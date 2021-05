Giá mít Thái hôm nay 2/5: Nông dân nuôi ốc bươu đen bên vườn mít Thái hiệu quả không ngờ, đỡ lo mít giảm giá

Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang hôm nay 2/5: Giá mít hôm nay cao nhất 16.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang 2/5 tại các nhà vườn trồng mít Thái cho thấy, hôm nay giá mít Thái tương đương với hôm qua 1/5.

Giá mít Thái hôm nay 2/5 tại tỉnh Tiền Giang, tỉnh Long An, tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, TP Cần Thơ...cho thấy giá mít Thái tương đương so với hôm qua 1/5. Giá mít Thái Tiền Giang loại Nhất là 16.000 đồng/kg. Nông dân nuôi ốc bươu đen vườn mít Thái có hiệu quả không ngờ, đỡ lo mít giảm giá. (Ảnh minh hoạ)

Theo các lái cắt mít Thái tại vườn sáng 2/5 ở Tiền Giang, giá mít loại Nhất là 16.000 đồng/kg. Giá mít loại Nhì là 11.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 7.000 đồng/kg.

Tại các vựa ở tại Tiền Giang báo giá mít Thái hôm nay như sau: giá mít loại Nhất là 18.000 đồng/kg. Giá mít loại Nhì là 13.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 8.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Long An hôm nay 2/5: Không dao động

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 2/5 tại tỉnh Long An cho thấy, giá mít Thái Long An hôm nay không dao động gì so với hôm qua 1/5.

Các thương lái ở tỉnh Long An báo giá mít Thái sáng 2/5 cho biết, giá mít loại Nhất là 15.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 10.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 6.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Đồng Tháp, giá mít Thái An Giang hôm nay 2/5: Mít Thái loại Nhất 14.000 đồng/kg

Theo nhiều nhà vườn trồng mít Thái tại tỉnh Đồng Tháp và nhiều nhà vườn trồng mít Thái An Giang, sáng nay 2/5, giá mít Thái tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua 1/5 đối với mít loại Nhì và mít loại Ba.

Theo đó, các lái mít sáng nay đang cắt mít tại vườn báo giá, giá mít loại Nhất từ 14.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 9.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 5.000 đồng/kg.

Trước đó, ngày hôm qua 1/5, các thương lái tại Đồng Tháp và An Giang báo giá mít mua tại vườn như sau: giá mít loại Nhất từ 14.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 8.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 4.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 2/5: Thấp hơn mít Thái Tiền Giang khoảng 3.000 đồng/kg

Giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 2/5 tương đương so với hôm qua 1/5.

Nếu so sánh với giá mít Thái Tiền Giang thì giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ đang thấp hơn khoảng 3.000 đồng/kg.

Ghi nhận tại các vườn trồng mít Thái ở ở tỉnh Hậu Giang, tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ, các thương lái sáng nay 2/5 đang cắt mít tại vườn với giá mít loại Nhất là 13.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì từ 8.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 4.000 đồng/kg.

Nông dân nuôi ốc bươu đen vườn mít Thái có hiệu quả không ngờ, đỡ lo mít giảm giá

Do giá mít giảm mạnh, thương lái và vựa phân loại phần lớn xuống mít Kem với giá chỉ từ 2.000 - 4.000 đồng/kg khiến nhiều nông dân bị thua lỗ.

Trước tình trạng trên, nhiều nông dân trồng mít Thái ở miền Tây đã bàn cách nuôi ốc bươu đen trong vườn mít. Với cách này, người dân có thể tận dụng mít chín trái xấu không bán được hoặc bán với giá rất thấp cho ốc bươu đen ăn. Mặt khác, nếu nuôi đạt tốt, chi phí bán ốc bươu đen cũng bù được phần nào chi phí đầu tư vườn mít bị thua lỗ.

Anh Nguyễn Hữu Chí ở thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp cho hay, anh có 5.000 m2 trồng mít Thái, thời gian qua, anh đã nuôi thành công mô hình ốc bươu đen trong vườn mít, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

"Tôi nuôi ốc bươu đen trong vườn mít với 2 hình thức là nuôi trong vèo và thả trong ao. Cách làm này không tốn chi phí gì nhiều, vừa tận dụng được ao trong vườn mít, vừa tận dụng được số mít chín trái xấu không bán được hoặc bán với giá thấp cho ốc bươu đen ăn" - anh Chí chia sẻ.

Còn ông Lê Minh Phong ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thì cho biết, thực tế ốc bươu đen nuôi rất hiệu quả trong vườn mít Thái. Nếu có thể nuôi bằng số lượng ốc bươu đen có sẵn trong vườn mít thì rất tốt, còn nếu không có thì có thể mua giống về thả nuôi, lưu ý phải bắt hết các loại cá lớn trước khi thả ốc giống xuống.

Theo anh Phong, để nuôi ốc bươu đen, cần để mít Thái trái chín nhiều, rồi lấy dao cắt ra từng lát mỏng thả xuống ao cho ốc ăn, không để nguyên trái vì lớp vỏ mít cứng, ốc bươu đen không ăn được. Riêng nguồn nước thì phải cho ra vào ao thường xuyên. Hiện ốc bươu đen có giá khoảng 50.000 đồng/kg, mỗi ngày đều có thu nhập tiền triệu.