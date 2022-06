Gia Lai: Khởi tố Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chư Pưh

Ngày 3/6, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Việt Hưng, Trưởng phòng TNMT huyện Chư Pưh để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất".