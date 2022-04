Ngày 11/4, nguồn tin PV Dân Việt cho biết, UBND tỉnh Gia Lai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các cá nhân và tổ chức trong vụ khai thác cát trái phép ở TX.An Khê.



Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai xử phạt ông Trần Đình Thông (41 tuổi, trú tại xã Tú An, TX.An Khê) 175 triệu đồng về hành vi khai thác cát lòng suối mà không có giấy phép. Ngoài ra, ông Thông còn bị tịch thu tang vật gồm 1 xe máy xúc, 1 máy bơm và hơn 1.000m3 cát.

Đồng thời, UBND tỉnh buộc ông này phải cải tạo, phục hồi khu vực môi trường đã khai thác và đưa về trạng thái an toàn trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt.

Bãi tập kết cát trái phép. Ảnh: CACC

UBND tỉnh cũng ra quyết định xử phạt ông Trần Anh Tuấn (45 tuổi trú tại xã An Phú, TX.An Khê) và ông Đặng Văn Anh (54 tuổi, trú tại phường Tây Sơn, TX.An Khê) 750 nghìn đồng về hành vi vận chuyển cát không có nguồn gốc hợp pháp; phạt ông Nguyễn Đức Hiệp (47 tuổi, trú tại xã An Phú, TX.An Khê) 400 nghìn đồng về hành vi tàng trữ 1m3 cát không có nguồn gốc hợp pháp.

Trước đó, Công an T.X An Khê phát hiện xe ô tô mang BKS 81C-101.81 do ông Anh và xe ô tô mang BKS 81C-160.44 do ông Tuấn điều khiển vận chuyển 18m3 cát xây dựng nhưng không có hóa đơn, chứng từ.



Các tài xế khai nhận số cát trên được vận chuyển từ thửa đất của ông Thông tại thôn An Thạch (xã Xuân An, T.X An Khê) đến bán tại công trình xây dựng trên địa bàn xã Cửu An (thị xã An Khê).

Hai chiếc ô tô tải chở cát không có hóa đơn, chứng từ. Ảnh: CACC

Sau đó, Công an T.X An Khê kiểm tra thửa đất của ông Thông thì phát hiện có hai điểm tập kết cát dự trữ, tổng khối lượng 1.070m3 và một máy bơm đang hút cát dưới lòng suối Nước Bon bơm lên xe ô tô biển kiểm soát 81C-177.08 của ông Hiệp.

Làm việc với cơ quan công an, ông Thông khai nhận không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ngoài ra, ông này còn khai thêm, mục đích khai thác cát trái phép để bán cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xây dựng công trình.