trưởng nông dân tiêu biểu xuất sắc ngày 11/10 ở Hà Nội vừa qua.

Thành tỷ phú nông dân nuôi cá giống nhờ bí quyết riêng

Lần đầu về Thủ đô dự lễ vinh danh "Chi hội trưởng nông dân tiêu biểu xuất sắc" toàn quốc, nhiều đại biểu đã tận dụng thời gian để gặp gỡ, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm sản xuất, làm công tác Hội của nhau. Khi biết ông Thắng là người hướng dẫn, hỗ trợ hội viên đầu tư vào sản xuất và tạo nên thương hiệu cá giống nổi tiếng ở Gia Lai, mọi người ai cũng bất ngờ và thán phục.

Chia sẻ câu chuyện làm ăn với các "đồng nghiệp", ông Thắng kể. Thời điểm năm 2015-2016, ông nhận thấy việc phát triển kinh tế ở địa phương mình vô cùng khó khăn, người dân có thu nhập rất bấp bênh.

Sau một thời gian mày mò tìm hiểu, nghiên cứu, ông Thắng thấy địa phương có nguồn nước từ hồ Ayun Hạ rất dồi dài, đặc biệt khí hậu vùng này rất thích hợp để phát triển mô hình nuôi cá giống. Từ những thuận lợi đó, ông Thắng quyết định đưa cá giống về nuôi thử nghiệm tại quê nhà và thật bất ngờ, ông đã gặt hái được thành công ngay.

Ban đầu, ông Thắng chỉ nuôi cá trắm, cá chép rồi dùng kỹ thuật cho đẻ, sau đó ươm thành cá giống bán ra thị trường. Về sau, ông Thắng chuyển hướng nhập cá bột về ươm thành cá giống, hiệu quả tăng lên rõ rệt.

Sau khi thành công với mô hình mới này, ông Thắng đã kêu gọi nhiều hộ dân trên địa bàn xã Ia Peng, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai liên kết thành lập HTX cá giống Đức Thắng để phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, mang lại hiệu quả vượt trội về kinh tế và an toàn lao động.

Theo đó, năm 2017, HTX cá giống Đức Thắng được thành lập với 8 thành viên. Chỉ sau gần 3 năm thành lập, đơn vị đã đạt được nhiều thành công ấn tượng. Đến nay, HTX đang tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, nâng tổng số thành viên lên con số 30, sản xuất trên diện tích 20ha, cung ứng ra thị trường 40 – 45 tấn cá giống, 5 – 7 tấn cá thịt mỗi năm đem về doanh thu trên dưới 300 triệu đồng/ha.

Hiện, ông Thắng vừa là chi hội trưởng nông dân thôn Bình Trang vừa là Giám đốc HTX Đức Thắng. Ông Thắng cho biết, trong quá trình sản xuất, các thành viên HTX được hỗ trợ để thực hiện đúng yêu cầu về kỹ thuật chăm sóc cá giống an toàn, bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm, an toàn lao động. Bên cạnh đó, bà con còn được đơn vị hướng dẫn thường xuyên ghi chép nhật ký sản xuất; nhận định tình hình dịch bệnh để có biện pháp phòng, chống bệnh kịp thời cho đàn cá.

"Để bà con có thêm kiến thức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, chúng tôi không tập huấn lý thuyết mà chủ yếu hướng dẫn thực hành theo kiểu "cầm tay chỉ việc" ngay tại mô hình để bà con nắm bắt và áp dụng các kỹ thuật mới vào sản xuất đạt hiệu quả ngay tại gia đình", ông Thắng tiết lộ.

Khi thấy mọi người thắc mắc về vấn đề khó khăn trong việc kiêm nhiệm lãnh đạo HTX và chi hội nông dân, ông Thắng cười bảo: "Nhiều người thấy việc này khó nhưng với tôi đây còn là thuận lợi. Bởi khi tập hợp, liên kết các hội viên lại với nhau cùng sản xuất trong chi, tổ hội, HTX thì việc áp dụng kỹ thuật sản xuất, tiêu thụ sản phẩm sẽ đạt hiệu quả cao hơn nhiều.

"Khi nông dân tự làm một mình sẽ có nhiều rủi ro, dễ đối mặt với điệp khúc "được mùa mất giá, được giá mất mùa" nhưng khi vào chi, tổ hội nông dân, HTX mọi người sẽ cùng liên kết, tập trung trí tuệ, dễ dàng áp dụng các tiến bộ, công nghệ cao vào sản xuất. Qua đó chúng ta sẽ tạo ra được sản phẩm có chất lượng cao nhất đáp ứng được nhu cầu của thị trường trong nước và dần dần tiến xa hơn là xuất khẩu", ông Thắng giải thích thêm.

Ông Thắng-tỷ phú nông dân đã và đang giúp bà con ở huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai sản xuất cá giống mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: NVCC

Nuôi cá đạt doanh thu 300 triệu đồng/ha

Nói về kinh nghiệm sản xuất cá giống - Giám đốc HTX Đức Thắng cho hay: Nuôi cá giống, nhất là cá Chiên, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, để phát triển bền vững, sản xuất an toàn và đảm bảo vệ sinh môi trường nước là yêu cầu bắt buộc, cần đặc biệt quan tâm trong quá trình chăm sóc.

Theo tính toán của ông Thắng, từ lúc nhập cá bột về đến khi sản xuất ra cá giống cung cấp cho thị trường hết 2 tháng. Mỗi ha thả 120kg cá bột, sau 45 ngày thu về 2,2 tấn cá giống. Với giá cá giống ổn định ở mức 55.000 đồng/kg, hiện bà con đã và đang thu về 121 triệu đồng/lứa. Như vậy, mỗi năm nông dân nuôi được khoảng 6 lứa cá giống, trừ chi phí thì lợi nhuận thu về gần 300 triệu đồng/ha/năm.

Hằng năm, trong quá trình nạo vét ao nuôi, xử lý môi trường nước, thành viên HTX được ông Thắng hướng dẫn quy trình chuẩn, đồng thời được trang bị các đồ bảo hộ như ủng, găng tay, trang thiết bị cần thiết để nâng cao an toàn lao động, vừa đảm bảo nạo vét ao nuôi hiệu quả vừa giúp việc sản xuất của bà con an toàn, bền vững hơn.

Từ việc sản xuất, buôn bán nhỏ lẻ, đến nay, sản phẩm cá giống của ông đã có thương hiệu, hội viên, nông dân trong đơn vị đã đã có thu nhập rất cao. Chi hội trưởng nông dân Bình Trang khẳng định: Hiện đơn vị của ông mới chỉ đáp ứng được 60% nhu cầu của các đại lý và hầu như đơn vị không có cá giống để bán lẻ cho các hộ nuôi cá thịt tại địa phương.

Vì vậy, ông Thắng đang có định hướng kêu gọi và hỗ trợ bà con mở rộng thêm diện tích nuôi cá giống. Bên cạnh đó, HTX Đức Thắng cũng đang tiến hành thí điểm sản xuất những giống cá mới cung cấp cho thị trường. Cụ thể, đơn vị của ông Thắng-tỷ phú nông dân đã và đang đưa các giống cá thác lác, rô phi, đặc biệt giống cá Koi (cá cảnh) đang được HTX đẩy mạnh nuôi trồng.

"Trong thời gian tới, đơn vị sẽ kết nạp thêm nhiều thành viên và dự kiến tăng thêm khoảng 5ha diện tích nuôi cá giống để có thêm sản phẩm có chất lượng cao cung cấp cho thị trường, vừa giúp thêm các nông dân, hội viên có thu nhập cao hơn, ông Thắng chia sẻ.

Thấy ông Thắng-nông dân tỷ phú chia sẻ kinh nghiệm nhiều kinh nghiệm hay, kiến thức hấp dẫn về sản xuất, nhiều đại biểu, "đồng nghiệp" nói chuyện cùng tỏ vẻ rất tâm đắc và khen ngợi cách làm hiệu quả của ông trong việc việc. "Nghe danh ông Thắng nhiều năm nay nhưng giờ mới được gặp, tôi thấy rất khâm phục và học hỏi được nhiều kinh nghiệm mới từ ông về việc sản xuất và dẫn dắt, giúp hội viên làm giàu", ông Hmyet, chi hội trưởng nông dân thôn làng Tiêng 2, xã Tân Sơn, TP.Pleiku nói.