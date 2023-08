Giá mít Thái hôm nay 14/8: Tiếp tục đi ngang

Hôm nay 14/8, nhiều nông dân ở ĐBSCL cho hay, giá mít Thái hôm nay không có gì thay đổi so với hôm qua. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp giá mít Thái đi ngang và đang ở mức khá cao.

Giá mít Thái hôm nay 14/8 ở ĐBSCL không có gì thay đổi so với hôm qua. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp giá mít Thái đi ngang và đang ở mức khá cao. Người dân nên để trái chuyền hay cho trái ra tập trung? Ảnh minh hoạ, nguồn facebook

Tại Tiền Giang, các vựa lớn báo giá như sau: mít Nhất 46.000 đồng/kg, mít Kem lớn 44.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 34.000 đồng/kg, mít kem loại 3 từ 14.000 đồng/kg.

Cũng ở Tiền Giang, một số thương lái vào vườn mua mít Nhất với giá từ 44.000 đồng/kg, mít Kem lớn 42.0000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 32.000 đồng/kg, mít Kem loại ba từ 12.000 đồng/kg.

Tại Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Sóc Trăng, An Giang và TP.Cần Thơ, giá mít Thái hôm nay cũng không khác gì so với hôm qua. Mặc dù giá mít Thái không biến động nhưng thị trường vẫn sôi động do nhu cầu thị trường đang tăng.

Đa số các vựa mít ở những địa phương trên báo giá thu mua mít Nhất với giá 45.000 đồng/kg, mít Kem lớn 43.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 33.000 đồng/kg, mít Kem loại 3 từ 13.000 đồng/kg.

Về phía thương lái vào vườn mua mít Nhất 43.000 đồng/kg, mít Kem lớn 41.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 31.000 đồng/kg, mít Kem loại 3 từ 11.000 đồng/kg.

Người dân nên để trái chuyền hay cho trái ra tập trung?

Hiện nay, người dân trồng mít Thái ở ĐBSCL để trái theo 2 cách, cụ thể là trái chuyền hoặc cho trái ra tập trung.

Nếu làm trái chuyền, nhà vườn chỉ để từ 1-2 trái/cây để chăm sóc đến khi thu hoạch, còn cho trái ra tập trung, nhà vườn để từ 4-5 trái/cây.

Đa số nhà vườn làm trái chuyền là những người muốn thu hoạch trái năm quanh, do ít trái trên cây nên trái được to, đẹp, dễ bán được mít loại Nhất hoặc mít Kem lớn. Với cách làm này, cây mít Thái sống lâu năm, người dân thu hoạch trái lâu dài.

Còn những nhà vườn để cây ra trái tập trung, muốn thu trái đồng loạt với số lượng nhiều. Tuy nhiên, với cách làm này, tỉ lệ trái đạt loại mít Nhất hoặc mít Kem lớn thấp, đa số trái đạt loại nhỏ, méo trái.

Những người dân làm theo cách này phải bón phân hóa học nhiều để thúc trái lớn. Do cây mít Thái "không thích" phân hóa học nên dễ bị bệnh, chết cây sớm. Thường người dân thuê đất trồng mít mới áp dụng cách này.