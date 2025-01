Giá loại cá da trơn vừa sống được trong hang, vừa bơi được trên mặt nước tăng mạnh, nông dân Cà Mau ăn tết to

Giá cá kèo tại Cà Mau, loại 40 con đang được thương lái thu mua ở mức 170.000 đồng/kg; loại 50 con giá 155.000 đồng/kg…, với mức giá này, hộ nuôi nào cũng có lãi to để đón cái Tết vui tươi, đầm ấm. Ảnh: An An