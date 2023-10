Giá mít Thái hôm nay 1/10: Bất ngờ giảm, giá mít Thái Tiền Giang 25.000 đồng/kg

Thông tin nhanh từ các vựa lớn tại một số tỉnh, thành vùng ĐBSCL cho thấy, giá mít Thái hôm nay 1/10 biến động mạnh. Cụ thể, giá mít giảm nhiều so với hôm qua. Hiện giá mít đang giảm rồi tăng hoặc ngược lại liên tục trong ngày, do đó người dân cần theo dõi thường xuyên nếu có mít bán lúc này.

Giá mít Thái hôm nay 1/10 ở ĐBSCL biến động mạnh, cụ thể, giá mít giảm nhiều so với hôm qua. Giá mít Thái Tiền Giang 25.000 đồng/kg. Ảnh minh họa, nguồn facebook

Các vựa mít ở Tiền Giang báo giá mít Thái hôm nay mua vào như sau: mít Nhất 25.000 đồng/kg, mít Kem lớn 23.000 đồng/kg, mít rớt lớn 21.000 đồng/kg, mít Nhì 13.000 đồng/kg, mít Kem ba 9.000 đồng/kg.

Thương lái vào vườn ở khu vực tỉnh Tiền Giang mua mít Nhất với giá 23.000 đồng/kg, mít Kem lớn 21.000 đồng/kg, mít rớt lớn 19.000 đồng/kg, mít Nhì 11.000 đồng/kg, mít Kem ba 7.000 đồng/kg.

Tại Hậu Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp và TP.Cần Thơ, giá mít giảm nhiều so với hôm qua. Nguyên nhân giá mít giảm được cho là do thị trường tiêu thụ chậm, chất lượng mít Thái thời điểm này không cao.

Đa số các vựa lớn ở những địa phương nói trên báo giá mít Thái hôm nay như sau: mít Nhất 24.000 đồng/kg, mít Kem lớn 22.000 đồng/kg, mít rớt lớn 20.000 đồng/kg, mít Nhì 12.000 đồng/kg, mít Kem ba 8.000 đồng/kg.

Cũng ở những địa phương nói trên, giá mít được mua tại vườn như sau: mít Nhất 22.000 đồng/kg, mít Kem lớn 20.000 đồng/kg, mít rớt lớn 18.000 đồng/kg, mít Nhì 10.000 đồng/kg, mít Kem ba 6.000 đồng/kg.

Giá mít ruột đỏ 80.000 đồng/kg, cao gấp nhiều lần so với giá mít Thái, vậy nên trồng mít gì?

Theo tìm hiểu, hiện nay, giá mít ruột đỏ là 80.000 đồng/kg đối với trái từ 9kg trở lên. Còn trái từ 7kg trở lên là 70.000 đồng/kg, trái từ 4kg trở lên là 60.000 đồng/kg.

Giá mít ruột đỏ 80.000 đồng/kg, cao gấp nhiều lần so với mít Thái. Ảnh minh họa, nguồn facebook

Như vậy, so với mít Thái, mít ruột đỏ cao hơn rất nhiều. Ngoài việc giá cao, mít ruột đỏ còn có đặc điểm khiến người dân ĐSBCL mê trồng là mức giá ít biến động, ít bệnh hơn mít Thái. Đặc biệt là ít xơ đen, hiếm thấy tình trạng hư mầu, thối trái, thích hợp trồng ở nhiều vùng đất.

Tuy nhiên, mít ruột đỏ cũng có nhược điểm lớn khiến nhiều người dân ở ĐBSCL không dám trồng đó là sản lượng xuất khẩu hiện vẫn rất thấp, thấp hơn nhiều so với mít Thái.

Mít ruột đỏ ăn ngon, nhìn đẹp mắt nhưng nếu cắt chưa tới tuổi, múi sẽ ăn không ngon bằng mít Thái. Ngược lại, nếu cắt khi quá tuổi, múi rất mau chín khó vận chuyển đi xuất khẩu.

Chưa dừng lại ở đó, mít ruột đỏ ăn sẽ không ngon khi bón phân không đúng cách, nhất là lạm dụng phân đạm.