Giá mít Thái hôm nay 10/6: Giá mít Thái đang rẻ hơn mì tôm

Thông tin từ các vựa mít Thái ở ĐBSCL còn đang hoạt động cho hay, giá mít Thái hôm nay 10/6 giống như hôm qua.

Giá mít Thái hôm nay 10/6 tại ĐBSCL giống như hôm qua, thị trường mít Thái vẫn trầm lắng. Nấm hồng tấn công nhiều vườn mít Thái, người dân trị mãi không hết là do đâu? Ảnh minh hoạ, nguồn facebook

Do nhiều nguyên nhân, thị trường mít Thái trầm lắng, nhiều vựa phải ngưng hoạt động vì sợ tiếp tục bị thua lỗ. Cụ thể, giá mít Thái tại vựa từ 4.000 - 5.000 đồng/kg, tại vườn từ 1.500 - 2.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Tiền Giang, hiện vựa mua mít Kem lớn chỉ từ 5.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 3.000 đồng/kg. Người dân cho hay, các thương lái vào vườn mua mít Kem lớn chỉ từ 3.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 2.000 đồng/kg.

Tại các địa phương khác ở ĐBSCL như Long An, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang và TP Cần Thơ, giá mít Thái hôm nay 10/6 cũng không khác gì so với hôm qua, tức vẫn nằm ở mức thấp nhất từ trước đến nay.

Tại các địa phương này, một số vựa báo giá mua giá mít Kem lớn từ 5.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 2.000 đồng/kg. Các thương lái vào vườn mua mít Kem lớn từ 3.000 - 4.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 1.000 - 1.500 đồng/kg.

Riêng mít chợ loại 1 được mua tại vựa từ 3.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 mua tại vựa từ 2.000 đồng/kg. Thương lái mua mít chợ loại 1 từ 2.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 từ 1.000 đồng/kg.

Nấm hồng đang tấn công nhiều vườn mít Thái, nông dân nói "chạy chữa" mãi không khỏi là vì sao?

Một số hộ dân ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho hay, hiện nay nấm hồng tấn công nhiều vườn mít Thái, người dân trị mãi không hết. Theo người dân, nếu bệnh nấm hồng trên cây mít Thái nặng sẽ dẫn đến việc cây kiệt sức, thậm chí là chết cây, ảnh hưởng rất lớn đến năng suất cả vườn mít.

Theo tìm hiểu của phóng viên, cây mít Thái 2 năm tuổi đã bắt đầu bị nấm hồng. Lúc đầu nấm hồng sẽ xuất hiện trên vỏ cây, sau đó lan dần vào bên trong thân gỗ.

Nếu bệnh nhẹ, nấm hồng chỉ mới xuất hiện trên vỏ cây mít thì có thể quét thuốc lên đó. Vết bệnh sẽ nhanh chóng hết. Tuy nhiên, nếu nấm hồng đã tấn công vào thân gỗ thì khó trị, nhiều người không trị được bệnh này.

Ông Lê Minh Tâm ở xã Thiện Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho hay, nấm hồng mít Thái rất khó trị nếu bệnh nặng. Để trị bệnh này phải cắt bỏ phần mà nấm tấn công, làm hư. "Phải cắt hết phần vỏ, phần gỗ bị nấm tấn công, sau đó mới quét thuốc trị nấm vào. Nếu không cắt bỏ thì bệnh sẽ không hết được" - ông Tâm nói.

Theo ông Tâm, nhiều người tiếc, không cắt bỏ phần vỏ bị hư nên trị không hết bệnh nấm hồng. Ngoài ra, quét thuốc 1 lần là chưa đủ, phải quét lần 2 cách lần đầu 7 ngày.

Cũng theo ông Tâm, hiện trên thị trường có nhiều loại thuốc trị nấm hồng hại mít. Để đạt hiểu quả cao nhất, phải cố gắng thăm vườn thường xuyên, khi phát hiện bệnh phải xử lý sớm, không để bệnh quá nặng sẽ rất khó trị và tốn nhiều thời gian để cây phục hồi.