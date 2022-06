Ngày 2/6, Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một lô vũ khí, đạn dược của người dân trên địa bàn giao nộp do phát hiện ra trong lúc làm nhà ở. Hiện, đơn vị đang tiến hành xác minh, làm rõ nguồn gốc của lô vũ khí, đạn dược nói trên.

Súng và nhiều đạn được người dân ở thị xã An Khê phát hiện dưới lòng đất trong lúc làm nhà ở. Ảnh: Công an thị xã An Khê

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h ngày 30/05, trong quá trình làm nhà ở, bà T.T.L (trú tại tổ 2, phường Tây Sơn, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) phát hiện dưới lòng đất phía sau nhà có 1 khẩu súng Carbine, 1 quả lựu đạn, 2 hộp tiếp đạn, 68 viên đạn các loại. Sau đó, bà L đã trình báo với cơ quan công an và chính quyền địa phương.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Tây Sơn (thị xã An Khê) đã đến hiện trường tiếp nhận và di chuyển lô vũ khí, đạn dược nêu trên đến nơi an toàn. Đồng thời, bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.