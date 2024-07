Thanh long trúng mùa, nhưng nông dân Long An phải bù tiền trả nợ mùa vụ

Giá thanh long ruột đỏ còn phân nửa

Cuối tháng 4/2024, giá thanh long ruột đỏ loại 1 ở huyện Châu Thành dao động trong khoảng 42.000 - 43.000 đồng/kg nhưng nay chỉ còn 15.000 - 20.000 đồng/kg. Cùng ruột đỏ nhưng loại 2, loại 3 từ 30.000 - 37.000 đồng/kg, nay giảm xuống 5.000 - 9.000 đồng/kg. Đối với thanh long ruột trắng vẫn giữ ở mức 11.000 - 13.000 đồng/kg, giảm rất ít so với thanh long ruột đỏ.

Nhà vườn đang thu hoach thanh long chín rội tại huyện Châu Thành, Long An. Ảnh: Thiên Long

Không chỉ giá thanh long thấp, việc nhà vườn mời gọi thương lái tới vườn để thu mua thanh long cũng gặp rất nhiều khó khăn. "Họ nói giá đang bấp bênh nên chưa thu mua đồng loạt, cần phải chờ đầu ra. Trong khi thanh long bắt đầu chín nếu chờ lâu sẽ hư hết", một nông dân trồng thanh long ở huyện Châu Thành thông tin.

Sáng 31/7, trao đổi với anh Nguyễn Văn Tương (57 tuổi, ngụ ấp 4, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành), anh Tương cho rằng, giá thanh long ruột đỏ giảm mạnh là do nguồn cung tăng vì đang bước vào mùa thu hoạch rộ. Trong khi đó, đầu ra xuất khẩu chậm, nhu cầu tiêu thụ tại thị trường trong nước loại trái cây này yếu.

Nhà vườn đang thu hoạch thanh long ruột đỏ để giao cho thương lái huyện Châu Thành. Ảnh: Thiên Long

Anh Tương nói thêm, giá thanh long giảm mạnh khiến nhiều nhà vườn phải bù lỗ do bán trái không đủ bù chi phí. Hiện tại, với giá bán hiện nay, nhà vườn chỉ thu về được khoảng một nửa chi phí sản xuất, còn phần tiền nhân công, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, đê bao chống ngập… phải bỏ tiền túi bù vào.

Chị Nguyễn Thị Đúng (61 tuổi, ngụ ấp 9, xã Hiệp Thạnh) có 3 ha thanh long ruột đỏ còn một tuần nữa cắt trái cho biết, nếu trung bình giá 30.000 đồng/kg thì nhà vườn có lãi dù không nhiều, song ở mức 20.000 đồng/kg thì chỉ có hòa với lỗ vốn.

Loay hoay tìm đầu ra cho trái thanh long

Sở Công Thương Long An thông tin, thời gian qua, Sở tạo điều kiện để kết nối người trồng thanh long với các doanh nghiệp xuất khẩu, các chuỗi siêu thị, cửa hàng trong nước và quốc tế; đồng thời, đẩy mạnh quảng bá thương hiệu thanh long Long An sang các thị trường mới tiềm năng, như Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Mỹ và châu Âu...

Vườn thanh long đang trổ bông bị ngập nặng do mưa kéo dài ở xã Vĩnh Công, huyện Châu Thành

Cùng với đó, Sở NNPTNT tỉnh Long An đã khuyến cáo nông dân trồng thanh long rải vụ theo nhu cầu thị trường và đẩy mạnh áp dụng các mô hình, quy trình kỹ thuật nhằm giảm chi phí đầu vào, giảm giá thành; chú trọng canh tác theo hướng VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ,... để nâng cao chất lượng, giá trị trái thanh long, đáp ứng yêu cầu của các thị trường xuất khẩu.

Đến nay, tỉnh Long An có hơn 4.950 ha thanh long ứng dụng công nghệ cao. Để hướng đến mục tiêu sản xuất trái thanh long đạt chuẩn xuất khẩu, Long An xây dựng được gần 950ha thanh long đạt tiêu chuẩn VietGAP, có 228 mã số vùng trồng thanh long được cấp để xuất khẩu sang thị trường các nước, như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Úc, New Zealand, EU, Nga, Anh, Trung Quốc và một số nước có lân cận.

Hiện, diện tích thanh long trên địa bàn Long An có hơn 7.678ha, sản lượng thu hoạch 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 107.700 tấn, bằng 105,2% (tăng 5.150 tấn) so cùng kỳ, tập trung phần lớn ở huyện Châu Thành, một số ít huyện Tân Trụ, Thủ Thừa, TP. Tân An…

Do giá thanh long những năm qua khá bấp bênh nên nhiều nhà vườn phải chặt bỏ diện tích khá lớn để tìm cây giống mới khác thay thế thanh long.