Giá mít Thái hôm nay 9/6: Giá rẻ, ít người mua, nông dân trồng mít chán nản

Một số vựa mít Thái ở ĐBSCL cho hay, giá mít Thái hôm nay 9/6 tương đương so với hôm qua. Mức giá này đứng yên hơn 1 tháng qua, khiến thị trường mít Thái trở nên trầm lắng. Cụ thể, giá mít Thái tại vựa từ 4.000 - 5.000 đồng/kg, tại vườn từ 1.500 - 2.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 9/6 tại ĐBSCL cho thấy, giá mít tương so với hôm qua. Mức giá này đứng yên hơn 1 tháng qua, khiến thị trường mít Thái trở nên trầm lắng. Người dân nói thương lái không còn vào vườn mua mít Thái rầm rộ như trước đây. Ảnh minh họa, nguồn facebook

Riêng tại Tiền Giang, một số ít vựa còn hoạt động báo giá mua mít Kem lớn chỉ từ 5.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 3.000 đồng/kg. Còn các thương lái vào vườn mua mít Kem lớn chỉ từ 3.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 2.000 đồng/kg.

Tại Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Long An, Sóc Trăng và TP Cần Thơ, giá mít Thái hôm nay 9/6 cũng tương đương so với hôm qua.

Theo đó, ở các địa phương này, các vựa mua giá mít Kem lớn từ 5.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 2.000 đồng/kg. Các thương lái vào vườn mua mít Kem lớn từ 3.000 - 4.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 1.000 - 1.500 đồng/kg.

Đối với mít chợ, hiện ở mức thấp. Mít chợ loại 1 được mua tại vựa từ 3.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 mua tại vựa từ 2.000 đồng/kg. Khi thương lái mua mít chợ loại 1 từ 2.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 từ 1.000 đồng/kg.

Thương lái không còn vào vườn rầm rộ mua mít Thái, nông dân bán đi đâu?

Một số người dân trồng mít Thái ở xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ cho hay, hiếm khi mới thấy thương lái vào vườn mua mít Thái.

"Vài tháng trước còn có một số thương lái vào xã mua, giờ rất ít thấy. Muốn bán mít Thái, tôi phải gọi cho vài thương lái mối mới được một người đến cắt" - Anh Lê Văn Bảo ở xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ nói.

Theo anh Bảo, hiện giá mít Thái giảm mạnh, chỉ còn từ 2.000 - 3.000 đồng/kg tại vườn nên ông không đầu tư chăm sóc vào vườn mít 2.000 m2 mà chỉ "có trái nào thì bán trái nấy".

Không riêng gì ở TP.Cần Thơ, ở một số địa phương thuộc tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, một số người dân cũng cho hay, hiện nay, rất ít thương lái vào vườn mua mít Thái. Trong khi đó, vài năm trước đây, thương lái vào vườn mua mít Thái rất rầm rộ.

Liên quan đến tình trạng trên, anh Nguyễn Văn Tâm, thương lái chuyên mua mít Thái ở xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang giải thích: "Giá mít Thái giảm mạnh chưa từng có, do đó thương lái vào vườn cắt, vận chuyển ra vựa bán không có lời. Vì vậy, đã có nhiều thương lái tạm ngưng mua hoặc chuyển sang mua sầu riêng, ổi, nhãn,...".

Ông Tâm cũng cho biết, một nguyên nhân nữa khiến nhiều thương lái tạm ngưng mua mít Thái là do nhiều vựa ngưng hoạt động, không có nơi tiêu thụ mít như trước đây.