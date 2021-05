Giá mít Thái hôm nay 10/5: Giá mít lại bất ngờ cắm đầu đi xuống, tiền bán mít Thái không đủ tiền mua phân thuốc

Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang hôm nay 10/5: Giá mít hôm nay cao nhất 19.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang 9/5 tại các nhà vườn trồng mít Thái cho thấy, hôm nay giá mít Thái bất ngờ giảm 2.000 đồng/kg so với hôm qua 9/5 đối với mít loại Nhất.

Giá mít Thái hôm nay 10/5 cập nhật tại tỉnh Tiền Giang, tỉnh Long An, tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, TP Cần Thơ...cho thấy giá mít Thái bất ngờ giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với hôm qua 9/5. Giá mít Thái Tiền Giang loại Nhất là 19.000 đồng/kg. (Ảnh minh hoạ)

Theo các lái cắt mít Thái tại vườn sáng 10/5 ở Tiền Giang, giá mít loại Nhất là 19.000 đồng/kg. Giá mít loại Nhì là 14.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 9.000 đồng/kg.

Trước đó, ngày 9/5, tại Tiền Giang, thương lái báo giá mít thu mua tại vườn như sau: giá mít loại Nhất là 21.000 đồng/kg. Giá mít loại Nhì là 14.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 9.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Long An hôm nay 10/5: Tăng 1.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 10/5 tại tỉnh Long An cho thấy, giá mít Thái Long An hôm nay giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với hôm qua 9/5.

Các thương lái ở tỉnh Long An báo giá mít Thái sáng 10/5 cho biết, giá mít loại Nhất là 18.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 13.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 8.000 đồng/kg.

Trước đó, ngày 9/5, tại Long An, các thương lái báo giá mít Thái thu mua tại vườn như sau: giá mít loại Nhất là 20.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 14.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 9.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Đồng Tháp, giá mít Thái An Giang hôm nay 10/5: Mít Thái loại Nhất 18.000 đồng/kg

Theo nhiều nhà vườn trồng mít Thái tại tỉnh Đồng Tháp và nhiều nhà vườn trồng mít Thái An Giang, sáng nay 10/5, giá mít Thái giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua 9/5.

Theo đó, các lái mít sáng nay đang cắt mít tại vườn báo giá, giá mít loại Nhất từ 18.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 13.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 8.000 đồng/kg.

Trước đó, ngày 9/5, tại Đồng Tháp và An Giang, các thương lái báo giá mít Thái thu mua tại vườn như sau: giá mít loại Nhất từ 19.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 13.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 9.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 10/5: Thấp hơn mít Thái Tiền Giang 2.000 đồng/kg

Giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 10/5 giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua 9/5.

Nếu so sánh với giá mít Thái Tiền Giang thì giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ đang thấp hơn 2.000 đồng/kg.

Ghi nhận tại các vườn trồng mít Thái ở ở tỉnh Hậu Giang, tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ, các thương lái sáng nay 10/5 đang cắt mít tại vườn với giá mít loại Nhất là 17.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì từ 12.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 7.000 đồng/kg.

Giá giảm, tiền bán mít Thái không đủ tiền mua phân thuốc

Do giá giảm cùng với cách lựa, phân loại khắt khe của thương lái và vựa, nhiều người dân trồng mít Thái ở huyện Cai Lậy và Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết, tiền bán mít không đủ bù vào tiền mua phân thuốc trước đó.

Theo anh Lê Văn Hải ngụ ở xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, hiện nay, phân thuốc cung cấp cho cây mít Thái rất cao, phải bán mít với giá từ trên 10.000 đồng/kg thì mới có thể hòa vốn. Tuy nhiên, với cách mua, phân loại mới như hiện nay thì đa phần nông dân gặp lỗ.

Cụ thể, thao anh Hải, giá mít Thái loại Nhất hiện trên 15.000 đồng/kg nhưng tỉ lệ trái loại này được vựa, thương lái thu mua rất thấp. Phần lớn, mít của người dân trông rơi vào mít Kem với giá rất thấp.

"Giờ mít Kem được từ 5.000 - 6.000 đồng/kg còn đỡ chứ tháng trước khoảng 4.000 đồng/kg. Bán cả vườn mít, thu về không bao tiền, thật sót" - anh Hải nói.

Cũng như anh Hải, một số hộ dân ở xã Long Khánh cho biết, nếu giá thấp như các năm trước thì người dân không rầu, thế nhưng cách mua, phân lọại của các thương lái và vựa trong vài tháng qua rất khó. Trong thời gian tới, cách mua, phân loại vẫn có thể khó hơn.