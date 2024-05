Giá lợn hơi lên 65.000 đồng/kg, lãi 1 triệu đồng/con, công ty Dabaco, BaF có lợi nhuận lớn

Lãi 1 triệu đồng/con lợn

Ghi nhận của Dân Việt, ngày 11/5, giá lợn hơi tại miền Bắc tăng rải rác ở một vài nơi, dao động trong khoảng 64.000 - 65.000 đồng/kg.

Hiện tại, giá lợn hơi ở các tỉnh, TP như Hà Nội, Bắc Giang, Thái Bình, Lào Cai lần lượt được nâng lên mức 64.000 đồng/kg và 65.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg.

Thị trường lợn hơi miền Trung - Tây Nguyên tăng 1.000 đồng/kg, giao dịch trong khoảng 62.000 - 64.000 đồng/kg.



Tại miền Nam, giá lợn hơi cũng tăng nhẹ theo xu hướng chung của thị trường, dao động trong khoảng 62.000 - 64.000 đồng/kg.

Chia sẻ với PV Dân Việt, ông Nguyễn Văn Mừng, xã Đông Đô, huyện Hưng Hà (Thái Bình) cho biết, giá lợn hơi thời gian qua tăng cao, chạm mốc 65.000 đồng/kg khiến người chăn nuôi lợn rất vui mừng. Hiện gia đình ông Mừng duy trì thường xuyên 300 con lợn thịt.

Mới đây, ông Mừng xuất bán 40 con lợn, trọng lượng 110 - 120kg/con với giá 64.000 đồng/kg, với mức giá này, trừ chi phí ông thu lãi 1 triệu đồng/con.

Cùng chung niềm vui khi giá lợn hơi tăng cao, ông Trịnh Văn Lực, xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) cho hay, giá lợn hơi ở Tuyên Quang cũng đã tăng lên 64.000 đồng/kg. "Năm ngoái, giá bán lợn hơi rất thấp, người chăn nuôi đa phần phải bán sản phẩm dưới giá thành, chịu thua lỗ hoặc hoà vốn. Thậm chí, tháng 1-2 năm nay, giá lợn xuất chuồng còn tụt xuống dưới mốc 50.000 đồng/kg, người nuôi gánh lỗ khá nặng", ông Lực nói.

Ông Lực cho biết, bắt đầu từ tháng 3, giá bắt đầu phục hồi và dịp này tăng cao. Hiện giá lợn hơi xuất chuồng tăng lên ngưỡng 64.000-65.000 đồng/kg. Mức giá này nếu chăn nuôi ở quy mô lớn có thể lãi hơn 1 triệu đồng/con lợn khi xuất chuồng.

Theo ông Mừng và ông Lực, thời gian qua, dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại nhiều địa phương, ảnh hưởng tới tổng đàn. Do đó, dịp này nguồn cung thiếu nên giá lợn hơi đã tăng cao.

Báo cáo của Bộ NNPTNT cho hay, giá lợn hơi bình quân tại khu vực miền Bắc tháng 4/2024 tăng từ 2.500-5.000 đồng/kg so với tháng 3, dao động trong khoảng 56.000-61.000 đồng/kg tại Nam Định và Hưng Yên.

Cũng theo số liệu từ Bộ NNPTNT, giá nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi quý I/2024 giảm 12 - 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Cơ quan này nhận định trong thời gian tới do nguồn cung nguyên liệu ổn định và giá giảm nên giá thức ăn chăn nuôi thành phẩm trong nước sẽ tiếp tục theo xu hướng giảm, tuy nhiên khó quay trở lại mức giá thời điểm trước dịch Covid-19. Giá lợn hơi tăng cao trong khi giá thức ăn giảm giúp biên lợi nhuận của các doanh nghiệp và hộ chăn nuôi được cải thiện.

So với thời điểm đầu năm 2024, giá heo hơi tăng khoảng 25%, hiện giao động từ 62.000 - 65.000 đồng/kg.

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Văn Trọng - Phó Chủ tịch Hiệp hội Trang trại và dịch vụ Nông nghiệp Việt Nam cho rằng, so với thời điểm đầu năm 2024, giá heo hơi tăng khoảng 25%. Ông phân tích, thời điểm trước Tết, do dịch tả heo châu Phi khiến nhiều hộ chăn nuôi đẩy mạnh bán chạy đàn. Việc này khiến nguồn cung trước Tết tăng mạnh, gây sức ép lên giá xuống khoảng 52.000 - 53.000 đồng/kg. Tuy nhiên, việc này cũng khiến giai đoạn sau Tết, nguồn cung heo (suy giảm, mặc dù tổng đàn heo trên cả nước vẫn không đổi. Nhận định về giá heo hơi, ông Nguyễn Văn Trọng cho rằng, khả năng sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới, tuy nhiên, khó vượt qua mức 70.000 đồng/kg.

"Vài năm trở lại đây, do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, cộng với giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng cao khiến những nông hộ nhỏ không thể cầm cự được, do vậy tỷ lệ nông hộ chăn nuôi lợn hiện tại còn rất ít, để sản xuất an toàn người chăn nuôi nên nghe ngóng thị trường, không nên nôn nóng tái đàn với số lượng lớn. Với giá lợn hơi đang tăng cao thì những doanh nghiệp chăn nuôi lợn thu lãi lớn, ", ông Trọng lưu ý.

Còn theo ông Nguyễn Xuân Dương - Chủ tịch Hội chăn nuôi Việt Nam, giá heo thịt thời gian gần đây tăng trở lại cũng là phù hợp với quy luật thị trường. Bởi sau một thời gian dài giá heo bị sụt giảm xuống mức hơn 50.000 đồng/kg heo hơi khiến người chăn nuôi lâm vào cảnh khó khăn, chăn nuôi không có lãi. Đến thời điểm hiện tại giá heo dao động trong khoảng từ 61.000 - 65.000 đồng là mức giá hợp lý để người chăn nuôi lấy lại thế cân bằng sau thời gian dài chăn nuôi bị thua thiệt.

Ông Dương dự báo, giá heo hơi có thể sẽ còn tiếp tục tăng cao hơn và sau đó sẽ dừng lại do vào các tháng hè khi thời tiết nắng nóng, sức tiêu thụ của người dân giảm đi. Dù vậy, theo ông Dương, việc giá heo hơi tăng hiện nay rất dễ dẫn đến tâm lý nhiều người chăn nuôi giữ lại heo đến tuổi xuất chuồng chờ giá cao hơn gây ra khủng hoảng thiếu giả đẩy giá heo tăng cao hơn.

Để tránh mất thế cân bằng trong chăn nuôi, Chủ tịch Hội chăn nuôi Việt Nam khuyến nghị, doanh nghiệp và người chăn nuôi cần thận trọng trong tái đàn và xuất bán heo bình thường.

"Ông lớn" ngành chăn nuôi báo lãi lớn nhờ giá lợn tăng cao

Giá lợn hơi tăng cao cũng đã giúp nhiều doanh nghiệp trong ngành chăn nuôi mang về lợn nhuận lớn. Theo đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (HoSE: DBC) cũng đạt được kết quả phục hồi mạnh mẽ trong quý I/2024 khi lãi lớn so với mức lỗ nặng cùng kỳ năm trước. Báo cáo tài chính của Dabaco công bố ngày 27/4 cho biết, doanh thu thuần quý I tăng 41% so với cùng kỳ, đạt 3.253 tỷ đồng.

Trong quý I/2024, Dabaco báo lãi sau thuế 73 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với mức lỗ 321 tỷ đồng trong quý I/2023 - thời điểm giá lợn hơi “chạm đáy”.

Theo giải trình của Dabaco, doanh nghiệp cho biết kết quả khả quan trong quý I đạt được nhờ hưởng lợi nhờ giá một số nguyên liệu chính sản xuất thức ăn chăn nuôi giảm, đưa giá thành đi xuống. Bên cạnh đó, người chăn nuôi trong nước có nhu cầu tái đàn, nên sản lượng thức ăn tiêu thụ tăng, kéo kết quả đi lên.

Ngoài ra, giá lợn cũng tăng dần trở lại do nguồn cung giảm vì dịch bệnh giúp kết quả kinh doanh có sự tăng trưởng hơn so với cùng kỳ năm trước.

Hiện Dabaco có khoảng trên 50.000 lợn nái và đặt tham vọng đạt 60.000 con. Bên cạnh đó, tập đoàn này đang có một phần hoạt động theo mô hình liên kết với nông dân chăn nuôi.

Còn đối với Công ty CP Nông nghiệp BaF Việt Nam, giá lợn tăng cao giúp doanh thu thuần của công ty này tăng lên mức 1.292 tỷ đồng. Trừ đi chi phí, BaF báo lãi sau thuế trong quý I/2024 đạt 150 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo công ty BaF, giá lợn trong quý I phục hồi mạnh từ đợt giảm đáy trong quý IV/2023, hiện đạt trên mức 60.000 đồng/kg. Sản lượng lợn quý I của công ty cũng tăng trưởng mạnh mẽ lên mức 100.000 con. Riêng trong tháng 3, sản lượng của BAF đạt mức kỷ lục 54.000 con. Mặt khác, giá nguyên liệu đầu vào, thức ăn chăn nuôi giảm 10-20% so với trước, đóng góp không nhỏ vào kết quả kinh doanh của BaF.

Tính đến thời điểm hiện tại, BaF Việt Nam hiện sở hữu 32 trang trại nuôi lợn nái và lợn thịt với tổng quy mô lên đến 430.000 con, cung cấp khoảng 1 triệu lợn thương phẩm ra thị trường/năm. Sắp tới, công ty sẽ tiếp tục đầu tư thêm 18 trang trại mới và 2 nhà máy thức ăn chăn nuôi nhằm mở rộng quy mô lĩnh vực chăn nuôi.