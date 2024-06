Giá lợn hơi cao, lợi nhuận của loạt 'ông lớn' Hoàng Anh Gia Lai, Dabaco, BaF Việt Nam sẽ cải thiện?

Hoàng Anh Gia Lai kỳ vọng “ăn trọn” lợi nhuận mảng lợn, đặt mục tiêu lãi hơn 1.300 tỷ đồng

Giá lợn hơi đã quay trở lại đà tăng kể từ đầu năm, giúp lợi nhuận chăn nuôi lợn hồi phục tích cực. Thời gian qua nhiều hộ dân đã giảm nuôi lợn do giá lợn xuống thấp, trong khi chi phí chăn nuôi cao. Nguồn cung lợn sẽ chưa thể hồi phục ngay do thời gian từ khi bắt đầu tái đàn đến khi xuất chuồng cần ít nhất 4 tháng. Vì vậy giá lợn hơi dự báo sẽ còn tiếp tục cao trong thời gian tới, đây là cơ hội để các doanh nghiệp chăn nuôi cải thiện lợi nhuận.

Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL -Mã: HAG) đặt kế hoạch kinh doanh năm 2024 với doanh thu cao kỷ lục 7.750 tỷ đồng, tăng trưởng 20%. Trong đó, cây ăn trái dự kiến mang về doanh số tốt nhất với 5.540 tỷ đồng, lợn ăn chuối đóng góp 1.550 tỷ và các sản phẩm hàng hóa khác mang về 660 tỷ đồng. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế là 1.320 tỷ đồng, giảm 26% so với kết quả năm ngoái. Nếu đạt được, đây sẽ là năm thứ 3 liên tiếp mà HAGLcó thể cán mốc lợi nhuận nghìn tỷ đồng và dần hiện thực hóa mục tiêu xóa lỗ lũy kế (lỗ lũy kế đến cuối 2023 là 1.669 tỷ đồng).

Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai cho biết, chu kỳ tăng giá của ngành lợn thường diễn ra trong 2 năm và chu kỳ trước mắt dự kiến kéo dài từ năm 2024 đến năm 2025.

Các doanh nghiệp chăn nuôi công nghiệp như Hoàng Anh Gia Lai kỳ vọng sẽ “ăn trọn” lợi nhuận mảng chăn nuôi lợn trong năm tới giữa bối cảnh dịch ASF vẫn còn diễn biến phức tạp, chỉ có các doanh nghiệp lớn đã đáp ứng điều kiện an toàn dịch bệnh như HAGL mới có thể yên tâm tái đàn. Năm nay doanh nghiệp của bầu Đức lỡ một nhịp vì đã không tái đàn kịp khi giá lợn tăng.

Mảng thịt lợn ăn chuối trong kế hoạch năm nay của bầu Đức chỉ đóng góp 1.550 tỷ đồng, giảm 21% so với năm trước. Một phần nguyên nhân là do công ty không tăng đàn trong năm 2023, do lo ngại giá thịt lợn còn thấp khi đó.

Quý I, HAGL báo cáo doanh thu giảm 27% xuống 1.241 tỷ đồng và lợi nhuận gộp tăng nhẹ lên 498 tỷ đồng, lãi ròng 215 tỷ đồng (giảm 26%). Trong đó, mảng lợn ghi nhận doanh thu giảm gần phân nửa và lợi nhuận gộp mang về chỉ 5 tỷ đồng.

Ông Đoàn Nguyên Đức cho biết diễn biến giá lợn từ đầu năm tới nay tốt, nhưng do năm ngoái HAGL tạm dừng đầu tư mới mảng lợn. Hiện doanh nghiệp của bầu Đức đã nhân đàn nhờ có nguồn tài trợ của LPBank, trong đó có vay 300 tỷ đồng để tăng đàn lợn.

HAGL xây dựng kế hoạch lãi 1.300 tỷ đồng là đang rất thận trọng bởi lập chỉ tiêu khi chưa tính đến lợi nhuận mảng lợn. Lợi nhuận mảng lợn dự kiến có từ quý IV/2024 và kéo sang năm 2025 nếu giá bán vẫn tốt như hiện nay.

Tập đoàn Dabaco (DBC): Tái đàn sớm hơn đối thủ, lợi nhuận quý II sẽ tăng gấp 3,5 lần

Với Dabaco, quyết định mạo hiểm nhập về hơn 10.000 con giống vào cuối năm 2023 để tái đàn sớm hơn các đối thủ đang đem lại trái ngọt cho Tập đoàn Dabaco (mã cổ phiếu DBC) với lợi nhuận quý II có thể cao gấp 3,5 lần quý I vừa qua.

Trong quý I/2024, doanh thu thuần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco đạt 3.253 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 73 tỷ đồng, so với mức lỗ 321 tỷ đồng trong quý I/2023. Qua đó, hoàn thành 13% mục tiêu doanh thu và 10% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Kết quả tích cực trên chủ yếu đến từ việc giá lợn hơi trong quý I/2024 đã tăng 11% so với cùng kỳ năm trước và giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi đầu vào hạ nhiệt.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vừa diễn ra, ông Nguyễn Như So - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dabaco cho biết, giá thành sản xuất của tập đoàn hiện chỉ ở mức 48.000 -51.000 đồng/kg, giá bán xây dựng theo kế hoạch thận trọng, đặt ở mức 52.000 đồng/kg; trong khi trên thực tế, giá lợn hơi tại thị trường đã hồi phục tích cực, hiện cao nhất đã gần 70.000 đồng/kg.

Do đó, ông Nguyễn Như So tự tin cho biết lợi nhuận quý II/2024 có thể tăng đột biến, phấn đấu đạt khoảng 250 tỷ đồng. Con số này cao gấp gần 3,5 lần so với mức lợi nhuận quý I vừa qua.

Tính đến cuối quý I/2024, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của Tập đoàn Dabaco là 3.977 tỷ đồng; trong đó, phần lớn là đàn lợn thịt đợi xuất chuồng. Tập đoàn này hiện duy trì tổng đàn thường xuyên khoảng hơn 500.000 con.

Ông Nguyễn Như So - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dabaco phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

BaF Việt Nam đặt mục tiêu lãi ròng lên đến 306 tỷ đồng, tăng gấp 10 lần so với năm ngoái

Còn với Công ty Cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam (mã cổ phiếu BAF - sàn HoSE), dữ liệu của VPBankS Research cho thấy, giá vốn mảng chăn nuôi lợn hiện nay của BaF Việt Nam chỉ ở mức 40.000 đồng/kg - mức khá thấp so với trung bình ngành. Tính từ đầu năm đến nay, giá lợn hơi bình quân trên cả nước đã tăng khoảng 30%, tương đương tăng thêm 16.000-18.000 đồng/kg.

Năm nay, BaF việt Nam dự kiến sẽ bán khoảng 580.000 con lợn thịt và hơn 24.700 con lợn giống các loại. Công ty lập kế hoạch kinh doanh với mục tiêu 5.544 tỷ đồng doanh thu, tăng gần 7% so với năm 2023. Nhưng mục tiêu lãi ròng của BaF Việt Nam lên đến 306 tỷ đồng, tăng gấp 10 lần so với năm ngoái.

Mục tiêu trên của BAF Việt Nam đã được chứng minh là khả thi khi kết thúc quý I/2024, lợi nhuận của công ty đạt 120 tỷ đồng, cao cấp 38 lần cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành gần 38% mục tiêu lợi nhuận cả năm nay.

Về kế hoạch mở rộng quy mô, BaF Việt Nam hiện đặt mục tiêu tăng tổng quy mô đàn lợn vào cuối năm nay sẽ tăng gấp đôi so với cuối năm 2023; nâng tổng đàn lên 75.000 con lợn nái và 800.000 con lợn thịt.

BaF Việt Nam đang đẩy mạnh việc mở loạt cụm trang trại chăn nuôi heo quy mô lớn.

Ông Ngô Cao Cường - Giám đốc Tài chính BaF Việt Nam cho biết, giá lợn hơi hiện đang tốt. Theo phân tích của - Giám đốc Tài chính BaF Việt Nam, giá lợn hơi có thể giảm nhẹ về khoảng 67.000 - 68.000 đồng/kg khi nguồn cung mới ra thị trường nhưng thời điểm cận Tết Nguyên đán 2025 thì giá sẽ tăng trở lại, có thể vượt mốc 70.000 đồng/kg.

Được biết, giá lợn hơi hôm nay 26/06/2024, nhiều tỉnh biến động. Miền Bắc bất ngờ tăng trở lại ở vài nơi: Hưng Yên lên 1 giá đạt 69.000 đồng/kg, Hà Nam và Ninh Bình cùng mức giá 68.000 đồng/kg. Miền Trung tiếp chiều giảm: Hà Tĩnh và Ninh Thuận về cùng mốc 65.000 đồng/kg, Đắk Lắk giảm còn 63.000 đồng/kg. Khu vực miền Nam với nhiều tỉnh giảm nhẹ 1 giá, dao động phổ biến trong khoảng 66.000 - 67.000 đồng/kg.