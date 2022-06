Nuôi lươn đồng công nghệ cao trong bể xi măng không bùn ở Long An khiến nhiều người kéo đến xem

Ngoài việc bán lươn giống, hướng dẫn kỹ thuật nuôi lươn cho người nuôi, họ còn nuôi lươn thịt cung ứng cho thị trường.

Anh Dương Trung Quân - một trong những hộ nuôi thành công lươn đồng sinh sản, chia sẻ: “Từ khi đi tham quan, học tập mô hình từ các nơi khác, tôi về mày mò tự nghiên cứu đến nay nuôi thành công lươn bố mẹ và xây bể ươm trứng để lươn con phát triển. Hiện đàn lươn con của tôi trên 20.000 con đủ kích cỡ”.

Dãy nhà nuôi lươn ứng dụng công nghệ cao của anh Dương Trung Quân, ấp 4, xã Thạnh An, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

Hiện anh Quân đầu tư 10 bể nuôi lươn không bùn trong bể xi măng có dán gạch bông. Ngoài ra, anh còn đầu tư hệ thống bơm, lọc nước tự động và mái che với kinh phí hơn 100 triệu đồng. Sắp tới, anh tiếp tục đầu tư mở rộng diện tích nuôi lươn công nghệ cao.

Được biết, ngoài việc áp dụng mô hình nuôi lươn ứng dụng công nghệ cao thành công, anh Quân còn nhiệt tình tham gia công tác xã hội (trước đây, anh là Trưởng ấp 3).

Anh đã hiến đất và cùng người dân, mạnh thường quân đóng góp xây dựng cầu Bình An (trước đây là cầu Dân Lập) nối xã Thạnh An với xã Tân Bình của huyện Tân Thạnh (tỉnh Long An), giúp người dân khu vực đi lại thuận tiện. Qua đó, góp phần đưa xã Thạnh An sớm hoàn thành tiêu chí giao thông nông thôn trong xây dựng nông thôn mới.



Ngoài anh Quân, khu vực ấp 4 còn có anh Dương Văn Lọ (thương binh) nuôi lươn đồng công nghệ cao khá thành công.

Anh Nguyễn Văn Chất - cán bộ xã Thạnh An, cho biết: “Hiện nay, giá lươn trên thị trường ổn định, khoảng 240.000 đồng/kg nên nhiều hộ mạnh dạn đầu tư nuôi lươn ứng dụng công nghệ cao. Nhiều hộ tự giới thiệu sản phẩm trên Zalo nên có đầu ra ổn định”.

Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh An - Nguyễn Thị Chung thông tin: “Hiện xã được quy hoạch hơn 1.200ha đất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Ngoài cây khoai mỡ Bến Kè (đã có thương hiệu), UBND xã còn khuyến khích doanh nghiệp, người dân đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đem lại thu nhập cao và đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp đáp ứng nhu cầu của thị trường”.