Giá mít Thái hôm nay 12/6: Một số vựa thiếu hàng đẩy giá mít lên thêm 1.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 12/6 ở ĐBSCL cho thấy, giá mít tương đương hôm qua. Tại Tiền Giang, các vựa mua mít Kem lớn từ 5.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 3.000 đồng/kg. Riêng một số vựa thiếu hàng, mua mít Kem lớn 6.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 12/6 tại ĐBSCL cho thấy, giá mít tương đương hôm qua, riêng một số vựa thiếu hàng đẩy giá mít lên thêm 1.000 đồng/kg. Trồng mít lùn xen sầu riêng, người dân hy vọng tăng thêm thu nhập. Ảnh minh họa, nguồn facebook

Còn các thương lái vào vườn cắt, mua mít Kem lớn chỉ từ 3.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 2.000 đồng/kg.

Còn các địa phương khác ở ĐBSCL như Long An, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang và TP Cần Thơ, giá mít Thái hôm nay 12/6 không có gì thay đổi so với hôm qua.

Cụ thể, các vựa báo giá mua giá mít Kem lớn từ 5.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 2.000 đồng/kg. Các thương lái vào vườn mua mít Kem lớn từ 3.000 - 4.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 1.000 - 1.500 đồng/kg.

Mít chợ hiện vẫn nằm ổn định 1 mức giá trong nhiều tháng qua. Mít chợ loại 1 được mua tại vựa từ 3.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 mua tại vựa từ 2.000 đồng/kg. Còn thương lái mua mít chợ loại 1 từ 2.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 từ 1.000 đồng/kg.

Trồng mít lùn xen sầu riêng, người dân hy vọng tăng thêm thu nhập

Một số hộ dân ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đang áp dụng cách trồng mít lùn (khi cây mít Thái cao hơn 1 m là cắt đọt, không cho cây phát triển chiều cao nên người dân gọi là cây mít lùn) xen sầu riêng, với hy vọng tăng thêm thu nhập trên cùng diện tích.

Theo đó, người dân trồng cây mít Thái ở gần cạnh mương, còn cây sầu riêng (Ri 6, Musang King,...) ở giữa liếp.

Đa số người dân áp dụng mô hình này cho hay, cách làm này chủ yếu lấy ngắn nuôi dài, cụ thể là lấy cây mít Thái nuôi cây sầu riêng.

Theo phóng viên tìm hiểu, khoảng cách giữa 2 cây sầu riêng là 8m, khoảng cách cây mít Thái cách cây mít Thái từ 3 - 4 m.

Riêng về cây mít Thái, người dân chỉ cho phát triển chiều ngang để hạn chế đổ ngã mùa mưa. Sau này nếu nhánh cái cây mít che đến cây sầu riêng thì cắt bỏ nhánh đó.

Anh Nguyễn Văn Lâm ở xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết, áp dụng cách trồng mít lùn xen với sầu riêng sẽ tận dụng hết diện tích đất.

"Cây cầu riêng trồng được 5 năm mới có trái nên rất lâu. Do vậy, việc trồng xen với cây mít Thái sẽ có trái mít bán từ 2 năm sau khi trồng. Nếu giá mít cao thì tốt, còn giá mít thấp thì cũng có tiền để mua phân thuốc chăm sóc vườn" - anh Lâm nói.

Cũng theo anh Lâm, trồng mít lùn có nhiều thuận lợi, ngoài hạn chế tình trạng đổ ngã mùa mưa còn kích thích nhánh cái cây mít phát triển mạnh, các nhánh cái này to lớn sẽ cho trái tròn đều, có khả năng bán được loại mít Kem lớn nhiều hơn.