Giá mít Thái hôm nay 7/5: Vì sao anh nông dân Tiền Giang đốn 1.000 cây mít Thái trồng ổi Đài Loan, giá mít tăng?

Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang hôm nay 7/5: Giá mít hôm nay cao nhất 20.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang 7/5 tại các nhà vườn trồng mít Thái cho thấy, hôm nay giá mít Thái tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với hôm qua 6/5.

Giá mít Thái hôm nay 7/5 tại tỉnh Tiền Giang, tỉnh Long An, tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, TP Cần Thơ...cho thấy giá mít Thái tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với hôm qua 6/5. Giá mít Thái Tiền Giang loại Nhất là 20.000 đồng/kg. Anh nông dân Tiền Giang đốn 1.000 cây mít Thái trồng ổi Đài Loan. (Ảnh minh hoạ)

Theo các lái cắt mít Thái tại vườn sáng 7/5 ở Tiền Giang, giá mít loại Nhất là 20.000 đồng/kg. Giá mít loại Nhì là 13.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 8.000 đồng/kg.

Trước đó, ngày 6/5, tại Tiền Giang, các thương lái báo giá mít Thái mua tại vườn như sau: giá mít loại Nhất là 18.000 đồng/kg. Giá mít loại Nhì là 12.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 7.000 đồng/kg.

Hôm nay, ngày 7/5, các vựa ở tại Tiền Giang báo giá mít Thái hôm nay như sau: giá mít loại Nhất là 22.000 đồng/kg. Giá mít loại Nhì là 15.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 10.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Long An hôm nay 7/5: Tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 7/5 tại tỉnh Long An cho thấy, giá mít Thái Long An hôm nay tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với hôm qua 6/5.

Các thương lái ở tỉnh Long An báo giá mít Thái sáng 7/5 cho biết, giá mít loại Nhất là 19.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 13.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 8.000 đồng/kg.

Trước đó, ngày 6/5, các thương lái báo giá mít Thái mua tại vườn như sau: giá mít loại Nhất là 17.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 12.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 7.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Đồng Tháp, giá mít Thái An Giang hôm nay 7/5: Mít Thái loại Nhất 17.000 đồng/kg

Theo nhiều nhà vườn trồng mít Thái tại tỉnh Đồng Tháp và nhiều nhà vườn trồng mít Thái An Giang, sáng nay 7/5, giá mít Thái tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua 6/5.

Theo đó, các lái mít sáng nay đang cắt mít tại vườn báo giá, giá mít loại Nhất từ 17.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 11.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 7.000 đồng/kg.

Trước đó, ngày 6/5, tại Đồng Tháp và An Giang, các thương lái báo giá mít Thái mua tại vườn như sau: giá mít loại Nhất từ 16.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 10.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 6.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 7/5: Thấp hơn mít Thái Tiền Giang từ 2.000 - 4.000 đồng/kg

Giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 7/5 tăng 1.000 đồng/kg với hôm qua 6/5.

Nếu so sánh với giá mít Thái Tiền Giang thì giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ đang thấp hơn từ 2.000 - 4.000 đồng/kg.

Ghi nhận tại các vườn trồng mít Thái ở ở tỉnh Hậu Giang, tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ, các thương lái sáng nay 7/5 đang cắt mít tại vườn với giá mít loại Nhất là 16.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì từ 10.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 6.000 đồng/kg.

Anh nông dân Tiền Giang đốn 1.000 cây mít Thái trồng ổi Đài Loan

Anh Nguyễn Bá Tùng ngụ xã An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết, do giá mít Thái giảm, cách lấy mít ngày càng khó và theo hướng "ép" giá nên anh đã quyết định đốn bỏ 1.000 cây mít Thái đang trồng trên 6.000m2 đất.

"1.000 cây mít Thái của tôi đang chuẩn bị cho trái nhưng tôi quyết định đốn bỏ. Sau đó, tôi chuyển sang trồng ổi Đài Loan" - anh Tùng nói.

Theo anh Tùng, ổi Đài Loan dễ trồng hơn mít Thái, thời gian từ trồng đến khi cho trái cũng ngắn hơn.

Ổi Đài Loan cho trái quanh năm và được thu mua với giá cố định là 8.000 đồng đối với loại ổi xuất khẩu. Nơi thu mua ổi Đài Loan của anh Tùng là thi trường Trung Đông.