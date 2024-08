Giá lúa vẫn neo cao, làm lúa sạch còn được trả thêm tiền, nông dân Long An lãi 25 - 38 triệu đồng/ha

Năng suất, giá lúa ở mức cao

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và PTNT Long An, vụ hè thu 2024, toàn tỉnh gieo sạ 218.415,5ha, đạt 101,6% kế hoạch, bằng 100,5% so cùng kỳ năm 2023. Vụ hè thu năm nay, do ảnh hưởng của hạn, xâm nhập mặn ở các huyện phía Nam nên thời gian gieo sạ tại các huyện vùng Đồng Tháp Mười và các huyện phía Nam chênh lệch khoảng 2 tháng.

Theo đó, nông dân các huyện vùng Đồng Tháp Mười bắt đầu thu hoạch lúa từ cuối tháng 6/2024 và đã thu hoạch hơn 54.248ha, năng suất khô ước đạt 6,51 tấn/ha, sản lượng 352.891 tấn. Dự kiến, vụ hè thu (HT) sẽ thu hoạch dứt điểm vào cuối tháng 9/2024.

Tuy nhiên, hơn 2 tuần trở lại đây do thời tiết bất lợi, mưa giông, áp thấp nhiệt đới gây khó khăn, ảnh hưởng đến việc thu hoạch lúa và năng suất lúa của người dân. Để bảo vệ diện tích lúa HT trước mưa, bão, ngành Nông nghiệp tỉnh khuyến cáo nông dân các địa phương tranh thủ thời tiết nắng ráo tiến hành thu hoạch nhanh nhằm hạn chế thất thoát.

Tại huyện Tân Hưng, hàng ngàn hécta lúa HT 2024 đã cho thu hoạch, giá bán ổn định, nông dân thu lợi nhuận khá cao. Theo số liệu của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Hưng, đến thời điểm này, nông dân trên địa bàn huyện thu hoạch được hơn 25.000ha lúa HT 2024, năng suất từ 5 - 8 tấn/ha, giá bán dao động từ 7.000 - 7.600 đồng/kg (tùy giống), lợi nhuận từ 20 - 35 triệu đồng/ha.

Ông Nguyễn Văn Bé (xã Hưng Thạnh, huyện Tân Hưng) chia sẻ: “Mấy trận mưa dầm kèm thêm giông gió làm cho một số diện tích lúa bị ngã và ảnh hưởng đến năng suất. Nhìn chung, năng suất lúa vụ này cũng đạt tương đương những vụ HT trước, tuy nhiên nhờ lúa bán được giá, 7.800 đồng/kg nên tôi có lời khoảng 20 triệu đồng/ha”.

Toàn tỉnh Long An đã thu hoạch hơn 54.248ha lúa Hè Thu 2024

Theo Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Hưng - Phan Văn Nỉ, vụ lúa HT này, mặc dù nông dân một số địa phương gieo sạ sớm hơn so với lịch thời vụ mà ngành khuyến cáo nhưng do thời tiết khá thuận lợi, sâu, bệnh gây hại ít nên dự kiến năng suất lúa sẽ cao hơn so với các vụ HT trước.

“Những ngày qua, mưa giông và áp thấp nhiệt đới gây ngã một số diện tích lúa. Cùng với đó, mực nước dưới các tuyến kênh, sông khá cao gây khó khăn cho việc bơm thoát nước của nông dân. Ngành Nông nghiệp huyện phối hợp các địa phương nắm sát tình hình dự báo thời tiết và có những khuyến cáo kịp thời, bảo đảm việc thu hoạch và tiêu thụ lúa của nông dân” - ông Phan Văn Nỉ cho biết.

Thông tin từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vĩnh Hưng, vụ HT năm nay, toàn huyện gieo sạ 28.624ha. Đến ngày 19/7/2024, nông dân trên địa bàn huyện thu hoạch được 5.963ha. Năng suất từ 4,5 - 8 tấn/ha, giá lúa dao động từ 6.800 - 7.300 đồng/kg tùy từng loại giống, nông dân thu lợi nhuận từ 16 - 34 triệu đồng/ha. Dự kiến khoảng 15 ngày nữa sẽ thu hoạch dứt điểm.

Theo Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Vĩnh Thuận (xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng) - Nguyễn Thị Diệu Ngân, vụ HT 2024, tổng diện tích lúa của thành viên HTX khoảng 500ha, trong đó có 100ha lúa gồm 50ha sản xuất lúa giống (OM18) và 50ha sản xuất lúa sạch theo tiêu chuẩn châu Âu được ký hợp đồng bao tiêu.

“Giá sàn mà HTX thu mua cho nông dân là 7.500 đồng/kg. Riêng 50ha lúa sạch theo tiêu chuẩn châu Âu được cộng thêm 300 đồng/kg là 7.800 đồng/kg, lúa giống OM18 được cộng thêm 700 đồng là 8.200 đồng/kg. Còn lúa giống OM5451 thì HTX thu mua với giá 7.400 đồng/kg. Với giá lúa như hiện nay thì thành viên HTX có lợi nhuận từ 15-20 triệu đồng/ha” - bà Nguyễn Thị Diệu Ngân thông tin.

Ông Nguyễn Văn Em (ấp Kinh Mới, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng) bày tỏ: “Vụ HT này, tôi sạ 6ha lúa OM18. Hiện lúa bước vào giai đoạn thu hoạch. Vừa qua có bão nhưng đến thời điểm này cũng đã nắng ráo, thu hoạch khá thuận lợi. Ước tính, năng suất lúa của gia đình tôi đạt 6,5 tấn/ha, giá bán 7.500 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, gia đình tôi thu lợi nhuận khoảng 20 triệu đồng/ha”.

Theo Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vĩnh Hưng - Đinh Châu Phong, một số diện tích lúa HT năm nay đạt năng suất khá thấp là do ảnh hưởng của bệnh cháy bìa lá và rầy phấn trắng. Cùng với đó, một số diện tích giảm năng suất là do ảnh hưởng của mưa, bão thời gian gần đây. Trong vụ Thu Đông sắp tới, ngành Nông nghiệp huyện khuyến cáo nông dân không gieo sạ lúa mà nên cho đất nghỉ ngơi hoặc sản xuất một vụ màu ngắn ngày, sau đó ngâm lũ để hướng đến sản xuất vụ Đông Xuân 2024-2025 hiệu quả.

Nông dân bán lúa tươi với giá từ 7.200-7.800 đồng/kg

Tập trung thu hoạch lúa hè thu

Những ngày qua, mực nước tại các huyện đầu nguồn đang có dấu hiệu tăng, trung bình ngày đêm mực nước dâng lên từ 2-10cm. Thông tin về tình hình này, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn và Thủy lợi tỉnh - Võ Kim Thuần cho biết, nguyên nhân làm cho mực nước tại các huyện đầu nguồn tăng là do nước mưa tồn đọng từ ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và cơn bão số 2, trong những ngày tới, mực nước sẽ giảm và không ảnh hưởng đến tiến độ thu hoạch lúa của nông dân.

Theo dự báo của Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam, mực nước tại các trạm thuộc khu vực Đồng Tháp Mười sẽ tiếp tục giảm đến ngày 31/7/2024 với cường suất trung bình 2,2 cm/ngày, sau đó tăng trở lại với cường suất trung bình 3,6 cm/ngày và biến đổi theo triều.

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Long An Nguyễn Thanh Truyền, vụ lúa HT năm nay, tỉnh duy trì diện tích sản xuất lúa chất lượng cao trên 90% tổng diện tích gieo trồng; áp dụng đồng bộ cơ giới hóa trong sản xuất, nhất là khâu gieo sạ, phun thuốc, bón phân, thu hoạch; tăng cường nhân rộng các mô hình sản xuất đạt chuẩn, hình thức liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản hiệu quả.

Bên cạnh đó, ngành Nông nghiệp tỉnh cùng các ngành chức năng, đơn vị có liên quan tăng cường công tác quản lý chất lượng lúa giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; phối hợp Đài Khí tượng Thủy văn của tỉnh và Trung ương, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết nhằm chủ động trong sản xuất; vận hành đóng, mở hệ thống cống phục vụ sản xuất, nhất là chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống mưa, bão để bảo vệ sản xuất vụ lúa HT.

“Các diện tích lúa HT còn lại sẽ thu hoạch từ nay đến cuối tháng 9/2024 nên có nguy cơ ảnh hưởng do mưa, bão. Vì vậy, để bảo vệ diện tích lúa HT còn lại, ngành Nông nghiệp tỉnh yêu cầu chính quyền các địa phương và nông dân cần quan tâm huy động mọi nguồn lực, tranh thủ thời tiết nắng ráo tiến hành thu hoạch nhanh, đúng thời điểm lúa chín.

Ngành chức năng và chính quyền các địa phương cần thông tin kịp thời diễn biến thiên tai, áp thấp nhiệt đới, mưa, bão đến người dân để chủ động trong sản xuất, chăm sóc và bảo quản lúa sau thu hoạch; chủ động kiểm tra, tu sửa đê bao, bờ bao chắc chắn để bảo vệ đồng lúa. Bên cạnh đó, nông dân cần thường xuyên thăm đồng và bơm thoát nước kịp thời để hạn chế lúa bị ngã” - ông Nguyễn Thanh Truyền khuyến cáo.