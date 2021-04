Giá mít Thái hôm nay 29/4: Trái mít nứt mầu bị "đạp" xuống mít Kem, nông dân trồng mít Thái hỏi "có đau không"?

Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang hôm nay 29/4: Giá mít hôm nay cao nhất 16.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang 29/4 tại các nhà vườn trồng mít Thái cho thấy, hôm nay giá mít Thái giảm 1.000 đồng/kg với hôm qua 28/4.

Giá mít Thái hôm nay 29/4 tại tỉnh Tiền Giang, tỉnh Long An, tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, TP Cần Thơ...cho thấy giá mít Thái giảm 1.000 đồng/kg ở một số địa phương so với hôm qua 28/4. Giá mít Thái Tiền Giang loại Nhất là 16.000 đồng/kg. Nứt mầu cũng rớt xuống mít Kem, người dân trồng mít hỏi "có đau không"? (Ảnh minh hoạ)

Theo các lái cắt mít Thái tại vườn sáng 29/4 ở Tiền Giang, giá mít loại Nhất là 16.000 đồng/kg. Giá mít loại Nhì là 11.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 6.000 đồng/kg.

Trước đó, ngày 28/4, tại Tiền Giang, các vựa báo giá mít Thái mua tại vườn như sau: giá mít loại Nhất là 17.000 đồng/kg. Giá mít loại Nhì là 11.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 7.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Long An hôm nay 29/4: Giá mít hôm nay giảm 1.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 29/4 tại tỉnh Long An cho thấy, giá mít Thái Long An hôm nay giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua 28/4.

Các thương lái ở tỉnh Long An báo giá mít Thái sáng 29/4 cho biết, giá mít loại Nhất là 15.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 10.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 6.000 đồng/kg.

Trước đó, ngày 28/4, tại Long An, các thương lái báo giá mít mua tại vườn như sau: giá mít loại Nhất là 16.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 11.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 7.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Đồng Tháp, giá mít Thái An Giang hôm nay 29/4: Mít Thái loại Nhất 14.000 đồng/kg

Theo nhiều nhà vườn trồng mít Thái tại tỉnh Đồng Tháp và nhiều nhà vườn trồng mít Thái An Giang, sáng nay 29/4, giá mít Thái giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua 28/4.

Theo đó, các lái mít sáng nay đang cắt mít tại vườn báo giá, giá mít loại Nhất từ 14.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 8.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 4.000 đồng/kg.

Trước đó, ngày 28/4, tại Đồng Tháp và An Giang, giá mít loại Nhất từ 15.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 9.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 5.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 29/4: Thấp hơn mít Thái Tiền Giang từ 2.000 - 3.000 đồng/kg

Giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 29/4 tương đương so với hôm qua 28/4.

Nếu so sánh với giá mít Thái Tiền Giang thì giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ đang thấp hơn từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Ghi nhận tại các vườn trồng mít Thái ở ở tỉnh Hậu Giang, tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ, các thương lái sáng nay 29/4 đang cắt mít tại vườn với giá mít loại Nhất là 14.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì từ 8.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 4.000 đồng/kg.

Nứt mầu cũng rớt xuống mít Kem, người dân hỏi "có đau không"?

Nhiều nhà vườn trồng mít Thái ở tỉnh Tiền Giang cho biết, hiện nay, mặc dù trái to, đẹp nhưng các thương lái, vựa vẫn phân loại ra mít Kem. Tình trạng này làm dẫn đến việc nhà vườn thua lỗ.

Cụ thể, trước đây, trái mít Nhất phải đạt từ 8-8,5 tuổi, đủ kí, tròn, da xanh, múi to, vàng đỏ, cơm dày. Ngoài ra, về dạt mặt, trái mít chỉ dạt từ 3 múi trở lại, còn dạt từ 4-5 múi trở lên thì cho dù trái to, tròn và đẹp cỡ nào cũng rớt xuống mít Kem.

Tuy nhiên, hiện nay, một số vựa và thương lái lại lấy mít Nhất khó hơn, ngoài các tiêu chuẩn trên, trái phải không nứt mầu. Nếu nứt mầu thì mua Kem, không mua loại mít Nhì, mít Ba như trước.

Do đó, thay vì có thể thu về từ hàng chục nghìn đồng mỗi ký, thì hiện nay, người dân trồng mít Thái chỉ có thể bán được với giá mít Kem từ 3.000 - 4.000 đồng/kg.

Ông Lê Văn Hưng ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang nói: "Trái to đẹp vậy mà bán mít Kem, hỏi có đau không. Những trai này từ trước Tết Nguyên đán, tôi bán toàn mít Nhất, không rớt xuống mít loại Hai, mít loại Ba đâu, giờ phân loại khó khăn quá sao có lời được".

Cũng theo ông Hưng, các thương lái nói vựa lựa khó, yêu cầu lựa như vậy. Tuy nhiên, khi ông hỏi các vựa thì được biết, phía bên Trung Quốc giờ rất khắt khe, họ yêu cầu, phân loại như thế nào thì phải làm theo, chứ không hề mua "ép" cho bà con.

Còn ông Nguyễn Văn Trung chuyên trồng mít ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thì nói: "Không biết trái sao chờ vừa, múi mỏng, dáng xấu đều rớt hàng xem, giờ nứt mầu cũng là mít Kem dù trái đẹp cỡ nào đi nữa".