Giá mít Thái hôm nay 9/5: Giá mít Kem tăng, nông dân trồng mít Thái bớt lo vì thị trường Trung Quốc mua nhiều?

Giá mít Thái hôm nay 9/5 cập nhật tại tỉnh Tiền Giang, tỉnh Long An, tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, TP Cần Thơ...cho thấy giá mít Thái tăng so với hôm qua 8/5, có nhiều địa phương giá tăng lên 2.000 đồng/kg. Giá mít Thái Tiền Giang loại Nhất là 21.000 đồng/kg. Giá mít Kem tăng, người dân bớt lo nhưng vẫn cảm thấy không an tâm trồng mít Thái.

Bình luận 0

Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang hôm nay 9/5: Giá mít hôm nay cao nhất 21.000 đồng/kg Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang 9/5 tại các nhà vườn trồng mít Thái cho thấy, hôm nay giá mít Thái tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua 8/5. Giá mít Thái hôm nay 9/5 cập nhật tại tỉnh Tiền Giang, tỉnh Long An, tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, TP Cần Thơ...cho thấy giá mít Thái tăng so với hôm qua 8/5, có nhiều địa phương giá tăng lên 2.000 đồng/kg. Giá mít Thái Tiền Giang loại Nhất là 21.000 đồng/kg. Giá mít Kem tăng, người dân bớt lo nhưng vẫn cảm thấy không an tâm trồng mít Thái. (Ảnh minh hoạ) Theo các lái cắt mít Thái tại vườn sáng 9/5 ở Tiền Giang, giá mít loại Nhất là 21.000 đồng/kg. Giá mít loại Nhì là 14.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 9.000 đồng/kg. Trước đó, ngày 8/5, tại Tiền Giang, thương lái báo giá mít thu mua tại vườn như sau: giá mít loại Nhất là 20.000 đồng/kg. Giá mít loại Nhì là 13.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 8.000 đồng/kg Hôm nay, ngày 9/5, các vựa ở tại Tiền Giang báo giá mít Thái hôm nay như sau: giá mít loại Nhất là 23.000 đồng/kg. Giá mít loại Nhì là 16.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 11.000 đồng/kg. Cập nhật giá mít Thái Long An hôm nay 9/5: Tăng 1.000 đồng/kg Cập nhật giá mít Thái hôm nay 9/5 tại tỉnh Long An cho thấy, giá mít Thái Long An hôm nay tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua 8/5. Các thương lái ở tỉnh Long An báo giá mít Thái sáng 9/5 cho biết, giá mít loại Nhất là 20.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 14.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 9.000 đồng/kg. Trước đó, ngày 8/5, tại Long An, các thương lái báo giá mít Thái thu mua tại vườn như sau: giá mít loại Nhất là 19.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 13.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 8.000 đồng/kg. Cập nhật giá mít Thái Đồng Tháp, giá mít Thái An Giang hôm nay 9/5: Mít Thái loại Nhất 19.000 đồng/kg Theo nhiều nhà vườn trồng mít Thái tại tỉnh Đồng Tháp và nhiều nhà vườn trồng mít Thái An Giang, sáng nay 9/5, giá mít Thái tăng 2.000 đồng/kg so với hôm qua 8/5. Theo đó, các lái mít sáng nay đang cắt mít tại vườn báo giá, giá mít loại Nhất từ 19.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 13.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 9.000 đồng/kg. Trước đó, ngày 8/5, tại Đồng Tháp và An Giang, các thương lái báo giá mít Thái thu mua tại vườn như sau: giá mít loại Nhất từ 17.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 11.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 7.000 đồng/kg. Cập nhật giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 9/5: Thấp hơn mít Thái Tiền Giang từ 1.000 - 3.000 đồng/kg Giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 9/5 tăng 2.000 đồng/kg so với hôm qua 8/5. Nếu so sánh với giá mít Thái Tiền Giang thì giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ đang thấp hơn từ 1.000 - 3.000 đồng/kg. Ghi nhận tại các vườn trồng mít Thái ở ở tỉnh Hậu Giang, tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ, các thương lái sáng nay 9/5 đang cắt mít tại vườn với giá mít loại Nhất là 18.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì từ 12.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 8.000 đồng/kg. Giá mít Kem tăng, người dân bớt lo nhưng vẫn cảm thấy không an tâm trồng mít Thái Nhiều người dân trồng mít Thái ở huyện Cai Lậy và huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho hay, gần đây, giá mít Kem đã tăng lên. Đây là tín hiệu đáng mừng sau liên tiếp nhiều tháng giá mít Kem giảm mạnh. Cụ thể, trước đây, giá mít Kem chỉ từ 2.000 - 4.000 đồng/kg, nhưng hiện nay đã tăng lên từ 5.000 - 6.000 đồng/kg. Đây là giá mít Kem được thương lái thu mua tại vườn, còn ở các vựa giá cao hơn, từ 8.000 - 10.000 đồng/kg. Các thương lái cho biết, nguyên nhân mít Kem tăng giá là do Trung Quốc mua mít Kem nhiều trong khi đó thời gian này lượng mít ở vườn không còn nhiều như trước đây. Tuy giá mít Kem tăng, người dân trồng mít Thái cảm thấy bớt lo. Tuy nhiên, trước tình trạng lựa và phân loại mít quá khắt khe trong thời gian qua, nhiều người dân cảm thấy không an toàn khi tiếp tục đầu tư vào vườn mít. Giá mít Thái hôm nay 8/5: Diện tích trồng mít Thái bất ngờ vượt qua sầu riêng, thanh long, giá mít Thái Tiền Giang tăng? 08/05/2021 11:37

Giá mít Thái hôm nay 7/5: Vì sao anh nông dân Tiền Giang đốn 1.000 cây mít Thái trồng ổi Đài Loan, giá mít tăng? 07/05/2021 13:21

Giá mít Thái hôm nay 6/5: Mặc kệ giá mít lên hay xuống, ông nông dân này trồng mít không xơ đen, bán 40.000 đồng/kg 06/05/2021 12:23 Chia sẻ