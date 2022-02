Nuôi ốc bươu đen trong vườn mít Thái cực kỳ dễ

Một số hộ dân trồng mít Thái ở xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết, để tăng thêm thu nhập trên cùng diện tích, cần thả nuôi thêm ốc bươu đen dưới mương. Trong đó, tốt nhất là tìm kiếm ốc bươu đen bố mẹ tự nhiên về nuôi và nhân giống từ từ.

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 13/2 tại ĐBSCL cho thấy, giá mít giảm bất ngờ 2.000 đồng/kg so với hôm qua. Người dân cho rằng, nuôi ốc bươu đen trong vườn mít Thái cực kỳ dễ. (Ảnh minh hoạ, nguồn facebook)

Theo anh Nguyễn Văn Lâm ở xã Long Tiên, chỉ cần thả ốc bươu đen xuống mương, số lượng ốc này sẽ lớn rất nhanh rồi đẻ trứng, nở ra ốc con. Nuôi ốc bươu đen trong vườn mít Thái cực kỳ dễ.

"Tuỳ vào diện tích mương rộng hay hẹp mà thả lượng ốc bươu đen xuống với số lượng phù hợp. Trước khi thả ốc phải bắt hết cá trong mương, cần quản lý tốt nguồn nước sạch, thả thêm bèo và không phun thuốc trừ sâu trên vườn mít, ảnh hưởng đến sức khỏe của ốc" - anh Lâm chia sẻ.

Anh Lâm nói thêm: "Ốc bươu đen được nuôi trong môi trường nước tự nhiên rất mạnh khoẻ. Do đó, chỉ cần thả những trái mít hư, mít non, mít dạt xuống mương, ốc bươu đen tự bò tới ăn. Nếu trái mít quá to thì có thể cắt thành miếng nhỏ rồi thả xuống mương cho ốc ăn".

Ốc bươu đen nuôi trong vườn mít Thái lớn nhanh vì nguồn thức ăn tự nhiên dồi dào. Do đó, thịt ốc ngon, có thể bán được giá cao, từ 35-60.000 đồng/kg tùy thời điểm. Riêng ốc bươu đen giống, nhà vườn có thể thu được từ với giá 300 đồng/con.

Giá mít Thái hôm nay 13/2: Bất ngờ giảm 2.000 đồng/kg

Tại Tiền Giang, các thương lái vào vườn báo giá mít Thái hôm nay 13/2 như sau: mít Nhì 15.000 đồng/kg, mít Ba 5.000 đồng/kg. Đối với mít Kem lớn, các thương lái thu mua là 15.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 5.000 đồng/kg.

Tại các địa phương khác như Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Long An và TP Cần Thơ, các thương lái vào vườn báo giá mít Thái hôm nay 13/2 như sau: mít Nhì 14.000 đồng/kg, mít Ba 4.000 đồng/kg.

Đối với mít chợ, các thương lái thu mua tại ở vườn ở ĐBSCL chỉ ở mức từ 2.000 - 3.000 đồng/kg, mít bi từ 3.000 - 4.000 đồng/kg.

Như vậy, giá mít Thái hôm nay 13/2 giảm 2.000 đồng/kg với hôm qua. Đối với giá thu mua tại vựa sẽ cao hơn mức giá trên từ 2.000 - 3.000 đồng/kg (tuỳ vựa).