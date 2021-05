Giá mít Thái hôm nay 14/5: Vì sao dân miền Tây đua nhau "thúc" mít Thái ra trái mùa nghịch, giá mít tăng bao nhiêu?

Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang hôm nay 14/5: Giá cao nhất là 12.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang 14/5 tại các nhà vườn trồng mít Thái cho thấy, hôm nay giá mít Thái tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với hôm qua 13/5 đối với mít loại Nhất và mít loại Nhì.

Giá mít Thái hôm nay 14/5 cập nhật tại tỉnh Tiền Giang, tỉnh Long An, tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, TP Cần Thơ...cho thấy giá mít Thái bắt đầu bình ổn trở lại sau vài ngày giảm mạnh, có địa phương từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với hôm qua 13/5. Giá mít Thái Tiền Giang loại Nhất là 12.000 đồng/kg. (Ảnh minh hoạ)

Theo các lái cắt mít Thái tại vườn sáng 14/5 ở Tiền Giang, giá mít loại Nhất là 12.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 8.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 4.000 đồng/kg.

Trước đó, ngày 13/4, các thương lái báo giá mít mua tại vườn như sau: giá mít loại Nhất là 11.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 6.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 4.000 đồng/kg.

Sáng nay 14/5, các vựa mít ở Tiền Giang báo giá mít thu mua như sau: giá mít loại Nhất là 14.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 10.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 6.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Long An hôm nay 14/5: Tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 14/5 tại tỉnh Long An cho thấy, giá mít Thái Long An hôm nay tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với hôm qua 13/5.

Các thương lái ở tỉnh Long An báo giá mít Thái sáng 14/5 cho biết, giá mít loại Nhất là 11.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 7.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 3.000 đồng/kg.

Trước đó, ngày 13/5, tại Long An, các thương lái báo giá mít thu mua tại vườn như sau: giá mít loại Nhất là 9.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 6.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 3.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Đồng Tháp, giá mít Thái An Giang hôm nay 14/5: Mít Thái loại Nhất 11.000 đồng/kg

Theo nhiều nhà vườn trồng mít Thái tại tỉnh Đồng Tháp và nhiều nhà vườn trồng mít Thái An Giang, sáng nay 14/5, giá mít Thái tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua 13/5.

Theo đó, các lái mít sáng nay đang cắt mít tại vườn báo giá, giá mít loại Nhất từ 11.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 6.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 3.000 đồng/kg.

Trước đó, ngày 13/5, các thương lái báo giá mít Thái thu mua tại nhà vườn ở Đồng Tháp và An Giang như sau: giá mít loại Nhất từ 10.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 5.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 3.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 13/5: Thấp hơn mít Thái Tiền Giang từ 1.000 - 2.000 đồng/kg

Giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 14/5 tăng từ 1.000 -2.000 đồng/kg so với hôm qua 13/5.

Nếu so sánh với giá mít Thái Tiền Giang thì giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ đang thấp hơn từ 1.000 - 2.000 đồng/kg.

Ghi nhận tại các vườn trồng mít Thái ở ở tỉnh Hậu Giang, tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ, các thương lái sáng nay 14/5 đang cắt mít tại vườn với giá mít loại Nhất là 11.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì từ 6.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 3.000 đồng/kg.

Người dân miền Tây cho mít Thái ra bông mùa nghịch

Hiện nay, nhiều hộ dân ở ĐBSCL đang cho mít Thái ra bông mùa nghịch (hay nói cách khác là xử lý mít Thái ra bông nghịch vụ). Bởi, theo người dân trồng mít Thái dự đoán, hơn 3 tháng tới đây, giá mít Thái sẽ tăng như các năm trước đó.

Một số hộ dân có kinh nghiệm trồng mít Thái ở tỉnh Tiền Giang cho hay, để xử lý mít Thái ra bông nghịch vụ, người dân bón phân lân kích mầm bông mít, từ 10-20 ngày sau đó, bón thêm phân NPK 20-20-15 để bổ sung dinh dưỡng cho cây nuôi mầm bông mít, cuốn mít (ở mỗi lần bón phân, phải tưới nước lên vườn để phân tan, cung cấp chất dinh dưỡng vào rễ cây). Khâu cuối cùng là ngưng tưới nước ít ngày để cây ra bông tự nhiên.

Người dân cũng cho hay, trên thị trường, cũng có nhiều loại thuốc có thể phun cho cây mít ra bông đồng loạt. Thường các loại thuốc này phun vài lần thì vườn cây mít sẽ ra bông. Khi cây mới ra bông nên tiến hành bón phân nhẹ dưới gốc để cây có đủ chất dinh dưỡng nuôi bông được to, mập.

Tuy nhiên, trước khi xử lý cho cây mít ra bông nghịch vụ, phải có thời gian cho nghỉ ngơi, phục hồi sức do để trái vụ trước đó, đồng thời tỉa cành thông thoáng.