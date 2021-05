Giá mít Thái hôm nay 8/5: Diện tích trồng mít Thái bất ngờ vượt qua sầu riêng, thanh long, giá mít Thái Tiền Giang tăng?

Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang hôm nay 8/5: Giá mít hôm nay cao nhất 20.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang 8/5 tại các nhà vườn trồng mít Thái cho thấy, hôm nay giá mít Thái tương đương so với hôm qua 7/5.

Giá mít Thái hôm nay 8/5 tại tỉnh Tiền Giang, tỉnh Long An, tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, TP Cần Thơ...cho thấy giá mít Thái không dao động so với hôm qua 7/5. Giá mít Thái Tiền Giang loại Nhất là 20.000 đồng/kg. Diện tích trồng mít Thái bất ngờ vượt qua diện tích sầu riêng, nhãn, thanh long chôm chôm. (Ảnh minh hoạ)

Theo các lái cắt mít Thái tại vườn sáng 8/5 ở Tiền Giang, giá mít loại Nhất là 20.000 đồng/kg. Giá mít loại Nhì là 13.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 8.000 đồng/kg.

Hôm nay, ngày 8/5, các vựa ở tại Tiền Giang báo giá mít Thái hôm nay như sau: giá mít loại Nhất là 22.000 đồng/kg. Giá mít loại Nhì là 15.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 10.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Long An hôm nay 8/5: Không dao động

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 8/5 tại tỉnh Long An cho thấy, giá mít Thái Long An hôm nay tăng không dao động so với hôm qua 7/5.

Các thương lái ở tỉnh Long An báo giá mít Thái sáng 8/5 cho biết, giá mít loại Nhất là 19.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 13.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 8.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Đồng Tháp, giá mít Thái An Giang hôm nay 8/5: Mít Thái loại Nhất 17.000 đồng/kg

Theo nhiều nhà vườn trồng mít Thái tại tỉnh Đồng Tháp và nhiều nhà vườn trồng mít Thái An Giang, sáng nay 8/5, giá mít Thái không dao động so với hôm qua 7/5.

Theo đó, các lái mít sáng nay đang cắt mít tại vườn báo giá, giá mít loại Nhất từ 17.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 11.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 7.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 8/5: Thấp hơn mít Thái Tiền Giang từ 2.000 - 4.000 đồng/kg

Giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 8/5 không dao động so với hôm qua 7/5.

Nếu so sánh với giá mít Thái Tiền Giang thì giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ đang thấp hơn từ 2.000 - 4.000 đồng/kg.

Ghi nhận tại các vườn trồng mít Thái ở ở tỉnh Hậu Giang, tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ, các thương lái sáng nay 8/5 đang cắt mít tại vườn với giá mít loại Nhất là 16.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì từ 10.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 6.000 đồng/kg.

Diện tích trồng mít Thái bất ngờ vượt qua diện tích sầu riêng, nhãn, thanh long chôm chôm

Theo ngành nông nghiệp các địa phương vùng ĐBSCL, gần đây, diện tích trồng mít Thái tăng rất nhanh, nhất là ở tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, An Giang.

Số liệu báo cáo của Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NNPTNT) cho thấy, tổng diện tích mít (chủ yếu là mít Thái) ở các tỉnh phía Nam trong giai đoạn nuôi trái và thu hoạch tính đến tháng 4/2021 khoảng hơn 39.000 ha.

Tuy chỉ mới phát triển trong những năm gần đây nhưng diện tích mít Thái đã vượt qua diện tích của một số cây ăn trái đã phát triển từ trước đó nhiều năm như thanh long (hơn 25.300 héc ta), chôm chôm (hơn 19.500 héc ta), nhãn (30.200 héc ta); sầu riêng (hơn 36.100 héc ta)…

Nguyên nhân diện tích mít Thái tăng là do dễ trồng, giá bán cao, thậm chí vào những lúc cao điểm, mỗi trái mít loại Nhất có thể bán với giá từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng.

Theo nhiều nông dân, 1.000 m2 trồng mít Thái có thể cho doanh thu từ trên 100 triệu đồng/năm, cao gấp khoảng 10 lần doanh thu so với sản xuất lúa trên cùng diện tích.

Tuy nhiên, khác với nhiều năm trước đây, hiện nay, việc thu mua mít Thái của nhà nhập khẩu là Trung Quốc rất khắt khe, phần lớn ưu tiên mua mít Kem với giá rất thấp khiến người trồng mít và những nhà thu mua tại vùng ĐBSCL gặp nhiều khó khăn.